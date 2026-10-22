Μπλακ άουτ σε μεγάλο μέρος της Θεσσαλονίκης μετά από βλάβη σε δίκτυο υψηλής τάσης

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Μπλακ άουτ σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης σε μεγάλο μέρος της Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα σχεδόν το μισό κέντρο της πόλης να μην έχει φανάρια.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το μπλακ άουτ οφείλεται σε βλάβη σε δίκτυο υψηλής τάσης χωρίς να είναι γνωστός ο ακριβής χρόνος της πλήρους αποκατάστασης.
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