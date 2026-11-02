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02.11.2026 21:59

Υπόθεση Πελικό στη Βρετανία: Νάρκωνε τη σύζυγό και καλούσε αγνώστους να τη βιάσουν – 14 άνδρες στο εδώλιο 

02.11.2026 21:59
kakopoiisi

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Ένας άνδρας που νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του επί περισσότερα από 20 χρόνια και προσκαλούσε αγνώστους να συμμετάσχουν, είχε στο κινητό του τηλέφωνο πάνω από ένα εκατομμύριο φωτογραφίες και βίντεο από την κακοποίησή της, όπως κατατέθηκε σήμερα στο δικαστήριο που εκδικάζει την υπόθεση αυτή.

Στο δικαστήριο του Μάντσεστερ δικάζονται εννέα άνδρες, κατηγορούμενοι για διάφορα σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος της γυναίκας αυτής. Ο σύζυγός της, ηλικίας περίπου 60 ετών, δεν κατονομάζεται προκειμένου να προστατευθεί η ταυτότητα του θύματος.

Ο σύζυγος βιντεοσκοπούσε και μοιραζόταν φωτογραφίες και βίντεο στο διαδίκτυο και σε διάφορες εφαρμογές, «με άλλους άνδρες με τις ίδιες αντιλήψεις» είπε η εισαγγελέας Λουίζ Όουκλι. Ορισμένοι από τους κατηγορούμενους συνωμοτούσαν επί χρόνια μαζί του για να χορηγεί διάφορες ουσίες στη γυναίκα, προκειμένου να την κακοποιεί. Στη συνέχεια, από το 2023 και μετά, ο σύζυγος άρχισε να τους προσκαλεί στο σπίτι της οικογένειας όπου βιντεοσκοπούσε τον εαυτό του και τους άλλους άνδρες να κακοποιούν την αναίσθητη γυναίκα.

Αυτή είναι η δεύτερη παρόμοια υπόθεση που εκδικάζεται αυτές τις ημέρες στη Μεγάλη Βρετανία. Την περασμένη εβδομάδα ξεκίνησε στο Γουίντσεστερ της νότιας Αγγλίας η δίκη τεσσάρων άλλων ανδρών. Στο Μάντσεστερ, η εισαγγελέας εξήγησε στους ενόρκους ότι το κινητό τηλέφωνο του 60χρονου, που κατασχέθηκε μετά τη σύλληψή του, ισοδυναμούσε με ομολογία των πράξεών του αφού περιείχε «βάρβαρες» εικόνες, ορισμένες από το 2004.  «Υπήρχαν περισσότερες από 1 εκατομμύριο φωτογραφίες και βίντεο που έδειχναν την κακοποίηση της συζύγου, όχι μόνο από τον ίδιο αλλά και από άλλους άνδρες, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που βρίσκονται σήμερα στο εδώλιο», πρόσθεσε.

Ο σύζυγος δήλωσε ένοχος τον Σεπτέμβριο για περίπου 60 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και αυτήν της χορήγησης μιας ουσίας με σκοπό «να την αποχαυνώσει ή να την ελέγξει». Άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι δήλωσαν επίσης ένοχοι για διάφορα αδικήματα, όμως οι υπόλοιποι εννέα, ηλικίας από 28 μέχρι 70 ετών, αρνούνται τον βιασμό, τη σεξουαλική επίθεση και τη συνωμοσία για χορήγηση ουσιών. Μεταξύ αυτών είναι ένας γιατρός, ένας οδηγός ταξί, ένας εργαζόμενος σε πρακτορείο προσλήψεων προσωπικού και ένας προμηθευτής οικοδομικών υλικών.

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