Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα διαφθοράς στην Πολεοδομία Κατερίνης – Έως 7.000 ευρώ το «γρηγορόσημο»

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη έρευνα των «Αδιάφθορων» της ΕΛ.ΑΣ. για το φερόμενο κύκλωμα διαφθοράς στην Πολεοδομία Κατερίνης, με τις αποκαλύψεις να αναδεικνύουν το εύρος της υπόθεσης και τις διαστάσεις του μηχανισμού παράνομων πληρωμών που εξετάζουν οι Αρχές. Μέχρι στιγμής, οι αστυνομικοί της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων έχουν εντοπίσει περισσότερες από 150 περιπτώσεις, ενώ το συνολικό οικονομικό όφελος που φέρονται να αποκόμισαν οι κατηγορούμενοι υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 130.000 ευρώ.

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται τον περασμένο Δεκέμβριο, ύστερα από καταγγελία σε βάρος ιδιώτη μηχανικού, η οποία οδήγησε στη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Κατά την αρχική διερεύνηση, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο συγκεκριμένος επαγγελματίας διατηρούσε εκτεταμένες επικοινωνίες με υπαλλήλους της Πολεοδομίας Κατερίνης, στοιχείο που προκάλεσε περαιτέρω ενδιαφέρον για τις σχέσεις και τις συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών και στελεχών της υπηρεσίας. Στη συνέχεια, η έρευνα πέρασε στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, η οποία ανέλαβε να εξετάσει σε βάθος τις καταγγελίες και να χαρτογραφήσει τον τρόπο λειτουργίας του φερόμενου κυκλώματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ένα σύστημα παράνομων χρηματικών απαιτήσεων, οι οποίες φέρονται να συνδέονταν με την ταχύτερη διεκπεραίωση πολεοδομικών υποθέσεων και την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων αιτημάτων. Τα ποσά που φέρεται να ζητούνταν ως «γρηγορόσημο» κυμαίνονταν από 150 έως 400 ευρώ, ανάλογα με τη φύση της υπόθεσης και την εξυπηρέτηση που επιδίωκε κάθε ενδιαφερόμενος. Ωστόσο, σε περιπτώσεις που αφορούσαν την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών, οι οικονομικές απαιτήσεις φέρονται να ήταν πολύ μεγαλύτερες, φτάνοντας ακόμη και τις 7.000 ευρώ.

Η αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στους χώρους της Πολεοδομίας, στο κτίριο του Δημαρχείου Κατερίνης, οδήγησε σε έντεκα συλλήψεις. Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν τέσσερις υπάλληλοι της Υπηρεσίας Δόμησης και επτά ιδιώτες πολιτικοί μηχανικοί. Μεταξύ των δημοτικών υπαλλήλων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο διευθυντής της υπηρεσίας και ο προϊστάμενος του Τμήματος Δόμησης και Ελέγχου.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε εξονυχιστικούς ελέγχους και εξέταση φακέλων, εγγράφων και στοιχείων που σχετίζονται με τις υπό διερεύνηση υποθέσεις. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις διαδικασίες έκδοσης οικοδομικών αδειών και νομιμοποίησης ή τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν υπήρξαν παράνομες παρεμβάσεις και ποιος ήταν ο ρόλος κάθε εμπλεκόμενου προσώπου. Οι περισσότερες από 150 υποθέσεις που έχουν ήδη ταυτοποιηθεί εξετάζονται ξεχωριστά, προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο τρόπος με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε ο μηχανισμός και να προσδιοριστεί η συμμετοχή των προσώπων που βρίσκονται στο μικροσκόπιο της έρευνας.

Από την πλευρά του, ο Δήμος Κατερίνης επιβεβαίωσε ότι ενημερώθηκε για την έρευνα των αρμόδιων αρχών σχετικά με υποθέσεις της Υπηρεσίας Δόμησης, γνωστοποιώντας ότι έχει δοθεί εντολή να παρασχεθεί κάθε στοιχείο και έγγραφο που θα ζητηθεί από τις ελεγκτικές και αστυνομικές υπηρεσίες. Στην ανακοίνωσή του, ο Δήμος τονίζει ότι η διαφάνεια στις πολεοδομικές διαδικασίες αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αρχή, ενώ διευκρινίζει ότι η Υπηρεσία Δόμησης εξακολουθεί να λειτουργεί κανονικά και να εξυπηρετεί τους πολίτες.

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