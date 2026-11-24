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Καλημέρα σας

Ιδέα του Νίκου Ρωμανού και της ομάδας του ήταν αυτό το βιντεάκι του Κυριάκου Μητσοτάκη, που υποτίθεται ότι πρόβαλλε το 400άρι επίδομα στους συνταξιούχους με αναφορά στο βίαιο και ακατάλληλο για παιδιά, παιχνίδι Grand Theft Auto 6.

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός μάλλον δεν γνώριζε καν για ποιο πράγμα μιλούσε. Είναι από αυτά που ετοιμάζουν οι σύμβουλοι και οι πολιτικοί –ακόμα και οι ηγέτες– «παίζουν», χωρίς πολλά πολλά.

Ο Ρωμανός, ως διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του πρωθυπουργού, λοιπόν, είχε την πλήρη ευθύνη. Πιθανόν εκεί στην ομάδα του θεώρησαν ότι θα προκαλούνταν ενδιαφέρον και θα αναδεικνυόταν το επίδομα.

Μόνο που οι… «Μαρίες Αντουανέτες» του Μαξίμου, πέρα από το ακατάλληλο, δεν υπολόγισαν και το εξής, όταν έριχναν την ιδέα στα εγγόνια να ζητήσουν το παιχνίδι από τις γιαγιάδες και τους παππούδες, που θα πάρουν το βοήθημα των 400 ευρώ: Το ίδιο το Grand Theft Auto 6 κάνει κάπου 100 ευρώ, αλλά η κονσόλα πάει μόνη της στα 600 ευρώ!

Όχι μόνο δεν θα μείνει τίποτα, αλλά θα χρεωθούν για να κάνουν τέτοιο δώρο στα εγγόνια. Τζιμάνια…

Δώστε τη σημαία πριν πάθετε παράκρουση

Για να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία που προέκυψε σχετικά με τη σημαία του Πολυτεχνείου και σε ποιον… ανήκει. Το σύμβολο αυτό της αντίστασης δόθηκε κάποια στιγμή –σε συγκεκριμένες συνθήκες της διαλυμένης ΕΦΕΕ– στην ΠΑΣΠ για φύλαξη. Προφανώς δεν αποτελεί ιδιοκτησία της ΠΑΣΠ ούτε κανενός άλλου. Και κυρίως δεν μπορεί να «υπολογίζεται» για κομματικά και εσωκομματικά σόου. Σαφές; Σαφές!

Άρα, για να τελειώσει οποιαδήποτε κουβέντα, διαφωνία και έριδα, η ΠΑΣΠ και το ΠΑΣΟΚ ας την παραδώσουν αύριο το πρωί στον Σύνδεσμο Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967–1974. Αν υπάρχει κάποιος φορέας που «δικαιούται» περισσότερο από τον οποιονδήποτε άλλο να έχει τη σημαία, είναι ο ΣΦΕΑ.

Θα κάνει καλό και στο ίδιο το ΠΑΣΟΚ μια τέτοια κίνηση. Δεν θα βλέπει η ηγεσία του «φαντάσματα» και «συνωμοσίες».

Τουλάχιστον έχουν τον Κώστα Τσουκαλά στο ΠΑΣΟΚ, που παραμένει σχετικά ψύχραιμος ανάμεσα σε αλλόφρονες και δεν ταυτίζει κάθε διαφορετική άποψη με «ξένο δάκτυλο». Πάλι καλά…

Ένας εμφύλιος από παρεξήγηση ή και αφέλεια

Μιας και μιλάμε για εμφύλιους, περίοπτη θέση στο πολιτικό πάλκο διεκδικεί και αυτός ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ και την ΕΛΑΣ.

Βλέπετε, με αφορμή την εξεταστική επιτροπή για τα κόκκινα δάνεια, που περιλαμβάνει και την περίοδο 2015–2019, στην Αμαλίας βλέπουν συντονισμένο σχέδιο από ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ –μην σας πω και με… κυβερνητική υψηλή εποπτεία– κατά του Αλέξη Τσίπρα.

Ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός έδωσε την αίσθηση ότι ενοχλήθηκε σφόδρα, με όσα αναφέρονταν στο αρχικό, γραπτό κείμενο της ομιλίας του στο μνημόσυνο για τον Αλέκο Φλαμπουράρη. Βέβαια, στον προφορικό λόγο τα μετρίασε, αλλά οι εντυπώσεις έμειναν.

Δεν ξέρω αν ο ΣΥΡΙΖΑ τού την έστησε του προέδρου Αλέξη, πάντως η πρόταση για εξεταστική επιτροπή ήταν έτοιμη από οργανώσεις δανειοληπτών και δεν αφορά μέχρι το 2015, αλλά πάει έως το 2003.

Μάλλον θα έπρεπε εκεί στην ΕΛΑΣ να ακούσουν την πιο ψύχραιμη φωνή του τομεάρχη Στεγαστικής Πολιτικής, Δημήτρη Λυρίτση. Ο οποίος συμφώνησε με την εξεταστική χωρίς περιστροφές, αστερίσκους και υπονοούμενα.

Διότι, εάν η ΕΛΑΣ μπει τώρα σε καβγά και με τον ΣΥΡΙΖΑ –ήδη πλακώνεται με το ΠΑΣΟΚ–, μόνο χαμένη θα βγει. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι λογικό να θέλει να τον… αφαλοκόψει, αλλά όταν είσαι δεύτερος στις δημοσκοπήσεις, δεν καβγαδίζεις με όσους σε ακολουθούν, αλλά μόνο με την κυβέρνηση.

Γυριστή από Μαριζέτα και Όλγα

Βέβαια, η ΕΛΑΣ ζει με τις αντιφάσεις της – δεν είναι εύκολο για ένα νέο κόμμα να βρει βηματισμό, εδώ μπερδεύονται τα παλαιότερα.

Για παράδειγμα, όπως αποκάλυψε και η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, η γραμμή της ΕΛΑΣ είναι να μη συγκρούονται με τους εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ στα πάνελ. Αλλά μόνο με τους κυβερνητικούς.

Εξ ου και η Αντωνοπούλου συμφώνησε με την Όλγα Μαρκογιαννάκη χθες στον ΑΝΤ1 να μη βγουν η μία απέναντι στην άλλη, αλλά η καθεμία χωριστά. Στέλεχος της ΝΔ δεν υπήρχε στο πάνελ. Κι όταν δεν βλέπεις ποιος θα την πληρώσει, τότε είσαι εσύ αυτός που προορίζεται για θύμα, όπως λέει και ο Μέρφι…

Η τροχιοδεικτική Αρβανίτη και οι… Κινέζοι της Κουμουνδούρου

Αβαβά έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ το θέμα που ανέκυψε με τον Κώστα Αρβανίτη. Ο ευρωβουλευτής του κόμματος εξέφρασε σαφώς τη διαφοροποίησή του για την εξεταστική για τα κόκκινα δάνεια.

Στην Κουμουνδούρου το έκλεισαν το θέμα πριν πάρει διαστάσεις, κάνοντας τους… «Κινέζους» και αρνούμενοι ότι πρόκειται για διαφωνία και διαφορετική θέση.

Αλλά στο παρασκήνιο παραδέχονται ότι ο Αρβανίτης κοιτάζει προς Τσίπρα μεριά –καθότι εκεί έχει περισσότερες πιθανότητες εκλογής στην Ευρωβουλή– και γι’ αυτό έριξε την τροχιοδεικτική.

Θα έχει ενδιαφέρον η συνέχεια…

Γκαζώνουν για να προλάβουν τα τρακτέρ

Στην κυβέρνηση γκαζώνουν για τις αγροτικές πληρωμές, με την αγωνία να ικανοποιήσουν τους παραγωγούς πριν η δυσαρέσκεια μετατραπεί σε μπλόκα. Ο Μαργαρίτης Σχοινάς ανακοίνωσε έναρξη πληρωμών στις 30 Νοεμβρίου και εξόφληση έως το τέλος του χρόνου. Στις 6 Δεκεμβρίου, όμως, οι αγρότες συνεδριάζουν στη Νίκαια για να αποφασίσουν τις κινητοποιήσεις τους. Το περιθώριο είναι στενό.

