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12.10.2026 15:39

Μαρτυρικός ο θάνατος της 89χρονης στο Μενίδι: Την έσπασαν στο ξύλο και έπειτα την έπνιξαν

12.10.2026 15:39
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Μαρτυρικό θάνατο βρήκε η 89χρονη στο Μενίδι. Ο δράστης φαίνεται ότι ξυλοκόπησε άγρια το θύμα και έπειτα το αποτέλειωσε, φράζοντας της το στόμα και σφίγγοντας τον λαιμό της.

Η ιατροδικαστική εντόπισε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις αλλά και τραύματα στον θώρακα. Για την υπόθεση έχει προσαχθεί και ανακρίνεται ο 62χρονος γιος της, ο οποίος όπως και το θύμα, είναι ρακοσυλλέκτης

Ο 62χρονος στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών, ενώ οι γείτονες τον είχαν επανειλημμένα ακούσει να φωνάζει στη μητέρα του.

Οι αντιφάσεις

Ανακρίνεται, επίσης, ο 69χρονος ανιψιός του θύματος ο οποίος ήταν και αυτός που ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές.

Ο 62χρονος προανακριτικά υποστήριξε πως δύο άνδρες εισέβαλαν στο σπίτι τους και αφού ακινητοποίησαν τον ίδιο, επιτέθηκαν στην μητέρα του. Ωστόσο, κατά τον έλεγχο της μοιραίας μονοκατοικίας, δεν βρέθηκαν ίχνη παραβίασης.

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