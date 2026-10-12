Δίκη για τα Τέμπη: «Δεν υπήρχε ούτε ίχνος ασφάλειας, να διερευνήσετε κάθε πτυχή της υπόθεσης» – Συνεχίζονται οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων

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Η Σοφία Στεφανάκη, κόρη της Μαρίας Μουρτζάκη κατέθεσε σήμερα πρώτη από τους συγγενείς των θυμάτων στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

«Έχασα τη μαμά μου, αλλά έχασα και τη φίλη μου. Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Έχω εμπιστοσύνη σε σας ότι μπορείτε να αποδώσετε δικαιοσύνη» κατέθεσε η κ. Στεφανάκη. Η Μαρία Μουρτζάκη, δούλευε στο κυλικείο της επιβατικής αμαξοστοιχίας το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου. Όπως κατέθεσε η κόρη της, τους έστειλαν ένα σφραγισμένο φέρετρο στην Κρήτη και τους απέτρεψαν να το ανοίξουν. «Το πιο σημαντικό είναι να δω ότι ήταν αυτή. Δεν μας έδωσαν τίποτα από αντικείμενα», κατέθεσε η κ. Στεφανάκη. Σε ερώτηση της προέδρου αν η μητέρα της είχε αναφέρει κάτι σχετικά με λαθρεμπόριο, απάντησε αρνητικά. Νωρίτερα κατέθεσε πως η μητέρα της, της είχε αναφέρει το 2022 πως το τρένο στο οποίο εργαζόταν εκτροχιάστηκε και πως γενικά έχουν απενεργοποιήσει το σύστημα αυτόματης πέδησης στα τρένα για να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στα δρομολόγια.

Στη συνέχεια κατέθεσε η οικογένεια του Ιορδάνη Αδαμάκη του 23χρονου ποδοσφαιριστή που έχασε τη ζωή του στα Τέμπη. «Η αδιαφορία που υπήρχε στον σιδηρόδρομο δημιούργησε αυτό το πρόβλημα. Εμείς βλέπαμε άλλα στις διαφημίσεις και μετά από την ανακριτική διαδικασία καταλάβαμε ότι δεν υπήρχε ούτε ίχνος ασφάλειας. Τα έλαια μετασχηματιστών δεν κάνουν πυρόσφαιρα. Στο τέλος θέλω μια απάντηση σαν γονιός. Ψάξτε το. Πιστεύω ότι θα δοθεί μια απάντηση σε αυτό που συνέβη», κατέθεσε ο κ. Αδάμ Αδαμάκης, πατέρας του Ιορδάνη.

«Βρίσκομαι εδώ ως γονέας που έχασε το παιδί του και ψάχνω να βρω την αλήθεια. Είχε στόχους και φιλοδοξίες και όλα αυτά κόπηκαν βίαια. Το τρένο ως μέσο μαζικής μεταφοράς το θεωρούσαμε ασφαλές. Δεν γνωρίζαμε για τα προβλήματα, τα μάθαμε μετά από την ανακριτική διαδικασία. Έχω μεγάλο βάρος που του έλεγα χρησιμοποιεί αυτό το μέσο. Πολύ μεγάλο βάρος. Ψάχνω την αιτία θανάτου. Πώς έγινε η πυρκαγιά; Ήταν ζωντανός μετά την σύγκρουση; Τι συνέβη; Γιατί δεν έγιναν οι εξετάσεις που όφειλαν να γίνουν από τους ιατροδικαστές; Αποφασίσαμε ως οικογένεια να διερευνήσουμε αυτό το θέμα και γι’ αυτό κάναμε αίτημα εκταφής, αλλά δυστυχώς μόνο εμπαιγμό λάβαμε. Αποσύραμε το αίτημα που κάναμε γιατί δεν αντιμετωπίστηκε με σοβαρότητα ένα τόσο σοβαρό θέμα. Αφού έγινε το δυστύχημα, υπάρχει δεύτερο έγκλημα. Δεν έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες που έπρεπε να γίνουν για τη διαφύλαξη του τόπου. Αν δεν υπήρχε η αλλοίωση στον χώρο θα μπορούσαν να απαντηθούν πολλά ερωτήματα. Πιστεύω ότι η ανάκριση δεν ανέδειξε όλους τους κατηγορούμενους. Έχω την αίσθηση ότι έπρεπε να είναι περισσότεροι στο κατηγορητήριο. Θέλω να διερευνήσετε κάθε πτυχή της υπόθεσης», κατέθεσε η κ. Μαρία Βάτκαλη, μητέρα του Ιορδάνη.

Επόμενοι μάρτυρες ήταν η οικογένεια του Ιωάννη Καριώτη, ο οποίος εργάζονταν στην Hellenic Train ως ελεγκτής στα τρένα και ταξίδευε ως επιβάτης στο Intercity το επίδικο βράδυ. Όπως κατέθεσε ο γιος του, η αδερφή του και η σύζυγός του, ο Ιωάννης Καριώτης τους είχε αναφέρει αρκετές φορές για τα προβλήματα στα τρένα όπως τα ωράρια εργασίας, τα ασυντήρητα τρένα και τους υπεράριθμους επιβάτες. «Έλεγε ότι κάποια στιγμή θα συμβεί κάτι», κατέθεσε η σύζυγός του.

Η δίκη συνεχίζεται με την κατάθεση του Χρήστου Τηλκερίδη, πατέρα του Άγγελου Τηλκερίδη.

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