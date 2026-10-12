Μαρτυρικός ο θάνατος της 89χρονης στο Μενίδι: Την έσπασαν στο ξύλο και έπειτα την έπνιξαν

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Μαρτυρικό θάνατο βρήκε η 89χρονη στο Μενίδι. Ο δράστης φαίνεται ότι ξυλοκόπησε άγρια το θύμα και έπειτα το αποτέλειωσε, φράζοντας της το στόμα και σφίγγοντας τον λαιμό της.

Η ιατροδικαστική εντόπισε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις αλλά και τραύματα στον θώρακα. Για την υπόθεση έχει προσαχθεί και ανακρίνεται ο 62χρονος γιος της, ο οποίος όπως και το θύμα, είναι ρακοσυλλέκτης.

Ο 62χρονος στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών, ενώ οι γείτονες τον είχαν επανειλημμένα ακούσει να φωνάζει στη μητέρα του.

Οι αντιφάσεις

Ανακρίνεται, επίσης, ο 69χρονος ανιψιός του θύματος ο οποίος ήταν και αυτός που ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές.

Ο 62χρονος προανακριτικά υποστήριξε πως δύο άνδρες εισέβαλαν στο σπίτι τους και αφού ακινητοποίησαν τον ίδιο, επιτέθηκαν στην μητέρα του. Ωστόσο, κατά τον έλεγχο της μοιραίας μονοκατοικίας, δεν βρέθηκαν ίχνη παραβίασης.

Διαβάστε επίσης

Υπόθεση Marfin: Συμπληρωματική ποινική δίωξη στους 3 κατηγορούμενους για τρομοκρατία και απόπειρα ανθρωποκτονίας 24 ατόμων

Θεσσαλονίκη: Έγινε η νεκροψία της 20χρονης που πέθανε μετά από χρήση MDMA, αναμένονται οι τοξικολογικές – Αποφασισμένη να διερευνήσει τα πάντα η οικογένεια της

Δίκη για τα Τέμπη: «Δεν υπήρχε ούτε ίχνος ασφάλειας, να διερευνήσετε κάθε πτυχή της υπόθεσης» – Συνεχίζονται οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων