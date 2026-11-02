Τσίπρας: Η κυβερνητική απαξίωση του ΕΣΥ φαίνεται από το ότι έχει τον Γεωργιάδη 3 χρόνια υπουργό Υγείας – Οι δεσμεύσεις για γιατρούς και νοσηλευτές

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Επίσκεψη στο νοσοκομείο της Καλαμάτας πραγματοποίησε νωρίς το μεσημέρι ο Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο της σημερινής παρουσίας του στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα. Στο νοσοκομείο πραγματοποιήθηκε μια ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική συζήτηση με τους εργαζόμενους σε ένα ακόμα από τα νοσοκομεία της χώρας που βρίσκονται σε διαδικασία κατάρρευσης εξαιτίας της υποστελέχωσης.

Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ, άκουσε τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, παρουσίασε τις προτάσεις του κόμματος και απάντησε στις ερωτήσεις τους.

Στην τοποθέτησή του, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει κάνει την πολιτική επιλογή της στήριξης του Ιδιωτικού τομέα στην Υγεία, σε βάρος της δημόσιας σφαίρας της υγείας και του ΕΣΥ, ενώ επικαλέστηκε ως τρανταχτό στοιχεία της απαξίας της κυβέρνησης προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το γεγονός ότι «έχει επί 3 χρόνια υπουργό τον Άδωνι Γεωργιάδη». «Ο άνθρωπος είναι εξαιρετικά ικανός, ήταν και τηλεπωλητής για να κάνει σόου, για να δημιουργεί εντάσεις, για να κατευνάζει εντάσεις» είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «στην ουσία εδώ έχουμε ένα εθνικό σύστημα το οποίο καταρρέει και δεν δικαιολογείται να καταρρέει διότι είμαστε 8 χρόνια έξω από τα μνημόνια». Υποστήριξε ότι προϋπόθεση για μια προοπτική ενίσχυσης του ΕΣΥ είναι η πολιτική αλλαγή και η αλλαγή πολιτικής, διαφορετικά «με Μητσοτάκη πρωθυπουργό θα βλέπετε την διαφθορά να φουντώνει» και «τους κυρίους Χωριάτικους να κλέβουν το Ελληνικό Δημόσιο».

Επισήμανε πως «αυτό που διακυβεύεται σήμερα είναι η ίδια η ύπαρξη του ΕΣΥ» και πως «αν δεν πάμε σε τομές, δεν θα μπορέσουμε να ανασυστήσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας».

Έκανε λόγο για την ανάγκη ενός νέου υγειονομικού χάρτη που θα δημιουργήσει τις συνθήκες εκείνες «ώστε να αναβαθμίσουμε τον ρόλο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και άρα να αποσυμφορήσουμε τα μεγάλα νοσοκομεία από περιστατικά». Χρειάζονται, είπε ακόμα, «ουσιαστικά κίνητρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος της υποστελέχωσης σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό» όπως αύξηση των αποδοχών και αποκατάσταση αδικιών. Στο πλαίσιο αυτό θύμισε την πρόταση της ΕΛΑΣ για αύξηση 500 ευρώ «αύριο το πρωί» σε γιατρούς και νοσηλευτές και δεσμεύθηκε για αποκατάσταση του καθεστώτος βαρέων και ανθυγιεινών για τους νοσηλευτές.

Σημείωσε επίσης, πως «τα απογευματινά ιατρεία και χειρουργεία πρέπει να είναι δωρεάν στα Δημόσια Νοσοκομεία, με αξιοποίηση των υποδομών και ενίσχυση του προσωπικού».

Κατά την τοποθέτησή του ο Αλέξης Τσίπρας μετέφερε και μια καταγγελία, που όπως είπε ακούει συχνά: «Μου λένε κάποιοι ότι οι κυβερνητικοί βουλευτές κάνουν ρουσφέτια με τις λίστες χειρουργείων. Το ακούω όπου σταθώ. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, πραγματικά είναι πάρα πολύ λυπηρό, λυπηρό και θλιβερό. Αν αυτές οι καταγγελίες που έρχονται σε εμάς είναι αληθείς, γυρνάμε σε πολύ σκοτεινές εποχές».

