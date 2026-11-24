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Είκοσι πέντε άνθρωποι κρατούνται όμηροι σε ένα σούπερ μάρκετ στην πόλη Καρθαγένη της Κολομβίας, δήλωσε την Τρίτη ο πρόεδρος Αμπελάρντο Ντε Λα Εσπριέγια, προσθέτοντας ότι έχουν αναπτυχθεί στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις. Πέντε ηλικιωμένες γυναίκες που κρατούνταν έχουν ήδη αφεθεί ελεύθερες, είπε.

Το περιστατικό ξεκίνησε όταν μια ομάδα επιχείρησε να ληστέψει χρηματαποστολή από ένα εμπορικό κέντρο. Οι χειριστές καμερών ασφαλείας ενημέρωσαν την αστυνομία μέσω ενός κουμπιού πανικού, δήλωσε ο Ντε Λα Εσπριέλα.

Armed gang members seize hostages at a shopping mall in Colombia and demand nearly $2 million in ransom Police and anti-kidnapping special forces have surrounded the supermarket. Snipers have been deployed in the area, and helicopters have been brought in. The military and navy are also taking part in the operation. — NEXTA (@nexta_tv) November 24, 2026

Στη συνέχεια «δεν είχαν άλλη επιλογή από το να βρουν καταφύγιο σε ένα από τα καταστήματα», είπε.

Εικόνες του Reuters έδειχναν βαριά οπλισμένους στρατιωτικούς και αστυνομικούς συγκεντρωμένους έξω από ένα σούπερ μάρκετ Exito στη γειτονιά La Castellana.

«Τριάντα άνθρωποι απήχθησαν, πέντε εκ των οποίων έχουν ήδη αφεθεί ελεύθεροι. Είναι ηλικιωμένες γυναίκες», δήλωσε ο Ντε Λα Εσπριέλα από την πόλη Βιγιαβισένσιο, όπου ταξίδεψε μετά από μια επίθεση με παγιδευμένο αυτοκίνητο που σημειώθηκε εκεί κατά τη διάρκεια της νύχτας.

🚨 #Colombia | Momentos de tensión se viven en un supermercado donde varias personas permanecen retenidas por sujetos armados. Una mujer habría sido rescatada durante el operativo policial. https://t.co/UZoRiAaWHT — UV TELEVISIÓN. (@UVtelevision) November 24, 2026

«Όλες οι δυνατότητες των διαφόρων δυνάμεων ασφαλείας μας έχουν πλέον αναπτυχθεί, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών μονάδων», πρόσθεσε. Εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν κάποιους ανθρώπους να γονατίζουν στις βιτρίνες του καταστήματος νωρίτερα την Τρίτη, με τα χέρια τους να φαινόταν δεμένα.

UPDATE: 4 more hostages freed in the Cartagena, Colombia supermarket standoff, now 6+ hours in. 21 people are still held, per Blu Radio > Police cut power to the store > Authorities say the gunmen want 7 billion pesos and two luxury SUVs November 24, 2026

«Για την Grupo Exito, η προστασία της ζωής και της ασφάλειας των ανθρώπων αποτελεί προτεραιότητά μας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το σούπερ μάρκετ Exito.

«Η κατάσταση στο κατάστημά μας στην Καρθαγένη αντιμετωπίζεται από τις αρμόδιες αρχές. Ως εταιρεία, ακολουθούμε τις οδηγίες τους και τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν την κατάσταση».

Η Καρθαγένη, ειδικά η περιτειχισμένη αποικιακή ιστορική της περιοχή, είναι ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός τόσο για τους Κολομβιανούς όσο και για ανθρώπους από άλλες χώρες. Το αεροδρόμιο Rafael Nunez στην Καρθαγένη ανέστειλε για λίγο τις προσγειώσεις, καθώς οι ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποίησαν έναν από τους διαδρόμους προσγείωσης-απογείωσης σε σχέση με το περιστατικό. Οι προσγειώσεις άνοιξαν ξανά περίπου 45 λεπτά μετά την αναστολή.

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