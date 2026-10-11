Φίλιππος Καμπούρης: Στην Ευελπίδων μαζί με τη σύζυγό του και άλλους 9 κατηγορούμενους για το κύκλωμα απάτης

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Ανοίγει σήμερα με τις απολογίες των 11 κατηγορουμένων η κύρια ανάκριση για τη φερόμενη δράση εγκληματικής ομάδας που διέπραττε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου μέσω διαδοχικών εικονικών εταιρειών, ενώ είναι σε πλήρη εξέλιξη ο εξονυχιστικός έλεγχος για τα οικονομικά στοιχεία της υπόθεσης.

Ο αρχηγός του κόμματος ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, που -σύμφωνα με το κατηγορητήριο- είχαν αρχηγικό ρόλο στη δραστηριότητα της ομάδας, και οι 9 συγκατηγορούμενοί τους οδηγήθηκαν λίγο μετά τις 9 το πρωί της Κυριακής στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Σε βάρος των κατηγορουμένων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα. Μεταξύ των κατηγοριών είναι η διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, η απάτη και συνέργεια σε απάτη άνω των 120.000 ευρώ κατά εξακολούθηση, η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και η μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών.

Κατά την κατηγορία, κομβικό ρόλο για τη δομή και τη λειτουργία του συστήματος είχαν τέσσερις λογιστές που θα κληθούν σήμερα να δώσουν εξηγήσεις στη δικαστικό λειτουργό, αλλά και δύο επιχειρηματίες στον χώρο της εστίασης.

Απολογίες θα δώσουν και τα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι των εταιρειών που δημιουργούνταν σε αντικατάσταση άλλων με απλήρωτους φόρους, εισφορές κλπ.

Πώς αποκαλύφθηκε η απάτη

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα των διωκτικών αρχών για καταγγελλόμενη πολυετή δράση δομημένου μηχανισμού που εξαπατούσε φορείς του Δημοσίου μέσω του αποκαλούμενου ως “φαινόμενο του Φοίνικα”. Η δικογραφία αναφέρεται σε περισσότερες από 29 εταιρείες, μεταξύ των οποίων νυχτερινά κέντρα, διαφημιστικές επιχειρήσεις και καταστήματα εστίασης, που “αναγεννήθηκαν” με νέα στοιχεία και εκπροσώπους από τις “στάχτες” προηγούμενων που έκλειναν με χρέη έως 80 χιλιάδες ευρώ η κάθε μία.

Η ζημιά που εκτιμάται ότι προκλήθηκε από την δράση που καταλογίζεται στους κατηγορούμενους, αφορά ποσό 1,5 εκατομμύριο ευρώ απευθείας στον ΕΦΚΑ, ενώ συνολικά το Δημόσιο φαίνεται να ζημιώθηκε με ποσό που υπολογίζεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Οι κατηγορίες που ανά περίπτωση καλούνται να αντικρούσουν οι κατηγορούμενοι αφορούν πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα:

1. Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

2. Ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση

3. Απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120 χιλιάδων ευρώ, κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία

4.Συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120 χιλιάδων ευρώ

5. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση, κατά επάγγελμα και

6. Μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών (πλημμέλημα).

Παράλληλα η δικαστική λειτουργός μετά από παραγγελία της Εισαγγελίας, θα ερευνήσει αν προκύπτει στην υπόθεση και έκτο κακούργημα που αφορά φοροδιαφυγή.

Η απολογητική διαδικασία έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει νωρίς το πρωί και αναμένεται να διαρκέσει πολλές ώρες.

«Είναι σκευωρία»

Ο Φίλιππος Καμπούρης έχει αρνηθεί από την πρώτη στιγμή τις κατηγορίες που του αποδίδονται, κάνοντας λόγο για «σκευωρία».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η υπερασπιστική του γραμμή. Ο δικηγόρος του, Απόστολος Λύτρας, έχει υποστηρίξει ότι δεν πρόκειται για υπόθεση απάτης, αλλά για οφειλές εταιρειών προς τον ασφαλιστικό φορέα, αμφισβητώντας παράλληλα την ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης.

Πληροφορίες πάντως αναφέρουν πως κατηγορούμενος δεν είχε δώσει αναλυτικές εξηγήσεις κατά την αστυνομική προανάκριση.

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