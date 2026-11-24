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Με το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας τίμησε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τον Ρούντι Τζουλιάνι, πρώην δήμαρχο της Νέας Υόρκης και άλλοτε προσωπικό δικηγόρο του, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στον Λευκό Οίκο.
Ο 82χρονος Τζουλιάνι δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο X φωτογραφίες από την απονομή του μεταλλίου, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Οβάλ Γραφείο, χωρίς να έχουν προσκληθεί δημοσιογράφοι.
Εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη διάκριση, ο Τζουλιάνι δήλωσε ότι αισθάνεται μεγάλη τιμή, προσθέτοντας: «Το να κάνω το σωστό για τους άλλους ήταν πάντα πυξίδα μου».
Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Ολίβια Γουέιλς, χαρακτήρισε τον πρώην δήμαρχο «αφοσιωμένο δημόσιο λειτουργό, του οποίου η ηγεσία άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην πόλη της Νέας Υόρκης και στη χώρα μας».
Ο Ρούντι Τζουλιάνι έγινε γνωστός ως εισαγγελέας για τη δράση του κατά της μαφίας της Νέας Υόρκης, ενώ ως δήμαρχος της αμερικανικής μεγαλούπολης απέσπασε επαίνους για τη διαχείριση της κρίσης μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.
Το κύρος του, ωστόσο, δέχθηκε ισχυρό πλήγμα το 2023, όταν υποχρεώθηκε με δικαστική απόφαση να καταβάλει αποζημίωση ύψους 148 εκατ. δολαρίων για συκοφαντική δυσφήμιση, σε υπόθεση που συνδεόταν με ισχυρισμούς περί νοθείας στις προεδρικές εκλογές του 2020.
Ο άλλοτε προσωπικός δικηγόρος του Ντόναλντ Τραμπ είχε διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στις προσπάθειες ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος, μετά τη νίκη του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν.
Έκτοτε, ο Τζουλιάνι έχει διαγραφεί από τους δικηγορικούς συλλόγους της Νέας Υόρκης και της Ουάσινγκτον.
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