Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 47χρονο μετά από καταγγελία της πρώην συντρόφου του για απόπειρα βιασμού

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Στη σύλληψη ενός 47χρονου άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, έπειτα από σοβαρή καταγγελία που υπέβαλε σε βάρος του η 31χρονη πρώην σύντροφός του.
Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, η γυναίκα κατήγγειλε ότι το βράδυ της περασμένης Τρίτης, ο 47χρονος άσκησε σωματική βία σε βάρος της, ενώ αποπειράθηκε να την βιάσει.
Σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, το περιστατικό φέρεται να εκτυλίχθηκε στο διαμέρισμα του 47χρονου στη Θεσσαλονίκη.
Ο συλληφθείς θα οδηγεί στον εισαγγελέα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του.
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