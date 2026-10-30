Το πείραμα του Άδωνι Γεωργιάδη στα Χανιά: Μαζί με Πολάκη και Ντόρα στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου – Η δημοσκόπηση που καταγράφει βελτίωση του ΕΣΥ 

Takeaways by to pontiki AI Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επισκέπτεται το νοσοκομείο Χανίων για να επιθεωρήσει τις εργασίες στο νέο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

Στο πλαίσιο της περιοδείας του, ο υπουργός διοργανώνει ανοιχτή συζήτηση στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου, προσκαλώντας θεσμικούς παράγοντες, εργαζόμενους και πολιτικούς του αντιπάλους.

Στη συζήτηση θα συμμετάσχει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης, αποδεχόμενος την πρόσκληση του κ.

Γεωργιάδη για δημόσιο διάλογο σχετικά με τα προβλήματα της δημόσιας περίθαλψης.

Ο υπουργός αναμένεται να παρουσιάσει στοιχεία πρόσφατης δημοσκόπησης για το ΕΣΥ και να ανακοινώσει μέτρα για την κάλυψη ελλείψεων σε προσωπικό στο νοσοκομείο των Χανίων.

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Ένα διαφορετικό πολιτικό και επικοινωνιακό πείραμα επιχειρεί σήμερα στα Χανιά ο Άδωνις Γεωργιάδης καθώς φίλοι και σκληροί πολιτικοί αντίπαλοι θα βρεθούν στο ίδιο αμφιθέατρο για να διασταυρώσουν τα ξίφη τους.

Στο πλαίσιο της διήμερης περιοδείας του, στα Χανιά ο υπουργός Υγείας προσέρχεται στο νοσοκομείο της πόλης για να επιθεωρήσει τις εργασίες κατασκευής του νέου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών και να συμμετάσχει σε μια ανοιχτή συζήτηση που ο ίδιος προκάλεσε και οργάνωσεγια τα προβλήματα της δημόσιας περίθαλψης. Στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου. αναμένεται να βρεθούν οι βουλευτές του νομού, ανάμεσά τους η Ντόρα Μπακογιάννη και ο Παύλος Πολάκης, μαζί με τη διοίκηση, γιατρούς, νοσηλευτές και εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης.

Η ιδιαιτερότητα της πρωτοβουλίας βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο ο υπουργός επιλέγει να αντιμετωπίσει την αντιπαράθεση. Στις επισκέψεις για εγκαίνια ανακαινισμένων νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας, οι διαμαρτυρίες στην είσοδο συχνά κυριαρχούν στη δημόσια εικόνα και έχουν γίνει πολλές φορές αντικείμενο τηλεοπτικού ρεπορτάζ. Στα Χανιά με δεδομένο ότι από εκεί κατάγεται ένας από τους πιο σκληρούς αντιπάλους του κ. Γεωργιάδη, ο Παύλος Πολάκη, ο υπουργός Υγείας θέλησε να αλλάξει το σχεδιασμό και να πρωτοτυπήσει. Αποφάσισε, λοιπόν, να συναντηθούν μέσα στο νοσοκομείο όσοι ασκούν διοίκηση, όσοι εργάζονται στις υπηρεσίες του και όσοι διαφωνούν με την κυβερνητική πολιτική. Τα προβλήματα, οι καταγγελίες και οι απαντήσεις θα τεθούν ενώπιον του ίδιου ακροατηρίου, σε μια συζήτηση με άμεσο αντίλογο.

Ο ίδιος παρουσιάζει τη συνάντηση ως μια πρωτόγνωρη διαδικασία διαλόγου δηλώνοντας ότι θέλει να δοθεί βήμα σε όλους. Η πρόσκληση περιλαμβάνει τους τοπικούς θεσμικούς παράγοντες και τα σωματεία εργαζομένων, ενώ ο υπουργός έχει προαναγγείλει ότι θα ακούσει τα προβλήματα και θα προχωρήσει σε ανακοινώσεις. Πρόκειται, επομένως, για μια επίσκεψη που αποκτά περιεχόμενο ευρύτερο από την επιθεώρηση ενός εργοταξίου και την παρουσίαση των παρεμβάσεων του υπουργείου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η συμμετοχή του Παύλου Πολάκη. Η σύγκρουση των δύο ανδρών κρατά από την εποχή που ο Πολάκης ήταν αναπληρωτής υπουργός Υγείας.Οι αντιπαραθέσεις των δύο στη Βουλή έχουν γράψει πολιτική ιστορία. Η σημερινή συνάντηση προέκυψε μέσα από μια τέτοια αντιπαράθεση στη Βουλή και την πρόσκληση του κ. Γεωργιάδη να συζητήσουν δημόσια για την κατάσταση του νοσοκομείου. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αποδέχθηκε την πρόσκληση, δηλώνοντας μάλιστα ότι θα αλλάξει το αεροπορικό εισιτήριό του για να παραστεί, πράγμα που έκανε. Έτσι, η κοινοβουλευτική σύγκρουση μεταφέρεται σε ένα χώρο που και οι δύο γνωρίζουν καλά αλλά τον ζουν και όσοι θα παραστούν σε αυτόν τον διάλογο,

