Στην Ολομέλεια η «κλήρωση» για το Ειδικό Δικαστήριο Τριαντόπουλου

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Την Παρασκευή 9 το πρωί θα διεξαχθεί σε δημόσια συνεδρίαση απο τον Πρόεδρο της Βουλής η κλήρωση για τη σύνθεση του Ειδικού Δικαστηρίου για τον Χρήστο Τριαντόπουλο.

Τα 13 τακτικά και 6 αναπληρωματικά μέλη, ο ασκών καθήκοντα εισαγγελέα και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι θα απαρτίζουν το Ειδικό Δικαστήριο που θα κρίνει την τύχη του πρώην υπουργού θα αναδειχθούν απο την κλήρωση που θα διενεργήσει ο Νικήτας Κακλαμάνης.

Η υπόθεση αφορά την πλημμεληματική κατηγορία της παράβασης καθήκοντος, η οποία συνδέεται με τις παρεμβάσεις στον χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Μετά απο σχετικό αίτημα του Προέδρου της Βουλής, εχει ήδη διαβιβαστεί απο το υπουργείο Δικαιοσύνης στο Κοινοβούλιο ο κατάλογος των μελών του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην κλήρωση.

Από τον Άρειο Πάγο θα αναδειχθούν επτά τακτικά και τρία αναπληρωματικά μέλη. Από το Συμβούλιο της Επικρατείας θα κληρωθούν έξι τακτικά και τρία αναπληρωματικά μέλη. Θα ακολουθήσει η ανάδειξη, από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, του εισαγγελέα του Ειδικού Δικαστηρίου και του αναπληρωτή του.

Την προεδρία του Ειδικού Δικαστηρίου αναλαμβάνει ο ανώτερος σε βαθμό από τους δικαστές του Αρείου Πάγου που κληρώθηκαν και, μεταξύ ομοιοβάθμων, ο αρχαιότερος.

Τα επόμενα βήματα

Με την ολοκλήρωση της κλήρωσης, ακολουθεί ο προσδιορισμός της δίκης.

Ο πρόεδρος του Ειδικού Δικαστηρίου ορίζει με πράξη του την ημερομηνία έναρξης της δίκης, τον τόπο συνεδρίασης και τον κατάλογο των μαρτύρων.

Η δίκη υπολογίζεται να ξεκινήσει στα τέλη του έτους.

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