«Οι Αμερικανοί είπαν “όχι στον πόλεμο”»: Το Ιράν ειρωνεύεται τον Τραμπ για τη βαριά ήττα του

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«Οι Αμερικανοί είπαν ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ». Ο Ιρανός επικεφαλής διαπραγματευτής και πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ ειρωνεύεται τον Ντόναλντ Τραμπ για τη βαριά ήττα του στις ενδιάμεσες εκλογές.
«Συνείδηση ή το κόστος ζωής, οι Αμερικανοί είπαν ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ, και εμείς υποστηρίζουμε αυτό το μήνυμα» δήλωσε ειρωνικά ο Γκαλιμπάφ στο X, χρησιμοποιώντας γνωστό σύνθημα του Τραμπ.
«Εάν η κυβέρνηση των ΗΠΑ προδώσει τη δημόσια βούλησή της να εξυπηρετήσει διεθνείς εργοδότες και εκβιαστές, θα μάθει ότι το ΟΧΙ μας συνοδεύεται από εφιάλτη» απειλεί δε, ο Ιρανός αξιωματούχος.
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