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Με την καθιερωμένη τελετή απονομής χάριτος σε δύο γαλοπούλες τίμησε ο Ντόναλντ Τραμπ την Ημέρα των Ευχαριστιών, τηρώντας την παράδοση. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποδέχθηκε την Τρίτη, 24/11, στον Λευκό Οίκο τις «Freedom» και «Feathers», στις οποίες απένειμε χάρη ώστε να μην καταλήξουν στο εορταστικό τραπέζι.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον Νότιο Κήπο του Λευκού Οίκου, με παρούσα μόνο τη μία από τις δύο γαλοπούλες, τη «Freedom». Η δεύτερη, η «Feathers», δεν συμμετείχε στην τελετή, αν και έλαβε την ίδια χάρη.

Οι δύο γαλοπούλες προέρχονται από τη Δυτική Βιρτζίνια, ενώ οι πολίτες είχαν τη δυνατότητα να ψηφίσουν μέσω διαδικτύου, επιλέγοντας ποια από τις δύο θα εκπροσωπούσε το έθιμο στην εκδήλωση του Λευκού Οίκου. Μετά την τελετή, και τα δύο πτηνά θα μεταφερθούν στο Πανεπιστήμιο Texas A&M, όπου θα ζήσουν το υπόλοιπο της ζωής τους.

Πριν ανακοινώσει την απόφασή του, ο Τραμπ απηύθυνε ευχές στους Αμερικανούς για την Ημέρα των Ευχαριστιών και παρουσίασε όσα θεωρεί επιτεύγματα της κυβέρνησής του. Στη συνέχεια, ακούμπησε την πλάτη της γαλοπούλας και της ανακοίνωσε ότι της απονέμει χάρη.

«Συγχαρητήρια», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, χαϊδεύοντας το πουλί. Αναφερόμενος στη μελλοντική ζωή των δύο γαλοπούλων στο πανεπιστήμιο, πρόσθεσε ότι «θα επευφημούν καθώς οι Aggies (σ.σ. όπως ονομάζεται η ομάδα του Πανεπιστημίου) θα κερδίζουν αγώνες – αγώνα μετά από αγώνα μετά από αγώνα».

Στην τελετή βρέθηκαν επίσης η Μελάνια Τραμπ και αρκετά μέλη του υπουργικού συμβουλίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ακόμη ότι η αντίστοιχη εκδήλωση της επόμενης χρονιάς θα φιλοξενηθεί στη νέα αίθουσα δεξιώσεων του Λευκού Οίκου.

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