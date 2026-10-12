Πέθανε ο ομότιμος καθηγητής του ΕΚΠΑ, Μανώλης Χαιρετάκης

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Με βαθιά θλίψη η πανεπιστημιακή κοινότητα αποχαιρετά τον Ομότιμο Καθηγητή του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών που έφυγε από τη ζωή.

Ο Μανώλης Χαιρετάκης υπηρέτησε το Πανεπιστήμιο Αθηνών από το 1997 στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, περνώντας από όλες τις ακαδημαϊκές βαθμίδες μέχρι την αφυπηρέτησή του. Πριν από την πλήρη αφοσίωσή του στο Πανεπιστήμιο, εργάστηκε για δύο δεκαετίες ως στέλεχος σε μεγάλες ελληνικές και πολυεθνικές διαφημιστικές εταιρείες. Ήταν υπεύθυνος του τομέα προγραμματισμού και έρευνας αγοράς για τα ΜΜΕ.

Παράλληλα, αρθρογραφούσε τακτικά στον Τύπο, παρεμβαίνοντας στα δημόσια θέματα, έχοντας δημοσιεύσει εκατοντάδες κείμενα πολιτικού και κοινωνικού σχολιασμού. Έγραψε περισσότερα από δέκα βιβλία και πλήθος άρθρων και επιστημονικών μελετών.

Ποιος ήταν ο Μανώλης Χαιρετάκης

Απόφοιτος το 1967 της Βαρβακείου Προτύπου Σχολής, πτυχιούχος το 1975 της Μαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάκτωρ -cum laude- του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα διδακτορικού «Ελληνικός ημερήσιος πολιτικός Τύπος και πολιτική επικοινωνία: Μια απόπειρα ερμηνευτικής συσχέτισης για την περίοδο 1952-1984». Εξέδωσε περισσότερα από 12 βιβλία γύρω από το ερευνητικό του αντικείμενο.

Όπως σημειώνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Επιστημόνων Επικοινωνίας, Δημοσιογραφίας, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης & Πολιτισμού, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη: «Με μακρά διδακτική και ερευνητική πορεία στον χώρο της επικοινωνίας, της διαφήμισης και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ο Μανώλης Χαιρετάκης υπηρέτησε την επιστήμη του με συνέπεια και αφοσίωση, όπως άλλωστε μαρτυρά και το πλούσιο συγγραφικό έργο που αφήνει πίσω του.

»Εκείνο όμως που τον έκανε ιδιαίτερα αγαπητό, ήταν ο τρόπος με τον οποίο προσέγγιζε τη διδασκαλία: ακόμη και όταν το αντικείμενο ήταν σύνθετο και απαιτητικό, προσπαθούσε πάντα να κάνει τη γνώση κατανοητή σε όλους. Τον χαρακτήριζαν το διαρκές χαμόγελο και η αστείρευτη προθυμία του να ακούει και να ενθαρρύνει κάθε φοιτήτρια και κάθε φοιτητή. Με τους ανθρώπους αυτούς άλλωστε δημιουργούσε σχέσεις εμπιστοσύνης που ξεπερνούσαν τα όρια της αίθουσας διδασκαλίας.

»Μία ακόμη, λιγότερο γνωστή πτυχή της προσωπικότητάς του ήταν η μικρή του παρουσία στον χώρο της υποκριτικής. Η ενασχόλησή του με την ηθοποιία προσέθετε μια ακόμη διάσταση στην ήδη πολυσχιδή προσωπικότητά του, κάνοντάς τον ακόμη πιο ξεχωριστό. Ενα στοιχείο που συμπλήρωνε την εικόνα ενός ανθρώπου με ευρύτερα ενδιαφέροντα και αγάπη για τον Πολιτισμό».

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Έπεσαν στην παγίδα που έστησαν σε 62χρονη – Τους «μυρίστηκε» και συνελήφθησαν

Αχαΐα: «Εφοριακοί» έπεισαν 14χρονη να τους δώσει το χρηματοκιβώτιο! Καταδίωξη με τραυματισμό αστυνομικού

Η απάντηση της Άννας Βίσση για τον έλεγχο της ΑΑΔΕ: «Είμαστε νόμιμοι και συνεπείς – Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα μεμπτό» (Video)