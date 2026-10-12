search
ΔΕΥΤΕΡΑ 12.10.2026 14:26
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.10.2026 12:49

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Έρχεται 48ωρο με βροχές και καταιγίδες – Πότε θα χτυπήσει την Αττική η κακοκαιρία

12.10.2026 12:49
kataigida athina 88- new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται την Τρίτη (13/10) και την Τετάρτη (14/10-2026), σύμφωνα με έκτακτο δελτίο που εξέδωσε το μεσημέρι της Δευτέρας (12/10) η ΕΜΥ.

Η κακοκαιρία, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, θα χτυπήσει αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Παράλληλα προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο από το βράδυ της Τρίτης (13/10)

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Α. Αύριο Τρίτη (13/10)

α) Στα νησιά του Ιονίου (Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ζάκυνθος), τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες έως αργά το απόγευμα.

β) Στη Χαλκιδική από το μεσημέρι έως αργά τη νύχτα.

γ) Στις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) και την Εύβοια από τις απογευματινές ώρες. Επισημαίνεται ότι στις περιοχές αυτές τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια.

δ) Πρόσκαιρα στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα.

ε) στα Δωδεκάνησα από αργά τη νύχτα.

στ) στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) από τις βραδινές ώρες.

Β. Μεθαύριο Τετάρτη (14/10)

α) Στις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) και την Εύβοια έως αργά το απόγευμα. Επισημαίνεται ότι στις περιοχές αυτές τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια.

β) στα Δωδεκάνησα έως το απόγευμα.

γ) στη δυτική Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) έως αργά τη νύχτα.

Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν αρχικά στο βόρειο Αιγαίο και βαθμιαία και στο κεντρικό, από το βράδυ της Τρίτης έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης.

Διαβάστε επίσης:

Από 1η Ιανουαρίου ο κόφτης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών, πώς θα λειτουργεί

Πέθανε ο ομότιμος καθηγητής του ΕΚΠΑ, Μανώλης Χαιρετάκης

Θεσσαλονίκη: Έπεσαν στην παγίδα που έστησαν σε 62χρονη – Τους «μυρίστηκε» και συνελήφθησαν

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ouzeri_thessalniki2
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Σοκαρισμένος» δηλώνει τώρα ο μεθυσμένος οδηγός που «καρφώθηκε» στο ουζερί, αρνείται ότι πήγε να φύγει

avgerinos_moutsatsou_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόμμα ετοιμάζουν ο Αυγερινός και οι «πρώην» της «Ελπίδας» – 37 στελέχη ζητούν αποπομπή της Γκλιφόιλ, όλα τα ονόματα

kammenos panos 11- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση ΠΑΣΟΚ σε Καμμένο για την κριτική του σε Ανδρουλάκη: «Λαϊκιστές και προοδευτικοί χτυπούν τον πρόεδρό μας»

adam_thessaloniki_mdma
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έγινε η νεκροψία της 20χρονης που πέθανε μετά από χρήση MDMA, αναμένονται οι τοξικολογικές – Αποφασισμένη να διερευνήσει τα πάντα η οικογένεια της

peugeot_vision_rcz_2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σαλόνι Αυτοκινήτου Παρισιού 2026: Η Peugeot παρουσιάζει δύο παγκόσμιες πρεμιέρες, με το συναίσθημα, την κομψότητα και την οδηγική απόλαυση στο επίκεντρο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
alexis-tsipras (2)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΑΣ: Νέες προσχωρήσεις με φόντο την άγρια κόντρα με το ΠΑΣΟΚ – Διήμερη περιοδεία Τσίπρα στην Κρήτη

petros andreakos
ΕΛΛΑΔΑ

Πέτρος Ανδρεάκος: Σε κρίσιμη κατάσταση ο δήμαρχος Ανατολικής Μάνης – Έπεσε από σκάλα στο σπίτι του

trump putin feygoun
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ – Πούτιν: Στον αέρα η «ενεργειακή εκεχειρία», θύελλα για το ρωσικό ντίζελ – Αντιδράσεις σε ΗΠΑ και Ευρώπη

germanou_visi_karvelas
MEDIA

Γερμανού για φορολογικό έλεγχο σε Καρβέλα – Βίσση: «Καλό είναι το κράτος να μην αφήνει κανέναν χωρίς έλεγχο, με πιάσατε ε;» (Video)

tsipras-papadopoulou-karamanlis-trump
ΚΑΛΧΑΣ

Καραμανλής, Δένδιας, Βενιζέλος για συγκυβέρνηση, η στρατηγική της «δεύτερης επίθεσης» του Τσίπρα, τα καψόνια του Τραμπ και η «πληγή»... Κωνσταντόπουλος

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 12.10.2026 14:25
ouzeri_thessalniki2
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Σοκαρισμένος» δηλώνει τώρα ο μεθυσμένος οδηγός που «καρφώθηκε» στο ουζερί, αρνείται ότι πήγε να φύγει

avgerinos_moutsatsou_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόμμα ετοιμάζουν ο Αυγερινός και οι «πρώην» της «Ελπίδας» – 37 στελέχη ζητούν αποπομπή της Γκλιφόιλ, όλα τα ονόματα

kammenos panos 11- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση ΠΑΣΟΚ σε Καμμένο για την κριτική του σε Ανδρουλάκη: «Λαϊκιστές και προοδευτικοί χτυπούν τον πρόεδρό μας»

1 / 3