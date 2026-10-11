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11.10.2026 09:47

Βόλος: Επίθεση 10 ατόμων σε ταξί – Σταμάτησαν το όχημα, κατέβασαν τους επιβάτες και τους ξυλοκόπησαν άγρια

11.10.2026 09:47
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Σκηνές βίας εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής (11/10) στην παραλία του Βόλου, όταν ομάδα περίπου δέκα νεαρών φέρεται να ακινητοποίησε ταξί και να επιτέθηκε στους επιβάτες του, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον ενός ατόμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του THENEWSPAPER, το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Αργοναυτών και Κοραή, όπου οι νεαροί περικύκλωσαν το ταξί στο οποίο επέβαιναν άτομα με καταγωγή από τη Σκόπελο.

Κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, οι επιτιθέμενοι φέρονται να ανάγκασαν τους επιβάτες να αποβιβαστούν από το όχημα και στη συνέχεια να τους χτύπησαν επανειλημμένα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, λίγες ώρες πριν από την επίθεση είχε σημειωθεί επεισόδιο μεταξύ των εμπλεκομένων σε νυχτερινό κατάστημα της περιοχής.

Εξετάζεται, επομένως, εάν ο προηγούμενος διαπληκτισμός συνδέεται με όσα ακολούθησαν στην παραλία του Βόλου, όπου η ομάδα των νεαρών φέρεται να επιτέθηκε στους επιβάτες του ταξί.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε έναν τραυματία και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Βόλου, προκειμένου να του παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.

Στη διερεύνηση του περιστατικού συμμετέχει και το Λιμενικό Σώμα, με τις αρμόδιες αρχές να αναζητούν στοιχεία για την ταυτότητα των εμπλεκομένων και τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση.

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