Περιστέρι: «Νοσηλεύτηκα 4 φορές σε ενάμιση χρόνο, χρειάστηκε να διασωληνωθώ» – Συγκλονίζει ο γιατρός που δηλητηριαζόταν από την πρώην σύζυγό του

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Τέσσερις φορές χρειάστηκε να νοσηλευτεί μέσα σε ενάμιση χρόνο ο 41χρονος στρατιωτικός γιατρός από το Περιστέρι, που η πρώην σύζυγός του τού έριχνε επικίνδυνες ουσίες στο φαγητό και το νερό του.

Μιλώντας στο Live News, περιέγραψε τις περιπέτειες της υγείας του, οι οποίες έφτασαν μέχρι τη διασωλήνωσή του, αλλά και όσα τον οδήγησαν να υποψιαστεί ότι πίσω από τα συμπτώματά του κρυβόταν σκόπιμη ενέργεια.

Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι αρχικά είχε υποψίες κυρίως για το νερό, χωρίς να έχει σκεφτεί ότι ενδέχεται να είχαν προστεθεί ουσίες και στα τρόφιμά του.

«Τα έβαζε στα τρόφιμα και στο νερό. Εγώ για το νερό υποψιαζόμουν. Δεν είχα σκεφτεί για τρόφιμα και δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει στο παρελθόν αυτό. Γι’ αυτό κιόλας θα ήθελα πολύ να βρεθεί και αυτό το βίντεο από εκείνο το σουβλατζίδικο που είχαμε πάει, το οποίο πιστεύω ότι θα βοήθαγε πολύ στο να φανεί ότι έχει ξαναγίνει προσπάθεια», είπε.

Όπως εξήγησε, παρά τις ενδείξεις που τον προβλημάτιζαν, δεν μπορούσε να φανταστεί ότι κάποιος θα επιχειρούσε να του κάνει κακό: «Μπορούσα να καταλάβω ότι κάτι δεν κολλάει, αλλά δεν μπορείς να σκεφτείς ότι μπορεί να συμβαίνει ας πούμε κάποιος να προσπαθεί να σου κάνει κακό».

«Εγώ νοσηλεύτηκα συνολικά τρεις φορές στην ψυχιατρική κλινική και μία φορά στην παθολογική, όπου είχα χρειαστεί να διασωληνωθώ κιόλας», πρόσθεσε.

Η έξοδος στις 19 Ιουλίου που τον έβαλε σε υποψίες

Μια συνάντηση με την πρώην σύζυγό του σε σουβλατζίδικο, στις 19 Ιουλίου, αποτέλεσε σημείο καμπής για τον 41χρονο. Όπως περιέγραψε, είχε προηγηθεί ένα διάστημα κατά το οποίο αισθανόταν καλά, ωστόσο μετά τη συγκεκριμένη έξοδο τα συμπτώματα επανεμφανίστηκαν.

«Έγινε αυτό το συμβάν στο σουβλατζίδικο, το οποίο από εκείνη την ώρα και μετά άρχισα να σκέφτομαι ότι όντως κάτι δεν πηγαίνει καλά, επειδή για μεγάλο διάστημα ήμουν καλά και ξαφνικά μετά από εκείνη τη συνάντηση άρχισα να έχω πάλι συμπτώματα. Εκεί ήταν που ας πούμε πρώτη φορά άρχισα να σκέφτομαι ότι όντως κάτι δεν πάει καλά και ζήτησα να δω το βιντεοληπτικό υλικό», ανέφερε.

Ο γιατρός εκτίμησε ότι η εύρεση του βίντεο από το κατάστημα θα μπορούσε να βοηθήσει να διαπιστωθεί εάν είχε προηγηθεί και άλλη απόπειρα δηλητηρίασης.

Τι κατέγραψαν οι κάμερες στο σπίτι

Στην κατοικία του στο Περιστέρι, ο 41χρονος είχε εγκαταστήσει κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να διαπιστώσει τι συνέβαινε. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, σε βίντεο από τις 11 Οκτωβρίου 2026 η πρώην σύζυγός του εμφανίζεται να χρησιμοποιεί σύριγγα και να προσθέτει ουσία σε τρόφιμα και μπουκάλια νερού που βρίσκονταν στην κουζίνα.

Ο γιατρός παρακολουθούσε το υλικό από τις κάμερες την ώρα που η 40χρονη βρισκόταν στο σπίτι. Όπως ανέφερε, πριν από την επίσκεψή της εκείνη τον είχε καλέσει τηλεφωνικά για να μάθει πού βρισκόταν. Ακολούθησαν δύο ακόμη κλήσεις, στις οποίες δεν απάντησε, ενημερώνοντάς τη με μήνυμα ότι εξέταζε ασθενή.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι δεν γνωρίζει εάν ανάλογο περιστατικό είχε συμβεί και στο παρελθόν. Τα διαθέσιμα στοιχεία, όπως λέει, αφορούν το τελευταίο συμβάν, ενώ η ομοιότητα των συμπτωμάτων του με εκείνα προηγούμενων περιόδων ενισχύει την ανάγκη να διερευνηθεί εάν υπάρχει σύνδεση.

«Ουσιαστικά οι αποδείξεις υπάρχουν μόνο για αυτό το τελευταίο συμβάν. Απλώς τα προηγούμενα, τα συμπτώματά μου μοιάζουν πολύ. Αν υπήρχε και αυτό το βιντεοληπτικό υλικό από το σουβλατζίδικο εκείνο στις 19 Ιουλίου, θα μπορούσαμε μετά να πούμε με πολύ μεγάλη σιγουριά ότι έχει ξαναγίνει», είπε.

Παράλληλα, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να μην είχε αντιληφθεί κάτι αντίστοιχο παλαιότερα, χωρίς ωστόσο να θεωρεί δεδομένο ότι είχε υπάρξει και άλλη απόπειρα: «Αν είχα αντιληφθεί κάτι, προφανώς θα είχα προβληματιστεί νωρίτερα, αλλά μπορεί να υπήρχε και να μην το είχα προσέξει. Μπορεί και να μην είχε επιχειρήσει να κάνει κακό σε τρόφιμα στο παρελθόν».

Τα εργαστηριακά ευρήματα και η έρευνα των Αρχών

Ο 41χρονος προσπαθεί πλέον να αφήσει πίσω του όσα έζησε και να κατανοήσει τι συνέβη κατά τους προηγούμενους μήνες. Η οικογένειά του κάνει λόγο για δικαίωση μετά τα εργαστηριακά ευρήματα, ενώ ο ίδιος ζητά την παραδειγματική τιμωρία όσων αποδειχθεί ότι ευθύνονται για τις καταγγελλόμενες πράξεις.

Το βασικό ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν οι Αρχές είναι εάν το περιστατικό που καταγράφηκε στις κάμερες αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση ή εάν συνδέεται με τις προηγούμενες νοσηλείες του γιατρού.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται το βιντεοληπτικό υλικό, τα τοξικολογικά αποτελέσματα και το ιατρικό ιστορικό του 41χρονου, προκειμένου να διακριβωθούν οι συνθήκες της υπόθεσης και η έκταση των καταγγελιών.

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