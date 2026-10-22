Πάρος: Παγίδα θανάτου σε δρόμο με… πετονιά – Μοτοσικλετιστής καταγγέλλει ότι τραυματίστηκε στον λαιμό

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Μια πολύ σοβαρή καταγγελία για τραυματισμό οδηγού μοτοσικλέτας από πετονιά, την οποία άγνωστοι είχαν τοποθετήσει κάθετα στον δρόμο, έκανε πολίτης στην Πάρο.

Σύμφωνα με την καταγγελία, την οποία δημοσιεύει το cycladeslive.gr, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (21/10), κοντά στον Άγιο Νικόλαο, στην περιοχή της Αλυκής.

Όπως καταγγέλλεται, άγνωστοι είχαν τοποθετήσει μια λεπτή πετονιά κάθετα στον δρόμο, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα επικίνδυνη παγίδα για τους διερχόμενους οδηγούς.

Ένας μοτοσικλετιστής που φέρεται να πέρασε από το συγκεκριμένο σημείο τραυματίστηκε στον λαιμό από την πετονιά, η οποία ήταν δύσκολο να γίνει αντιληπτή κατά την οδήγηση. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Αστυνομία έχει ήδη ενημερωθεί για το περιστατικό.

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