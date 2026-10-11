«Να μην βρεθούν άλλοι γονείς στη θέση μας»: Κακουργηματική δίωξη στον 20χρονο για τον θάνατο της φίλης του μετά από χρήση MDMA σε πάρτι (Videos)

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Κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση άσκησε η εισαγγελέας εις βάρος του 20χρονου που συνελήφθη για τον θάνατο της 20χρονης φίλης του, έπειτα από χρήση της ναρκωτικής ουσίας MDMA, σε μουσικό πάρτι στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Εκτός από την παραπάνω κατηγορία, ο 20χρονος διώκεται επιπλέον για προμήθεια, κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών, σε βαθμό πλημμελήματος. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην 5η ειδική ανακρίτρια ναρκωτικών Θεσσαλονίκης και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.

Παράλληλα, η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη κατά αγνώστων για ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών που μπορούν να προκαλέσουν βαριά σωματική βλάβη ή θάνατο. Η κατηγορία αυτή στρέφεται κατά του προσώπου, από το οποίο έγινε η προμήθεια της συγκεκριμένης ναρκωτικής ουσίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, σε πολυχώρο εκδηλώσεων όπου διεξαγόταν πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής. Η νεαρή γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε λίγες ώρες αργότερα- το πρωί της ίδιας μέρας.

Οι έρευνες των αστυνομικών συνεχίζονται για την ταυτοποίηση του ατόμου που διακίνησε τη συγκεκριμένη ναρκωτική ουσία.

Η έκκληση του πατέρα της 20χρονης

Ο πατέρας της 20χρονη κοπέλας, Κώστας Αδάμ, δήλωσε ότι η οικογένεια θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να βρεθούν οι υπεύθυνοι και να διαλευκανθούν πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η μοναχοκόρη του, προκειμένου να μη βρεθούν άλλοι γονείς στην ίδια θέση.

Μιλώντας για την κόρη του, ο Κώστας Αδάμ περιέγραψε μια νέα γυναίκα που συνδύαζε τις σπουδές της με την εργασία στην οικογενειακή επιχείρηση. Όπως ανέφερε, ήταν ένα ώριμο και συνεπές κορίτσι, που καθημερινά ανταποκρινόταν στις υποχρεώσεις του.

Ο πατέρας της αποκάλυψε ακόμη ότι η 20χρονη και ο συνομήλικος φίλος της που συνελήφθη γνωρίζονταν από παιδιά, καθώς ήταν φίλοι ήδη από το δημοτικό σχολείο.

«Με τον ίδιο τύπο συνέβη πριν από τρία χρόνια πάλι το ίδιο. Μας καλέσανε από το Ιπποκράτειο όπου την είχαν μεταφέρει σε λιπόθυμη κατάσταση» είπε για τον νεαρό συλληφθέντα.

Ο Κώστας Αδάμ απηύθυνε έκκληση στις αρμόδιες αρχές να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, ώστε «να μη βρεθούν άλλοι γονείς στη θέση μας».

«Εξαιρετικά ύποπτες συνθήκες»

Την αποφασιστικότητα της οικογένειας να αναζητήσει απαντήσεις για κάθε πτυχή της υπόθεσης εξέφρασε και ο δικηγόρος της, Αντώνης Κουδρόγλου. «Μια νέα κοπέλα χάθηκε πάλι από χρήση επικίνδυνων ναρκωτικών ουσιών υπό εξαιρετικά ύποπτες συνθήκες», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η οικογένεια είναι αποφασισμένη να διερευνήσει τα πάντα, προκειμένου να εντοπιστούν και να τιμωρηθούν όλοι όσοι ενδεχομένως φέρουν ποινικές ευθύνες.

Ο κ. Κουδρόγλου έκανε λόγο για «πολλές ύποπτες συνθήκες που διερευνώνται», χωρίς να προχωρήσει αναλυτικά στα στοιχεία που προκαλούν ερωτήματα.

Ο δικηγόρος γνωστοποίησε ότι η οικογένεια θα διορίσει τεχνικό σύμβουλο για τη νεκροψία που έχει προγραμματιστεί για αύριο, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, επιδιώκοντας την πληρέστερη δυνατή διερεύνηση των αιτίων θανάτου της 20χρονης.

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