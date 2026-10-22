Στάση εργασίας των διανομέων και συγκέντρωση στο υπουργείο Εργασίας το μεσημέρι – Ζητούν μέτρα προστασίας από τους εργοδότες

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Συγκέντρωση στις 12 το μεσημέρι στο Υπ. Εργασίας (Σταδίου 29) με παράλληλη στάση εργασίας (11:00 – 15:00) θα πραγματοποιήσουν οι διανομείς με απόφαση του Σωματείου Εργαζομένων efood Π. Αττικής.

Όπως αναφέρουν: «Μέχρι τις 2/12 πρέπει να ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο η ευρωπαϊκή οδηγία για τις πλατφόρμες. Μαζί με άλλα 13 σωματεία παίρνουμε θέση για αυτά που έρχονται.

Απαιτούμε η νέα νομοθεσία να βγάλει επιτέλους όρια στις πλατφόρμες και να αναγνωρίσει τα δικαιώματα μας».

Το πλαίσιο προτάσεων – διεκδικήσεων των διανομέων είναι:

«Δίκαιος χαρακτηρισμός της εργασίας.

Είναι σημαντικό να μπορούμε να αποδείξουμε ότι κάνουμε μισθωτή εργασία με την θέσμιση μαχητού τεκμηρίου. Αυτό δεν αναγκάζει όλους μας να γινουμε μισθωτοί αλλά δίνει την δυνατότητα σε όσους θέλουν να το κάνουν, διασφαλίζοντας έτσι σημαντικά δικαιώματα (δώρα, τριετίες, άδειες, κάλυψη ατυχήματος, κάλυψη εξόδων για μηχανή και καύσιμα).

Αλγοριθμική διαφάνεια.

Δεν μπορεί με όπλο τον αλγόριθμο η εργοδοσία να αυθαιρετεί. Πρέπει να ξέρουμε πως και με ποιά κριτήρια αποφασίζει ο αλγόριθμος της πλατφόρμας: πως πληρωνόμαστε, πως αξιολογούμαστε, πως παίρνουμε παραγγελίες. Πρέπει όλοι οι βασικοί κανόνες να είναι γνωστοί σε όλους μας.

Τέρμα το κρυφτό πίσω από τους εργολάβους.

Δεν πρέπει να αφήνονται οι εταιρίες πλατφόρμας να αποποιούνται τις ευθύνες τους όταν ο εργολάβος που έχουν προσλάβει αυθαιρετεί και μας στερεί τα δικαιώματα μας. Πρέπει να αποκτήσουν πλήρη ευθύνη για όλα όσα κάνει μέχρι να πετύχουμε να καταργηθει η εργολαβία

Σαφής και δίκαιος μισθός, μέτρα προστασίας και δικαιώματα στους freelances.

Χρειάζεται να θεσπιστεί ελάχιστη αμοιβή ανά ώρα που να καλύπτει όλη τη βάρδια. Δεν γίνει να χάνουμε χρήματα επειδή η πλατφόρμα δεν μας δίνει παραγγελίες. Πρέπει επίσης η καθαρή αμοιβή να είναι σαφής και χωριστή από την χιλιομετρική αποζημίωση. Σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος πρέπει η πλατφόρμα να αναλαμβάνει την ευθύνη της ενώ οφείλει να αποδίδει και μέσα προστασίας».

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