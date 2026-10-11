Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητό του σε τζαμαρία – Τρεις τραυματίες

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Ένας 45χρονος οδηγός αυτοκινήτου τράκαρε σε τζαμαρία καταστήματος με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ατόμων. Το περισταστικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (11/10) στην περιοχή του Ευόσμου Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρει η Αστυνομία, το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και εισήλθε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών θαμώνων και τις υλικές ζημιές του καταστήματος.

Σε έλεγχο μέθης που του πραγματοποιήθηκε στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επίδραση οινοπνεύματος.

Ο 45χρονος συνελήφθη και θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

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