Εδώ κρίνονται δύο στελέχη: ο Σχοινάς, που καλείται να παραδώσει αποτέλεσμα, και ο Κωστής Χατζηδάκης, που επένδυσε πολιτικά στη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, υποσχόμενος αξιόπιστες πληρωμές. Για τους αγρότες, πάντως, η μεταρρύθμιση θα κριθεί από τα χρήματα που θα μπουν στους λογαριασμούς τους. Αν δεν επαρκούν οι απαντήσεις, τα τρακτέρ μπορεί να προλάβουν τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς.

Sunlight: Καθετοποίηση εκτός συναγωνισμού με την επένδυση στην Technosystems

Καθετοποίηση που δεν έχει καμία άλλη ανταγωνίστρια εταιρεία παγκοσμίως,(με εξαίρεση ίσως την Κίνα), πετυχαίνει ο όμιλος Sunlight μετά την ολοκλήρωση του στρατηγικού επενδυτικού προγράμματος ύψους €75,6 εκατ. στις εγκαταστάσεις της θυγατρικής της εταιρείας, Sunlight Technosystems, στο Κιλκίς. Κι αυτό καθώς με την ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος, η Sunlight Group καλύπτει πλέον εσωτερικά το 85% των αναγκών της σε βασικά εξαρτήματα και δομικά στοιχεία μπαταριών.

Πρόκειται για μία εταιρεία που φέτος αναμένεται να κλείσει με τζίρο της τάξης του 28%, έχει στόχο το 2027 τα 35 εκατ. ευρώ ενώ μέσα στα επόμενα χρόνια η διοίκηση βάζει ακόμα ψηλότερα τον πήχη στα 70 εκατ. ευρώ. Αυτό θα το πετύχει αυξάνοντας τις πωλήσεις της σε εταιρείες εκτός της μητρικής Sunlight με έμφαση στις εξαγωγές.

Η ασφαλιστική αγορά «χαιρετίζει» την αναβάθμιση του OpenCar

Iδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την ασφαλιστική αγορά αποτελεί η αναβάθμιση της ψηφιακής υπηρεσία ανοικτών δεδομένων «Αναζήτηση Στοιχείων Οχήματος» (OpenCar) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς ικανοποιεί πάγια αιτήματα του Κλάδου Ασφαλίσεων Αυτοκινήτων για άμεση πρόσβαση σε αξιόπιστα στοιχεία οχημάτων, όπως ο αριθμός πλαισίου (VIN), τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα στοιχεία κυκλοφορίας τους.

Η υπηρεσία αναπτύχθηκε από το Τμήμα Προτύπων και Εφαρμογών Τεχνολογιών Δεδομένων της Ειδικής Γραμματείας Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης Δεδομένων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με την υποστήριξη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) και η δυνατότητα πρόσβασης στα στοιχεία αυτά αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην ακριβέστερη εκτίμηση και αποτελεσματικότερη ανάληψη των ασφαλιστικών κινδύνων, καθώς και στην απλούστευση και επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Η Qube πιέζει Lamda και Aktor ταυτόχρονα

Δύο από τα γνωστότερα ονόματα του ελληνικού επιχειρείν βρίσκονται στο στόχαστρο της Qube Research & Technologies, η οποία ενίσχυσε τις ανοικτές θέσεις της στις μετοχές της Lamda Development και της Aktor. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, το ποσοστό της στην Aktor αυξήθηκε στο 0,90365%, ενώ στη Lamda έφτασε στο 0,61145%. Και όλα αυτά σε μια περίοδο κατά την οποία η μετοχή της Lamda δοκιμάζει ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, παρά το τεράστιο επενδυτικό εγχείρημα στο Ελληνικό. Το ενδιαφέρον, πάντως, δεν περιορίζεται στις κινήσεις ενός ξένου fund. Το πραγματικό ερώτημα είναι πώς θα αντιδράσουν οι διοικήσεις των δύο ομίλων και κυρίως πότε οι επενδυτικές προσδοκίες θα αποτυπωθούν με μεγαλύτερη πειστικότητα στις χρηματιστηριακές αποτιμήσεις. Γιατί άλλο πράγμα οι μεγάλες επιχειρηματικές φιλοδοξίες και άλλο η καθημερινή κρίση της αγοράς.

