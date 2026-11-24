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Στόχος δύο απατεώνων έγινε μια 82χρονη σε χωριό της Λοκρίδας στη Φθιώτιδα, με τους δράστες να καταφέρνουν να μπουν στο σπίτι της παριστάνοντας τους υπαλλήλους της εφορίας.

Η λεία τους ξεπέρασε τις 30.000 ευρώ, ενώ ανάμεσα στα όσα έκλεψαν ήταν και το πλυντήριο της γυναίκας, όπου εκείνη έκρυβε τις οικονομίες της.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, 22/11. Οι δύο άγνωστοι χτύπησαν την πόρτα της ηλικιωμένης και, επικαλούμενοι την ιδιότητά τους ως εφοριακοί, εξασφάλισαν την είσοδό τους στην κατοικία.

Πώς εξαφανίστηκαν με το πλυντήριο και τα χρήματα

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, οι δράστες, μεταξύ άλλων, πήραν το πλυντήριο της ηλικιωμένης, μέσα στο οποίο βρισκόταν μεγάλο χρηματικό ποσό. Επιπλέον, αφαίρεσαν 1.000 ευρώ που βρήκαν στο σπίτι, ανεβάζοντας τη συνολική λεία σε περισσότερα από 30.000 ευρώ.

Στη συνέχεια διέφυγαν με λευκό αυτοκίνητο, χωρίς να γίνει γνωστή η κατεύθυνση προς την οποία κινήθηκαν.

Την υπόθεση ερευνά το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα, με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δύο δραστών.

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