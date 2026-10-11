Καιρός: Κυριακή με βροχές και καταιγίδες – Πώς ξεκινά η εβδομάδα και πότε πέφτει η θερμοκρασία

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Με βροχές, τοπικά ισχυρές καταιγίδες και σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας κυλά η Κυριακή 11 Οκτωβρίου, καθώς ένα νέο κύμα κακοκαιρίας επηρεάζει μεγάλο μέρος της χώρας, ενώ η αστάθεια αναμένεται να συνεχιστεί και τις πρώτες ημέρες της νέας εβδομάδας.

Σύμφωνα με τις προγνώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τη δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθούν προς τα ανατολικά, επηρεάζοντας αρκετές ηπειρωτικές περιοχές.

Το Ιόνιο και τα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας αναμένεται να δεχθούν τις εντονότερες βροχοπτώσεις, ενώ δεν αποκλείονται τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα δυτικά, ενώ οι άνεμοι θα ενισχυθούν στα πελάγη.

Πού θα εκδηλωθούν ισχυρές καταιγίδες την Κυριακή

Στο Ιόνιο και τη δυτική Ελλάδα προβλέπονται από τις πρωινές ώρες αυξημένες νεφώσεις, βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονα, ιδιαίτερα στα βορειοδυτικά, όπου υπάρχει αυξημένη πιθανότητα χαλαζοπτώσεων.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι βροχές θα επεκταθούν ανατολικότερα, επηρεάζοντας τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο, την Εύβοια και τις Σποράδες.

Στη Μακεδονία αναμένονται επίσης βροχές και καταιγίδες, με τα φαινόμενα να εντείνονται κατά τόπους τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες.

Στη Θράκη η επιδείνωση αναμένεται κυρίως προς το βράδυ, ενώ στις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη προβλέπονται νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες, χωρίς να αναμένονται παντού αξιόλογες βροχοπτώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί:

Δυτική Μακεδονία: Από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη: Από 12 έως 28 βαθμούς.

Από 12 έως 28 βαθμούς. Θεσσαλία: Από 14 έως 27 βαθμούς.

Από 14 έως 27 βαθμούς. Δυτική Ελλάδα: Από 15 έως 23 βαθμούς.

Από 15 έως 23 βαθμούς. Υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα: Από 16 έως 28 βαθμούς.

Από 16 έως 28 βαθμούς. Νησιά Αιγαίου και Κρήτη: Από 15 έως 27 βαθμούς.

Ο καιρός σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, η Κυριακή θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν μετά το μεσημέρι. Υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί, 4 έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, οι νεφώσεις θα αυξηθούν γρήγορα και αναμένονται βροχές και καταιγίδες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Τα φαινόμενα ενδέχεται πρόσκαιρα να αποκτήσουν ένταση.

Οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς.

Πώς ξεκινά η εβδομάδα – Νέες βροχές τη Δευτέρα, πτώση της θερμοκρασίας την Τρίτη

Η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει με άστατο καιρό και βροχοπτώσεις σε αρκετές περιοχές, καθώς το σύστημα που επηρεάζει τη χώρα θα κινηθεί ανατολικότερα.

Τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις, βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα θα επικρατήσουν παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς και βορειοδυτικούς, με ένταση 4 έως 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα επικρατήσουν νότιοι και νοτιοδυτικοί άνεμοι, 3 έως 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει σημαντική μεταβολή.

Η πιο αισθητή αλλαγή αναμένεται την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, όταν οι βροχές και οι καταιγίδες θα επηρεάσουν εκ νέου αρκετές περιοχές της χώρας.

Τα φαινόμενα προβλέπεται να εκδηλωθούν στα ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Παράλληλα, οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους και θα ενισχυθούν, φτάνοντας τα 5 με 6 μποφόρ και τοπικά τα 7 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο και το βόρειο Ιόνιο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση, με αποτέλεσμα να γίνει περισσότερο αισθητή η αλλαγή του καιρού.

Έτσι, μετά τις σχετικά υψηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών, η χώρα μπαίνει σε μια περίοδο με περισσότερες βροχές, ενισχυμένους ανέμους και αισθητά πιο φθινοπωρινές συνθήκες.

Διαβάστε επίσης:

Πάτρα: Κινηματογραφική καταδίωξη μετά από διάρρηξη με λεία ολόκληρο χρηματοκιβώτιο

Από την Ελευσίνα και την ProPatria στον Κασιδιάρη και τα memes: Ο ναζισμός, η στρατολόγηση νέων και τα σκοτεινά δίκτυα

Αιγάλεω: Εντοπίστηκε εργαστήριο πλαστογράφησης ταξιδιωτικών εγγράφων – Συνελήφθη 61χρονος