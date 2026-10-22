Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 47χρονο μετά από καταγγελία της πρώην συντρόφου του για απόπειρα βιασμού

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Στη σύλληψη ενός 47χρονου άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, έπειτα από σοβαρή καταγγελία που υπέβαλε σε βάρος του η 31χρονη πρώην σύντροφός του.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, η γυναίκα κατήγγειλε ότι το βράδυ της περασμένης Τρίτης, ο 47χρονος άσκησε σωματική βία σε βάρος της, ενώ αποπειράθηκε να την βιάσει.

Σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, το περιστατικό φέρεται να εκτυλίχθηκε στο διαμέρισμα του 47χρονου στη Θεσσαλονίκη.

Ο συλληφθείς θα οδηγεί στον εισαγγελέα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του.

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