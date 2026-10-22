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22.10.2026 12:27

Αντίστροφη μέτρηση για τη συγκρότηση Ειδικού Δικαστηρίου για το «μπάζωμα» στα Τέμπη – Πότε κληρώνονται οι δικαστές

22.10.2026 12:27
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Την ερχόμενη εβδομάδα, εκτός απροόπτου την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, στην Ολομέλεια της Βουλής θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση για την ανάδειξη της σύνθεσης του Ειδικού Δικαστηρίου για το μπάζωμα των Τεμπών

Δεκατρεις τακτικοί δικαστές και έξι αναπληρωματικοί, μαζί με τον εισαγγελέα και τον αναπληρωτή του, θα συγκροτήσουν το πρώτο Ειδικό Δικαστήριο στην ιστορία που αφορά κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Η κλήρωση θα διεξαχθεί σε δημόσια συνεδρίαση από τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Στο εδώλιο ως γνωστόν έχουν παραπεμφθεί ο πρώην υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Χρήστος Τριαντόπουλος και άλλοι τέσσερις.

Ο πρόεδρος της Βουλής είχε κινηθεί εξαρχής χωρίς καθυστέρηση για τις αναγκαίες διαδικασίες, ενώ διαβιβάστηκε στη Βουλή ο κατάλογος των ανώτατων δικαστών του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, που θα συμμετέχουν στην κλήρωση.

Οι εκτιμήσεις συγκλίνουν ότι η δίκη θα ξεκινήσει πριν από το τέλος του 2026, ενώ για τη διάρκειά της εκτιμάται ότι θα υπερβεί τους οκτώ μήνες. Αυτό σημαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα εξελίξεις θα υπάρχουν από τον προσεχή Δεκέμβριο και η ΝΔ θα φτάσει στις εκλογές με το Ειδικό Δικαστήριο σε εξέλιξη.

Ταυτόχρονα αναμένονται εξελίξεις από τη δεύτερη δικαστική έρευνα που αφορά τον πρώην υπουργό Μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή.

Το βούλευμα 203 σελίδων του Δικαστικού Συμβουλίου αποδίδει βαριές ευθύνες σε πέντε κατηγορούμενους για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος: στον Τριαντόπουλο, στον πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό, στον τότε γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Παπαγεωργίου και στους τοπικούς επικεφαλής της ΕΛΑΣ και της Πυροσβεστικής, Αγάπιο Χαρακόπουλο και Ευάγγελο Φαλάρα, αντίστοιχα.

Κατά τους ανώτατους δικαστές, η παράνομη αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους προκάλεσε βλάβες, και στο έργο της δικαιοσύνης, και στους παθόντες – με ό,τι συνεπάγεται το τελευταίο για την υποστήριξη της κατηγορίας από δεκάδες συγγενείς θυμάτων.

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