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11.10.2026 14:12

«Αν δεν υπήρχαν ζαρντινιέρες, θα σκοτωνόμασταν»: Σοκαριστικό βίντεο από τη στιγμή που ΙΧ πέφτει πάνω σε θαμώνες ουζερί στον Εύοσμο (Videos)

11.10.2026 14:12
ouzeri

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Τις στιγμές τρόμου που βίωσαν οι θαμώνες ουζέρι, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, όταν μεθυσμένος οδηγός έπεσε πάνω τους με το Ι.Χ. του, αποτυπώνει βίντεο που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το voria.gr.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, οι θαμώνες του καταστήματος κάθονται αμέριμνοι στα τραπέζια τους, όταν είδαν το αυτοκίνητο να κινείται με μεγάλη τατύχητα προς το μέρος τους, παρασύροντας κάποιους από αυτούς.

Ακολουθεί πανικός. Ο οδηγός κάνει όπισθεν και επιχειρεί να φύγει από το σημείο, ενώ θαμώνες τον κυνηγούν.

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε, γύρω στη 1 τα ξημερώματα της Κυριακής, επί της οδού Αγαμέμνονος.

Από την πρόσκρουση τραυματίστηκαν τρεις θαμώνες, με τον έναν εξ αυτών να διακομίζεται στο Κέντρο Υγείας Διαβατών και τους άλλους δύο στο ΑΧΕΠΑ. Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα, η κατάσταση της υγείας τους φέρεται να μην εμπνέει ανησυχία.

«Ευτυχώς υπήρχαν οι ζαρντινιέρες»

Περιγράφοντας τη στιγμή του σοκαριστικού περιστατικού, η μία εκ των τραυματιών, που δήλωσε καλά στην υγεία της, είπε: «Ευτυχώς υπήρχαν οι ζαρντινιέρες αλλιώς θα σκοτωνόμασταν όλοι. Με την ταχύτητα που ερχόταν, με τη μέθη που είχε».

»Είδα μία αστραπή μόνο. Είδα ένα αυτοκίνητο να έρχεται κατά πάνω μου, έφυγε το τραπέζι, ένας πανικός. Χτύπησα πλευρά και κεφάλι. Έτσι όπως καθόμουν έπεσα κάτω, ήρθαν οι ζαρντινιέρες πάνω μου», πρόσθεσε.

«Έπεσε πάνω στο μαγαζί την ώρα που ήταν γεμάτο. Θα θρηνούσαμε ανθρώπους, ευτυχώς που δεν σκοτωθήκανε. Και ήθελε να φύγει κιόλας, τον συγκράτησαν οι πελάτες» επισήμανε από την πλευρά του ο πατέρας της ιδιοκτήτριας του καταστήματος.

Όπως είπε, τραυματίες είναι ακόμη δύο άντρες, ο ένας με χτυπήματα στα πλευρά και ο δεύτερος με κακώσεις.

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