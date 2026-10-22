Δούκας για Γκράβα: «Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τη φτιάξουμε – Τα παιδιά θα μπουν σύντομα και με απόλυτη ασφάλεια»

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Την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών στη σχολική μονάδα της Γκράβας, προκειμένου να επιστρέψουν οι μαθητές στις αίθουσες το συντομότερο δυνατόν, έθεσε ως προτεραιότητα ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, επισημαίνοντας ότι τα τρία πορίσματα που έχουν παραληφθεί δεν διαπιστώνουν διαρροή ή οσμή, ενώ παράλληλα υποδεικνύουν σειρά τεχνικών παρεμβάσεων στο παλαιό λεβητοστάσιο.

Όπως ανέφερε, αποφασίστηκε η παράταση της τηλεκπαίδευσης για ακόμη τρεις ημέρες, με στόχο να προχωρήσουν οι εργασίες που υποδεικνύονται στα πορίσματα. «Σκοπός είναι να ολοκληρωθούν οι εργασίες. Τα πορίσματα αυτά βγάζουν μια σειρά από εργασίες που πρέπει να γίνουν, οπότε όταν ολοκληρωθούν αυτά τα οποία μας υποδεικνύουν τα πορίσματα, τότε θα ανοίξουν και τα σχολεία το αμέσως επόμενο διάστημα», σημείωσε.

Ο δήμαρχος Αθηναίων υπογράμμισε, παράλληλα, ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω καθυστερήσεις, αποκαλύπτοντας ότι εξετάζονται εναλλακτικές τεχνικές λύσεις, σε περίπτωση που οι παρεμβάσεις απαιτήσουν περισσότερο χρόνο. Μεταξύ αυτών είναι και η εγκατάσταση συστημάτων κλιματισμού σε συγκεκριμένες αίθουσες, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο.

«Δεν μπορούμε να καθυστερούμε άλλο», τόνισε ο κ. Δούκας, προσθέτοντας ότι έχει ήδη επικοινωνήσει με τους αρμόδιους υπουργούς για την εξέταση των διαθέσιμων λύσεων. «Δεν μπορεί να πάρει πάνω από μία εβδομάδα να είναι κλειστό το σχολείο», ανέφερε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ότι οι παρεμβάσεις δρομολογούνται από τη στιγμή που παραλήφθηκαν τα πορίσματα.

Τι δείχνουν τα πορίσματα για τη Γκράβα

Αναφερόμενος στα ευρήματα των τριών διαφορετικών φορέων, ο Χάρης Δούκας επισήμανε ότι τα πορίσματα συγκλίνουν ως προς δύο βασικά σημεία: δεν διαπιστώνεται διαρροή και δεν εντοπίστηκε οσμή.

«Και τα τρία πορίσματα έχουν κοινά χαρακτηριστικά, ότι δεν υπάρχει διαρροή και δεν βρήκανε οσμή», δήλωσε, ενώ, ερωτηθείς εάν έχει διασφαλιστεί από τους ελέγχους ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, επανέλαβε ότι «η βάνα είναι κλειστή, δεν υπάρχει παροχή».

Ο δήμαρχος παρομοίασε την κατάσταση του λεβητοστασίου με ένα παλιό αυτοκίνητο που, όταν υποβάλλεται σε εκτεταμένο σέρβις, εμφανίζει μια σειρά από ανάγκες επισκευής. Όπως εξήγησε, οι τεχνικές υποδείξεις των πορισμάτων δεν μένουν σε εκκρεμότητα, αλλά μετατρέπονται σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως ανέφερε, εξετάστηκε και η δυνατότητα εγκατάστασης κλιματιστικών σε αίθουσες όπου χρειάζεται, ώστε να αξιοποιηθούν όλες οι διαθέσιμες τεχνικές δυνατότητες.

Έλεγχοι σε όλα τα σχολεία της Αθήνας

Με αφορμή την υπόθεση της Γκράβας, ο Χάρης Δούκας αναφέρθηκε και στη γενικότερη κατάσταση των σχολικών κτιρίων της πρωτεύουσας, σημειώνοντας ότι μεγάλο μέρος του κτιριακού αποθέματος είναι ιδιαίτερα παλιό.

Όπως είπε, ο δήμος πραγματοποιεί ετήσιους ελέγχους συντήρησης, ενώ ανά τέσσερα με πέντε χρόνια προβλέπεται και εκτενέστερος έλεγχος στεγανοποίησης. Ωστόσο, όπως γνωστοποίησε, έχει ήδη δώσει εντολή να διενεργούνται έλεγχοι στεγανοποίησης σε όλα τα σχολεία, ανεξάρτητα από το πότε πραγματοποιήθηκε ο προηγούμενος έλεγχος.

«Έχουμε τέσσερα σχολεία πάνω από 100 χρόνια και το 50% των σχολείων είναι πάνω από 50 χρόνια», ανέφερε, περιγράφοντας το μέγεθος της πρόκλησης που αντιμετωπίζει ο δήμος. Συνολικά, όπως είπε, η Αθήνα διαθέτει 400 σχολεία, με τις ανάγκες συντήρησης να είναι ιδιαίτερα αυξημένες.

Ο δήμαρχος υποστήριξε ότι τα 25 εκατ. ευρώ που έχουν διατεθεί για συντηρήσεις κάλυψαν μόνο βασικές εργασίες, ενώ για τη Γκράβα έχουν διατεθεί 8 εκατ. ευρώ, ποσό που, όπως σημείωσε, δεν επαρκεί για να επιφέρει τις μεγάλες αλλαγές που απαιτούνται στο λεβητοστάσιο.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, υπεραμύνθηκε επίσης της απόφασής του να προχωρήσει στη λήψη δανείου ύψους 75 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση σχολικών υποδομών, τονίζοντας ότι οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες από τους διαθέσιμους πόρους.

«Αναγκάστηκα να πάρω 75 εκατ. δάνειο για να μπορέσω να δημιουργήσω μια αξιοπρέπεια σε περίπου 40 με 50 σχολεία, άρα είναι πολύ δύσκολο το πρόβλημα. Πρέπει η πολιτεία να ενσκήψει», δήλωσε.

Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν οι αναφορές του αφορούν τον πρώην δήμαρχο Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη, ο κ. Δούκας διευκρίνισε ότι η κριτική του δεν περιορίζεται σε ένα πρόσωπο. Όπως είπε, ο κ. Μπακογιάννης και άλλοι είχαν επικρίνει τη λήψη του δανείου, υποστηρίζοντας ότι επιβαρύνει τα οικονομικά του δήμου.

«Αντί να πουν “μπράβο δήμαρχε, δημιουργείς αξιοπρέπεια στη νέα γενιά”», σχολίασε, προσθέτοντας ότι έχουν ήδη δαπανηθεί 25 εκατ. ευρώ για σχολικές υποδομές, χωρίς να υπολογίζονται άλλες χρηματοδοτήσεις, όπως εκείνες από την Περιφέρεια.

Για τη Γκράβα, πάντως, ήταν κατηγορηματικός: «Δεν υπάρχει περίπτωση να μην φτιάξουμε την Γκράβα και να μην κάνουμε μία προς μία όλες τις παρεμβάσεις, τα παιδιά θα μπουν σύντομα και με απόλυτη ασφάλεια».

«Έχουμε φτάσει τις 11 ημέρες – Χρειαζόμαστε στήριξη»

Ο δήμαρχος Αθηναίων υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτεί κινητοποίηση όλων των αρμόδιων φορέων, σημειώνοντας ότι έχει καλέσει τους εμπλεκόμενους στο δημοτικό συμβούλιο.

«Είμαστε πάνω από το πρόβλημα και πρέπει όλοι να αντιληφθούν τη σημασία του και να μην κρύβονται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, επισήμανε ότι τα σχολεία έχουν ήδη συμπληρώσει 11 ημέρες κλειστά, υπενθυμίζοντας ότι το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει έως 15 ημέρες, μετά τις οποίες η απόφαση περνά στην αρμοδιότητα του υπουργείου Παιδείας.

Ο κ. Δούκας γνωστοποίησε, επίσης, ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με την υπουργό Παιδείας για τις τεχνικές λύσεις που ενδέχεται να απαιτηθούν, καθώς και για την εξασφάλιση πρόσθετης χρηματοδότησης. Όπως εξήγησε, η διαδικασία του κατεπείγοντος είναι αναγκαία για να προχωρήσουν άμεσα οι εργασίες, καθώς οι συνήθεις γραφειοκρατικές διαδικασίες και οι διαγωνισμοί θα μπορούσαν να προκαλέσουν νέες καθυστερήσεις.

«Όλα όσα κάνουμε τώρα με τα πορίσματα, με τις διορθώσεις, γίνονται με την έννοια του κατεπείγοντος. Θέλουμε στήριξη για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια», κατέληξε.

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