Ο κ. Γεωργιάδης έχει ήδη περιγράψει τη θέση με την οποία προσέρχεται. Αναγνωρίζει προβλήματα, απορρίπτει όμως την εικόνα της κατάρρευσης. Ειδικά για τα Χανιά, αναφέρθηκε στις ελλείψεις παθολόγων και νοσηλευτών, προαναγγέλλοντας νέα προκήρυξη για τους πρώτους και πρόσληψη 25 επικουρικών νοσηλευτών. Αυτά είναι ορισμένα από τα συγκεκριμένα ζητήματα στα οποία αναμένονται απαντήσεις και διευκρινίσεις κατά τη δημόσια συζήτηση.

Η έρευνα για το ΕΣΥ

Η επίσκεψη συμπίπτει με τη δημοσίευση της πανελλαδικής έρευνας της Opinion Poll για το Liberal, η οποία καταγράφει πλειοψηφικά θετική αποτίμηση του ΕΣΥ. Το 62,9% εκφράζει θετική ή μάλλον θετική γνώμη, ενώ το 56,5% θεωρεί ότι οι υπηρεσίες έχουν βελτιωθεί συγκριτικά με πριν από τρία χρόνια. Πρόκειται για την αξιολόγηση των πολιτών που αφορά μια περίοδο η οποία καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της σημερινής υπουργικής θητείας του κ.Γεωργιάδη.

Η έρευνα διατηρεί, παράλληλα, και την άλλη πλευρά της εικόνας. Αρνητική ή μάλλον αρνητική γνώμη εκφράζει το 36%, ενώ το 23,6% θεωρεί ότι η κατάσταση παρέμεινε ίδια και το 17,9% διαπιστώνει επιδείνωση. Στην αξιολόγηση συγκεκριμένων παρεμβάσεων, οι δωρεάν προληπτικές εξετάσεις του «Προλαμβάνω» συγκεντρώνουν 88,4% θετικές ή μάλλον θετικές απαντήσεις, ο ψηφιακός φάκελος Υγείας 77,3% και οι ανακαινίσεις νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας 72,7%. Επίσης θετική είναι η εικόνα των περισσότερων τόσο για το βραχιολάκι που καθιέρωσε ως σύστημα στα επείγοντα ο κ Γεωργιάδηςόσο και για τα απογευματινά χειρουργεία.Μεταξύ όσων χρησιμοποίησαν υπηρεσίες του ΕΣΥ τον τελευταίο χρόνο, το 58,7% αναγνωρίζει βελτίωση σε βάθος τριετίας, έναντι 49,5% μεταξύ όσων δεν τις χρησιμοποίησαν.

Και τα στοιχεία αυτής της δημοσκόπησης θα αποτελέσουν πυρομαχικά για τον υπουργό Υγείας, προκειμένου να αντιπαρατεθεί στις σκληρές επικρίσεις που αναμένεται να δεχθεί από τον κ. Πολάκη. Πριν ανοίξει, πάντως, η συζήτηση στο αμφιθέατρο, το αποτέλεσμα του πειράματος παραμένει ανοιχτό και θα είναι αποτυχία αν εξελιχθεί σε μια προσωπική σύγκρουση άνευ όρων Γεωργιάδη – Πολάκη. Ο υπουργός έχει παρουσιάσει τις θέσεις του, ο Παύλος Πολάκης έχει αποδεχθεί την πρόσκληση και οι εργαζόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν, να θέσουν τις ανάγκες τους και κυρίως να αποτιμήσουν την ποιότητα αυτού του διαλόγου.

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