Αναλυτικά αποσπάσματα από την τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα:

Για την υποβάθμιση της Δημόσιας Υγείας τα 7 τελευταία χρόνια:

«Αυτοί που κυβερνάνε αυτά τα 7 χρόνια έχουν οδηγήσει το ΕΣΥ εδώ που είναι. Δεν ήταν εκεί το ΕΣΥ το ‘19 παρότι είχαμε μνημόνια. Αυτοί που κυβερνάνε τα τελευταία 7 χρόνια είναι αυτοί οι οποίοι έχουν αποφασίσει να ανοίξουν το δρόμο στην ιδιωτική σφαίρα και να υποβαθμίσουν τη δημόσια με πολύ συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές. Η αύξηση των ιδιωτικών δαπανών για την υγεία τα τελευταία 7 χρόνια είναι πρωτοφανής και η απαξίωση της δημόσιας σφαίρας και του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι πρωτοφανής.

Μπορούν να γίνουν τα πράγματα από τη μια μέρα στην άλλη και να αλλάξουν άρδην; Όλοι το ξέρουμε ότι δεν μπορεί. Αλλά προσέξτε πώς αποτυπώνεται η απαξία αυτής της κυβέρνησης για το Εθνικό Σύστημα Υγείας; Μόνο και μόνο από το γεγονός ότι τρία χρόνια τώρα έχει τον Γεωργιάδη Yπουργό. Αυτή είναι η εικόνα του Εθνικού Συστήματος Υγείας και της έγνοιας που έχει ο Μητσοτάκης για το ΕΣΥ. Δεν λέω, ο άνθρωπος είναι εξαιρετικά ικανός για να δίνει, εν πάση περιπτώσει, ήταν και τηλεπωλητής για να κάνει σόου, για να δημιουργεί εντάσεις, για να κατευνάζει εντάσεις. Είναι πολύ καλός για την επικοινωνία, αλλά στην ουσία εδώ έχουμε ένα εθνικό σύστημα το οποίο καταρρέει και δεν δικαιολογείται να καταρρέει διότι είμαστε 8 χρόνια έξω από τα μνημόνια».

Για τις προτάσεις της ΕΛΑΣ για την Υγεία:

-«Όταν πήγαμε τον Σεπτέμβρη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, επειδή ακριβώς δεν θέλουμε να λέμε στον ελληνικό λαό εύκολες υποσχέσεις, είπαμε υπάρχει ένα δημοσιονομικό πλαίσιο αυτή τη στιγμή, κανόνες που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Μάλιστα, αυτοί είναι. Σε αυτό το δημοσιονομικό πλαίσιο τι μπορεί να γίνει, ποιες είναι οι προτεραιότητες; Και σε αυτό το δημοσιονομικό πλαίσιο εμείς είπαμε 500 ευρώ αύξηση αύριο το πρωί σε γιατρούς και νοσηλευτές. Διότι αν δεν ξεκινήσεις από κει, δεν μπορείς να στήσεις καμία προοπτική. Αν δεν ξεκινήσεις από το ότι αυτοί που είναι σήμερα μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας δίνουν από το υστέρημά τους για να κρατάνε όρθιο αυτό το σύστημα.

-«Και προσέξτε, αυτά τα 500 ευρώ ήταν κοστολογημένα από την αρχή μέχρι το τέλος και έχουμε στείλει και στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο τις προτάσεις μας να μας απαντήσει αν είναι κοστολογημένα ή δεν είναι».

-«Τι να κάνουμε τώρα; Με Μητσοτάκη πρωθυπουργό θα βλέπετε την διαφθορά να φουντώνει. Θα βλέπετε τους κυρίους Χωριάτικους να κλέβουν το Ελληνικό Δημόσιο. Θα βλέπετε την χώρα μας να είναι ο καλύτερος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σπιτάκια δεν ξέρω γω τι άλλο. Όλα τα σκάνδαλα. Θα βλέπετε τρομακτική κερδοφορία σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και στον χώρο της Υγείας, αλλά όχι μόνο. Αλλά το Εθνικό Σύστημα Υγείας θα φυτοζωεί. Άρα λοιπόν, ένα είναι το κρίσιμο θέμα των αυξήσεων σε γιατρούς και νοσηλευτές».

