Απίστευτη υπόθεση στο Περιστέρι: Γυναίκα δηλητηρίαζε τον εν διαστάσει σύζυγό της με ατροπίνη

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Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται 41χρονη, που φέρεται να δηλητηρίαζε με ατροπίνη τον εν διαστάσει συζύγου της.

Ο άνδρας της που είναι στρατιωτικός γιατρός είδε από τις κάμερες ασφαλείας την εν διαστάσει σύζυγό του να βάζει ατροπίνη στο φαγητό του. Ο άνδρας άρχισε να κυνηγάει στους δρόμους του Περιστερίου, με τη γυναίκα να καλεί σε βοήθεια.

Τελικά, ο στρατιωτικός γιατρός ειδοποίησε την Άμεση Δράση, με αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ να καταφτάνουν στο σημείο και να συλλαμβάνουν τόσο τη γυναίκα, όσο και τους γονείς της που την περίμεναν σε παρκαρισμένο αμάξι.

Τι είναι ατροπίνη

Στο όχημα εντοπίστηκαν 10 ml ατροπίνης. Η ατροπίνη χρησιμοποιείται για την αύξηση της καρδιακής συχνότητας σε περιπτώσεις σοβαρής βραδυκαρδίας. Σε μεγάλες δόσεις μπορεί να προκαλέσει έντονη σύγχυση, υπερθερμία, παραισθήσεις, κώμα, ακόμη και θανατηφόρα δηλητηρίαση.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2019 και έχει αποκτήσει ένα παιδί. Είναι σε διάσταση από τον Φεβρουάριο του 2025 και τους επόμενους μήνες ο γιατρός παρουσίασε ύποπτα συμπτώματα.

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