Η Snappi μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι του Skroutz

Η συνεργασία της Snappi με το Skroutz για την υπηρεσία Pay Later δεν είναι απλώς μία ακόμη δυνατότητα πληρωμής στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Αποτελεί μια κίνηση με ευρύτερη επιχειρηματική σημασία, καθώς η ψηφιακή τράπεζα επιχειρεί να αποκτήσει ουσιαστική παρουσία στην καθημερινότητα των καταναλωτών, αξιοποιώντας την ισχυρή πελατειακή βάση του Skroutz. Η δυνατότητα αγορών με τέσσερις άτοκες δόσεις, χωρίς πιστωτική κάρτα, ανοίγει ένα ακόμη πεδίο ανταγωνισμού με τις παραδοσιακές τράπεζες. Για τη Snappi, το μεγάλο στοίχημα είναι να μετατρέψει τις ψηφιακές συναλλαγές σε σταθερές πελατειακές σχέσεις. Για το Skroutz, να διευκολύνει τις αγορές και να ενισχύσει τις πωλήσεις των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Υπάρχει, ωστόσο, και μια άλλη ανάγνωση: όσο περισσότερο επεκτείνεται το μοντέλο «αγόρασε τώρα, πλήρωσε αργότερα», τόσο μεγαλύτερη σημασία αποκτά η διαχείριση του καταναλωτικού δανεισμού.

Sunlight: Καθετοποίηση εκτός συναγωνισμού με την επένδυση στην Technosystems

Καθετοποίηση που δεν έχει καμία άλλη ανταγωνίστρια εταιρεία παγκοσμίως, (με εξαίρεση ίσως την Κίνα), πετυχαίνει ο όμιλος Sunlight μετά την ολοκλήρωση του στρατηγικού επενδυτικού προγράμματος ύψους €75,6 εκατ. στις εγκαταστάσεις της θυγατρικής της εταιρείας, Sunlight Technosystems, στο Κιλκίς. Κι αυτό καθώς με την ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος, η Sunlight Group καλύπτει πλέον εσωτερικά το 85% των αναγκών της σε βασικά εξαρτήματα και δομικά στοιχεία μπαταριών.

Πρόκειται για μία εταιρεία που φέτος αναμένεται να κλείσει με τζίρο της τάξης του 28%, έχει στόχο το 2027 τα 35 εκατ. ευρώ ενώ μέσα στα επόμενα χρόνια η διοίκηση βάζει ακόμα ψηλότερα τον πήχη στα 70 εκατ. ευρώ. Αυτό θα το πετύχει αυξάνοντας τις πωλήσεις της σε εταιρείες εκτός της μητρικής Sunlight με έμφαση στις εξαγωγές.

Η ασφαλιστική αγορά «χαιρετίζει» την αναβάθμιση του OpenCar

Iδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την ασφαλιστική αγορά αποτελεί η αναβάθμιση της ψηφιακής υπηρεσία ανοικτών δεδομένων «Αναζήτηση Στοιχείων Οχήματος» (OpenCar) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς ικανοποιεί πάγια αιτήματα του Κλάδου Ασφαλίσεων Αυτοκινήτων για άμεση πρόσβαση σε αξιόπιστα στοιχεία οχημάτων, όπως ο αριθμός πλαισίου (VIN), τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα στοιχεία κυκλοφορίας τους.

Η υπηρεσία αναπτύχθηκε από το Τμήμα Προτύπων και Εφαρμογών Τεχνολογιών Δεδομένων της Ειδικής Γραμματείας Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης Δεδομένων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με την υποστήριξη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) και η δυνατότητα πρόσβασης στα στοιχεία αυτά αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην ακριβέστερη εκτίμηση και αποτελεσματικότερη ανάληψη των ασφαλιστικών κινδύνων, καθώς και στην απλούστευση και επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

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