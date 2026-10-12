Θεσσαλονίκη: Έπεσαν στην παγίδα που έστησαν σε 62χρονη – Τους «μυρίστηκε» και συνελήφθησαν

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Μία 38χρονη κι ένας 19χρονος συνελήφθησαν από άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Χαριλάου- Αναλήψεως την ώρα που περίμεναν μέσα σε ΙΧ αυτοκίνητο το υποψήφιο θύμα τους να τους φέρει «πακέτο» τα χρήματα και τα κοσμήματά της για δήθεν πρόστιμο στην εφορία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία η 38χρονη παριστάνοντας την λογίστρια επικοινώνησε με την 62χρονη και την προέτρεψε να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα προκειμένου να τα παραδώσει σε συνεργάτη της ώστε να αποφύγει πρόστιμο από την Εφορία. Αντιλαμβανόμενη όμως η 62χρονη ότι πρόκειται για μια από τις τηλεφωνικές απάτες επιτηδείων που δρουν σε όλη την Ελλάδα, προσποιήθηκε ότι ακολουθεί τις οδηγίες τους καθορίζοντας μάλιστα σημείο συνάντησης, ενώ παράλληλα κατήγγειλε το περιστατικό στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως.

Μόλις ειδοποιήθηκαν οι αστυνομικοί για την παγίδα που είχε στηθεί σε βάρος της 62χρονης, έσπευσαν μαζί της στο…ραντεβού που είχαν καθορίσει οι δράστες, σε δρόμο της Χαριλάου, όπου ανέμεναν να παραλάβουν τα χρήματα και τα κοσμήματα.

Η 38χρονη και ο 19χρονος επέβαιναν σε αυτοκίνητο που τους είχε παραχωρήσει συνεργός τους που αναζητείται και σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ «προσπάθησαν να διαφύγουν, πλην όμως ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν». Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα απάτης κατά συναυτουργία.

Από την περαιτέρω έρευνα προκύπτει η εμπλοκή της 38χρονης συλληφθείσας σε δύο τουλάχιστον ακόμη περιπτώσεις απάτης με την ίδια μεθοδολογία, στις περιοχές των Συκεών και του Αγίου Αθανασίου Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε επίσης:

Αχαΐα: «Εφοριακοί» έπεισαν 14χρονη να τους δώσει το χρηματοκιβώτιο! Καταδίωξη με τραυματισμό αστυνομικού

Η απάντηση της Άννας Βίσση για τον έλεγχο της ΑΑΔΕ: «Είμαστε νόμιμοι και συνεπείς – Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα μεμπτό» (Video)

Θεσσαλονίκη: Στα δικαστήρια ο οδηγός που έπεσε πάνω σε θαμώνες σε ουζερί – «Πήγε να φύγει σαν να μην έγινε και τίποτα» λέει τραυματίας