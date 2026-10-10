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10.10.2026 16:43

Καιρός: Έντονα καιρικά φαινόμενα από την Κυριακή και στην Αττική – Βροχές, καταιγίδες και «βουτιά» του υδράργυρου από Τρίτη

10.10.2026 16:43
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Από τα 30άρια στα χιόνια το πάει ο καιρός με τους μετεωρολογους να προειδοποιούν για δύο διαδοχικές κακοκαιρίες: ένα «φορτωμένο» με βροχές και καταιγίδες και ένα με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και χιόνια στα ορεινά.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα, που αναμένεται να επηρεάσουν και την Αττική το απόγευμα της Κυριακής, θα φέρουν ισχυρές καταιγίδες στο Ιόνιο και τη δυτική Ελλάδα από την ευρύτερη περιοχή της Ιταλίας. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η ουσιαστική επιδείνωση προβλέπεται από το βράδυ του Σαββάτου, όταν το ψυχρό μέτωπο θα αρχίσει να διασχίζει τη χώρα, επεκτείνοντας τις βροχοπτώσεις και τις καταιγίδες σε περισσότερες περιοχές.

Άστατος ο καιρός και τη Δευτέρα με ισχυρές καταιγίδες στα βορειοανατολικά και το ανατολικό Αιγαίο

Τη Δευτέρα, η κύρια διαταραχή θα έχει μετατοπιστεί ανατολικότερα. Ωστόσο, ο άστατος καιρός θα συνεχιστεί σε αρκετές περιοχές της χώρας μας, με την κατανομή των περισσότερων φαινομένων να σχηματίζει ουσιαστικά ένα νοητό «Π» στον χάρτη της Ελλάδας, καλύπτοντας κυρίως τη δυτική και βόρεια χώρα, καθώς και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Το μεγαλύτερο βάρος των καταιγίδων θα εντοπίζεται πλέον στα βορειοανατολικά, με έμφαση στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, καθώς και στο ανατολικό και βορειοανατολικό Αιγαίο. Εκεί τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους ισχυρά, κυρίως κατά το πρώτο μισό της ημέρας, με τάση σταδιακής εξασθένησης στη συνέχεια.

Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις στο Ιόνιο, ενώ στο Αιγαίο θα επικρατούν κυρίως νοτιοδυτικοί άνεμοι.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, με τις μέγιστες τιμές στις περισσότερες περιοχές να διαμορφώνονται κοντά στους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Νέα κακοκαιρία την Τρίτη με κρύο και χιόνια στα ορεινά

Από την Τρίτη και μετά, τα προγνωστικά δεδομένα επιμένουν σε μια σημαντική αλλαγή της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας πάνω από την Ευρώπη. Αυτή φαίνεται πως θα οδηγήσει σε μια νέα, αρκετά πιο ψυχρή και οργανωμένη κακοκαιρία, με πιθανότητα να επηρεαστεί σχεδόν ολόκληρη η χώρα.

Με τα μέχρι στιγμής προγνωστικά δεδομένα, τα πιο αξιόλογα και πιθανώς ισχυρά φαινόμενα φαίνεται να εντοπίζονται κυρίως στην ανατολική και νότια Ελλάδα.

Ωστόσο, η ακριβής γεωγραφική κατανομή και η έντασή τους θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από τη θέση και την πορεία που θα ακολουθήσει η διαταραχή.

Επιπλέον, αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, καθώς οι ισχυροί βοριάδες θα μεταφέρουν τις ψυχρές αέριες μάζες προς τη χώρα. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει κάτω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή.

Όσο θα πλησιάζουμε προς την Τετάρτη, η θερμοκρασία φαίνεται πως θα σημειώσει ακόμη μεγαλύτερη πτώση. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και στην Αττική οι μέγιστες τιμές ενδέχεται να παραμείνουν κάτω από τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Οι χαμηλές θερμοκρασίες, σε συνδυασμό με τις βροχοπτώσεις, φαίνεται πως θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για χιονοπτώσεις από την Τρίτη στα βουνά της κεντρικής και βόρειας χώρας, ενώ δεν αποκλείονται πιο ασθενείς χιονοπτώσεις ακόμη και στα ψηλότερα βουνά της Πελοποννήσου.

Η νέα αυτή κακοκαιρία φαίνεται πως θα μας απασχολήσει και κατά τη διάρκεια της Τετάρτης, με τάση σταδιακής μετατόπισης των φαινομένων προς την περιοχή του Αιγαίου έως την Πέμπτη.

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