-«Δεύτερο θέμα. Υποστελέχωση. Στα χρόνια που η χώρα ήταν στα μνημόνια είχαμε κατακτήσει με σκληρή διαπραγμάτευση το 1 προς 1. Ένας θα φεύγει ένας θα έρχεται. Εδώ τι γίνεται σήμερα; Είμαστε έξω από τα μνημόνια. 5400 Φύγανε 700 τόσοι ήρθανε τα πέντε τελευταία χρόνια. Βεβαίως αυτό δεν υπόκειται σε κάποιον κανόνα, αλλά στην αδυναμία του Εθνικού Συστήματος Υγείας και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα να μπορέσει να γίνει ελκυστικό σε νέους επιστήμονες γιατρούς, οι οποίοι έρχονται μετά από πάρα πολλά χρόνια σπουδών, πάνω από δέκα χρόνια σπουδών».

-«Χρειάζεται μια ολιστική, διαφορετική αντιμετώπιση του προβλήματος. Δηλαδή ξεκινάμε από τη μισθοδοσία, τις μισθολογικές αυξήσεις, αλλά δεν αρκούν οι μισθολογικές αυξήσεις για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα του Εθνικού Συστήματος Υγείας σήμερα. Και πολύ σωστά ακούστηκε. Ήταν πολύ ενδιαφέροντες και οι τέσσερις άξονες που θέσατε. Αν δεν μιλήσουμε για την ανάγκη ενός νέου υγειονομικού χάρτη που θα δημιουργήσει τις συνθήκες εκείνες ώστε να αναβαθμίσουμε τον ρόλο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και άρα να αποσυμφορήσουμε τα μεγάλα νοσοκομεία από περιστατικά τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίζονται στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και να κάνουμε και οικονομία κλίμακας που λένε. Και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις εκείνες ώστε να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις του οργανισμού, δηλαδή στις απαιτήσεις εκείνες που ένα νοσοκομείο ορίζεται by the book που λένε στο χωριό μου ότι πρέπει να λειτουργεί με τόσους γιατρούς, τόσους ογκολόγους, τόσους παθολόγους, τόσους καρδιολόγους. Αν λοιπόν δεν δούμε ολιστικά κάποιες παρεμβάσεις στον χώρο της Υγείας, με έγνοια όμως, επαναλαμβάνω για την ύπαρξη του ΕΣΥ, γιατί αυτό διακυβεύεται σήμερα. Αυτό θέλω να καταλάβετε ότι αυτό που διακυβεύεται δεν είναι μονάχα το μισθολογικό. Είναι η ύπαρξη του ΕΣΥ.

Αν δεν πάμε σε τέτοιες τομές, δεν θα μπορέσουμε να ανασυστήσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Άρα λοιπόν, “Ναι” στο νέο υγειονομικό χάρτη, “Ναι” στην πρωτοβάθμια φροντίδα και στην ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας, “Ναι” στην αντιμετώπιση με ουσιαστικά κίνητρα του προβλήματος της υποστελέχωσης σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και ένα μεγάλο “Ναι” στην αύξηση των αποδοχών στο μισθολογικό ζήτημα. Μεσοσταθμικά είπαμε για αυτά τα 500 ευρώ, γνωρίζοντας όμως ότι δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα στο σύνολό του. Θέλω όμως να μου επιτρέψετε να αναφερθώ και σε ένα άλλο θέμα, το οποίο δεν θίχτηκε εδώ».

Για τις καταγγελίες σχετικά με τα ρουσφέτια των κυβερνητικών βουλευτών:

«Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Εγώ το ακούω όπου σταθώ. Δεν μπορώ να κρίνω τη βασιμότητά του αλλά αν ισχύει πραγματικά έχουμε γυρίσει σε πολύ σκοτεινές εποχές πελατειακού κράτους στις δεκαετίες του 50 και του 60. Μου λένε κάποιοι ότι μιας και η δυνατότητα των τοπικών βουλευτών, επαρχίας, των κυβερνητικών βουλευτών να προχωράνε σε ρουσφέτια μεγαλύτερης σημασίας και αξίας σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, αναφέρομαι, έχουν προσχωρήσει σε ρουσφέτια σε σχέση με την προτεραιοποίηση στις λίστες χειρουργείων. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, πραγματικά είναι πάρα πολύ λυπηρό, λυπηρό και θλιβερό. Άρα λοιπόν, εδώ πρέπει να δούμε ότι πρέπει ξανά να μιλήσουμε για μια ενιαία και διαφανή λίστα χειρουργείων με σαφή κριτήρια προτεραιότητας, με έλεγχο των αναμονών και φυσικά με ενίσχυση των χειρουργικών αιθουσών με προσωπικό και με εξοπλισμό. Διότι επαναλαμβάνω, αν αυτές οι καταγγελίες που έρχονται σε εμάς είναι αληθείς, γυρνάμε σε πολύ σκοτεινές εποχές. Να δίνεται το ρουσφέτι προτεραιοποίησης στο χειρουργείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας».

-«Το δεύτερο που θέλω να θέσω επίσης είναι την ανάγκη να δούμε ότι οποιαδήποτε υπηρεσία παρέχεται στους πολίτες, στο Δημόσιο Νοσοκομείο, στο πλαίσιο των αιθουσών και του εξοπλισμού του Εθνικού Συστήματος Υγείας, θα πρέπει να είναι υπηρεσίες χωρίς κόστος για τον πολίτη. Άρα λοιπόν τα απογευματινά ιατρεία και χειρουργεία πρέπει να είναι δωρεάν στα Δημόσια Νοσοκομεία, με αξιοποίηση των υποδομών και ενίσχυση του προσωπικού».

«Προϋπόθεση για τομές στο ΕΣΥ η πολιτική αλλαγή και η σύγκρουση με τα συμφέροντα»

-«Θα αυξήσουμε τον μισθό του νοσηλευτή και θα αποκαταστήσουμε αυτή την αδικία σε σχέση με τα βαρέα και ανθυγιεινά. (…). Αποτελεί δέσμευσή μας ότι αυτό θα αποκατασταθεί στο πλαίσιο και της πρότασης που έχει κατατεθεί από την ίδια την κυβέρνηση, της πρότασης του πορίσματος Μπεχράκη».

«Αυξήσεις 500 ευρώ, αποκατάσταση στα βαρέα ανθυγιεινά για τους νοσηλευτές είναι η δική μας δέσμευση. Όμως περισσότερο από αυτές τις δεσμεύσεις να κρατήσετε τη δέσμευση ότι θα θέσουμε σε προτεραιότητα ξανά το δημόσιο χώρο, ξανά σε προτεραιότητα το Εθνικό Σύστημα Υγείας και οι άνθρωποί του και όχι σε προτεραιότητα η υψηλή κερδοφορία ιδιωτών όχι σε προτεραιότητα η αισχροκέρδεια ή τα υπέρογκα κέρδη, τα υπερκέρδη που βλέπουμε στις μέρες μας του ιδιωτικού τομέα».

«Ένα σχέδιο για την ενίσχυση του ΕΣΥ, που επαναλαμβάνω για να τελειώσω με αυτό που ξεκίνησα, για να επιτευχθεί χρειάζεται η πολιτική αλλαγή και μια Προοδευτική Κυβέρνηση που ενδεχομένως θα περιλαμβάνει ευρύτερες δυνάμεις, που όμως θα έχουν μια συμπαγή αντίληψη για τις αναγκαίες τομές. Οι όποιες αναγκαίες τομές όμως, ξέρετε, έχουν κόστος γιατί έρχονται σε σύγκρουση με συμφέροντα. Και αυτά τα συμφέροντα πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσουμε ότι θα πρέπει να τα κάνουμε στην άκρη, προκειμένου να ενισχύσουμε τους ανθρώπους, τα συμφέροντα της κοινωνικής πλειοψηφίας. Διότι σε αυτή τη ζωή, όταν κάποιος κερδίζει, κάποιος χάνει. Όταν χάνουν πολλοί, κάποιοι κερδίζουν πολλά. Λίγοι κερδίζουν πολλά με την κυβέρνηση Μητσοτάκη και οι πολλοί χάνουν τη δυνατότητα να ζουν με αξιοπρέπεια».

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