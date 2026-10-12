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12.10.2026 10:52

Θεσσαλονίκη: Στα δικαστήρια ο οδηγός που έπεσε πάνω σε θαμώνες σε ουζερί – «Πήγε να φύγει σαν να μην έγινε και τίποτα» λέει τραυματίας

12.10.2026 10:52
ouzeri

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Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο παραπέμφθηκε να δικαστεί ο 45χρονος οδηγός του Ι.Χ. αυτοκινήτου που «εισέβαλε» σε ουζερί στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, τραυματίζοντας τρεις θαμώνες, ενώ φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή και οδήγηση υπό την επήρεια μέθης. Μέχρι να δικαστεί παραμένει υπό κράτηση.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή, όταν το αυτοκίνητο εισέβαλε στην ταβέρνα, παρασύροντας τραπέζια και θαμώνες. Από το συμβάν τραυματίστηκαν τρία άτομα, ενώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δύο έλαβαν εξιτήριο κι ένας άνδρας παραμένει για νοσηλεία, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Σε έλεγχο μέθης που υποβλήθηκε ο 45χρονος, διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πέραν του επιτρεπόμενου ορίου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι διαδοχικές μετρήσεις με τη μέθοδο του εκπνεόμενου αέρα έδειξαν 0,77 και 0,74 mg/l.

«Επικρατούσε χάος»

Σύμφωνα με μία εκ των τραυματιών, όλα έγιναν τόσο γρήγορα που κανείς δεν πρόλαβε να αντιδράσει και επικρατούσε χάος, ενώ μετά ο οδηγός πήγε να διαφύγει.

«Επικρατούσε ένα χάος, βασικά πανζουρλισμός. Όλα τα τραπέζια φύγανε, οι ζαρντινιέρες σπάσανε, το τραπέζι που καθόμουν εγώ διαλύθηκε», περιέγραψε στην ΕΡΤ.

«Αν δεν υπήρχαν οι ζαρντινιέρες, οι ρόδες του αυτοκινήτου θα περνούσαν από πάνω μου. Βλέπεις τη ζωή να περνάει μπροστά στα μάτια σου. Σαν μια ταινία» πρόσθεσε, ενώ μιλώντας για τον οδηγό, είπε πως αποπειράθηκε να φύγει από το σημείο.

Σύμφωνα με την μαρτυρία της, αφού έπεσε πάνω στους θαμώνες, συνέχισε να μιλάει στο κινητό του και μετά προσπάθησε να φύγει. Χρειάστηκε να τρέξουν πάνω του οι θαμώνες για να τον σταματήσουν, αφού άρπαξαν τα κλειδιά του αυτοκινήτου του.

«Δεν μίλησε καθόλου. Ήταν στον κόσμο του. Κατ αρχήν ήταν πολύ πιωμένος. Ένας αναίσθητος. Ούτε μια συγγνώμη, ούτε να ρωτήσει τι έγινε, πως έγινε. Ένας δήμιος που βγήκε έξω για να πάει να αφαιρέσει ζωές, εγώ έτσι το βλέπω. Σαν ένα δήμιο τον βλέπω αυτόν τον άνθρωπο, δεν μπορώ να τον χαρακτηρίσω διαφορετικά» ανέφερε η τραυματίας.

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