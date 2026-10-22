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ΕΛΛΑΔΑ

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22.10.2026 08:17

Μπλακ άουτ σε μεγάλο μέρος της Θεσσαλονίκης μετά από βλάβη σε δίκτυο υψηλής τάσης

22.10.2026 08:17
Νέα διακοπή ρεύματος στις Σποράδες λόγω βλάβης στο Πήλιο - Media

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Μπλακ άουτ σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης σε μεγάλο μέρος της Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα σχεδόν το μισό κέντρο της πόλης να μην έχει φανάρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μπλακ άουτ οφείλεται σε βλάβη σε δίκτυο υψηλής τάσης χωρίς να είναι γνωστός ο ακριβής χρόνος της πλήρους αποκατάστασης.

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ΠΕΜΠΤΗ 22.10.2026 08:53
liolios avgenakis vasilakopoulos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Από το πείραμα Αυγενάκη για τον έλεγχο των ομοσπονδιών στις συλλήψεις για στημένα: Ποιος θα απολογηθεί για το ελληνικό μπάσκετ;

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