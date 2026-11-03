Από το bodybuilding στην ανδρόσφαιρα: Τι σημαίνει το «mogging», που αναδείχθηκε σε λέξη της χρονιάς 

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Το «mogging» αναδείχθηκε λέξη της χρονιάς από το λεξικό Collins.

Η λέξη έκανε για πρώτη φορά την εμφάνιση της στο Bodybuilding και στη συνέχεια άρχισε να τη χρησιμοποιούν οι influencers της ανδρόσφαιρας. Σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει «υπερτερείς», «επισκιάζεις». Η χρήση της αυξήθηκε κατά 210% το 2026.

Στα μισογυνιστικά φόρουμ της δεκαετίας του 2010 το «mogging» άρχισε να σημαίνει ότι είσαι πιο ελκυστικός σεξουαλικά από κάποιον άλλο. Η λέξη όμως σήμερα έχει ευρύτερη χρήση. Για παράδειγμα, η Ολυμπιονίκης του καλλιτεχνικού πατινάζ, Alysa Liu είχε δηλώσει ότι η κύρια στρατηγική της στους αγώνες ήταν το «mog», να υπερτερεί από τους αντιπάλους της.

Ο διευθυντής του αρχείου αργκό και νέων γλωσσικών φαινομένων του King’s College, Τόνι Θορν, παρατήρησε ότι πολλοί από τους νέους όρους, όπως το «simp» (κάποιος που είναι υπερβολικά προσεκτικός), το «soy boy» (υποτιμητικός όρος για έναν άνδρα που δεν είναι στερεοτυπικά αρρενωπός), το «sigma» (κάποιος που είναι «κουλ» και επιτυχημένος προέρχονται από τα διαδικτυακά φόρουμ της ανδρόσφαιρας.

Ο ίδιος παρατηρεί ότι το «mogging» περιγράφει «υπερ-ανταγωνιστικό, υπερ-ατομικιστικό» άτομο με «επιθετικό εγωισμό» και ότι η συμπεριφορά αυτή έχει γίνει κυριάρχη στις μέρες μας.

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