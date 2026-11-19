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Καλημέρα σας

Με την αυτοδυναμία να μην είναι ρεαλιστικός στόχος – τουλάχιστον με βάση τις παρούσες συνθήκες –, η συζήτηση για την επομένη των εκλογών μπλέκει όλο και περισσότερα σενάρια.

Άκουσα, για παράδειγμα, το σενάριο μιας «κυβέρνησης ειδικού σκοπού και συγκεκριμένου χρόνου» και το μεταφέρω με κάθε επιφύλαξη, αλλά και με ενδιαφέρον για το αν θα έχει συνέχεια. Ο σκοπός είναι σχεδόν αποκλειστικά να ασκήσει η χώρα κανονικά και χωρίς προβλήματα την ευρωπαϊκή προεδρία το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Ο χρόνος είναι πάνω κάτω ο αντίστοιχος. Με άλλα λόγια, συγκροτείται μια (κανονική, όχι υπηρεσιακή) κυβέρνηση και, μόλις τελειώσει η προεδρία, γίνονται ξανά εκλογές μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2028.

Σε αυτό το σχήμα, λοιπόν, θα μπορούσαν να μπουν, με ειδική συμφωνία, δυνάμεις όπως το ΠΑΣΟΚ, καθώς πρόκειται για έκτακτες, τρόπον τινά, συνθήκες.

Το σενάριο δεν είναι για… πέταμα. Αν δεν προκύψει αλλιώς κυβέρνηση (με αυτοδυναμία ή ολοκληρωμένη προγραμματική σύγκλιση κάποιων κομμάτων), τότε μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού ίσως επιβληθεί από τη συγκυρία. Και η συγκυρία μπορεί να δώσει άλλοθι σε κάποιους να το τολμήσουν.

Το πρόσωπο του πρωθυπουργού

Βέβαια, ακόμα και σε αυτό το σενάριο, το ερώτημα – και πιθανόν κεντρικό ζήτημα διαπραγμάτευσης – θα είναι το πρόσωπο του πρωθυπουργού.

Για καλό και για κακό, ο Παύλος Μαρινάκης έσπευσε χθες να διαμηνύσει ποιος θα έχει τον πρώτο λόγο για την πρωθυπουργία, ακόμη και σε περίπτωση συνεργασίας. Ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος, είπε κατηγορηματικά.

Η τοποθέτησή του αφορούσε γενικά το ενδεχόμενο συνεργασίας, άρα έχει το νόημά της και για το σενάριο της κυβέρνησης ειδικού σκοπού.

Η σπουδή έχει τη σημασία της. Στο Μαξίμου θέλουν να κόψουν από τώρα την όρεξη όσων φαντάζονται ότι, αν η ΝΔ χρειαστεί εταίρο, στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης θα μπει και το όνομα του πρωθυπουργού.

Οι περιοδείες του Σαμαρά

Όπως σας είχε ενημερώσει η στήλη εδώ και μέρες, ο Αντώνης Σαμαράς ξεκινάει περιοδείες. Οργανωμένες, ενταγμένες στην προετοιμασία του κόμματος. Ήτοι, το πατάει το κουμπί και επιστροφή δεν έχει.

Και όπως επίσης είχε επισημάνει η στήλη, δεν φαίνεται να παίζει η 29η Νοεμβρίου για την επίσημη ανακοίνωση του νέου κόμματος. Αφενός, δεν προλαβαίνει. Αφετέρου, θα έστελνε λάθος μήνυμα αν ανακοίνωνε το νέο κόμμα στην επέτειο της ανάδειξής του στην ηγεσία άλλου κόμματος – της ΝΔ, δηλαδή. Θα έμοιαζε περισσότερο με πικάρισμα στην κυβέρνηση παρά με νέο ξεκίνημα για τη «σωτηρία της παράταξης».

Πάντως, επειδή ο Σαμαράς είναι παλιά καραβάνα και διατηρεί πολιτικό ένστικτο όσο λίγοι, επιχειρεί να ανοίξει την ατζέντα. Έχει αντιληφθεί, δηλαδή, ότι τα εθνικά από μόνα τους δεν αρκούν ούτε για να κάνει αντιπολίτευση με διάρκεια ούτε για να κερδίσει ευρύτερο ακροατήριο. Στο συνέδριο της Ναυτεμπορικής μίλησε για κόκκινα δάνεια, καρτέλ, ενεργειακό κόστος και χρηματοδότηση των μικρομεσαίων. Και τώρα πάει σε περιοχές όπου η κυβέρνηση έχει πρόβλημα με τους αγρότες…

Όπισθεν για Όλγα

Σαν πολλά μαζεύονται τα κρούσματα με υπουργούς που πάνε να νομοθετήσουν και δεν έχουν μετρήσει αντιδράσεις.

Και το αποτέλεσμα είναι να υπαναχωρεί η κυβέρνηση, άλλοτε θεαματικά κι άλλοτε στα γρήγορα – γρήγορα.

Μετά την ιστορία με το συντελεστή δόμησης λοιπόν, έχουμε κρούσμα με την Όλγα Κεφαλογιάννη και την τροπολογία που ετοίμασε με την οποία μεταφέρονται από τους δήμους στο υπουργείο Τουρισμού οι αρμοδιότητες για τα καταστήματα που λειτουργούν σε ακίνητα της ΕΤΑΔ. Εννέα δήμαρχοι των νοτίων προαστίων λοιπόν ξεσηκώθηκαν και με επιστολή τους περνούν γενεές δεκατέσσερις την υπουργό.

Το αποτέλεσμα αυτής της νέας κρίσης είναι να πάει προς απόσυρση, όπως μαθαίνω η φαεινή ιδέα της Κεφαλογιάννη, πριν πάρει κι άλλες διαστάσεις το θέμα.

Έμπλεξε για τα καλά η Κίμπερλι

Καλά ξεμπερδέματα για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Για να φτάσει ολόκληρο κλιμάκιο του FBI στην Αθήνα για να ερευνήσει τα πεπραγμένα της, σημαίνει ότι τα πράγματα λίγο – έως πολύ – παραπάνω σοβαρά για την πρώην πρέσβειρα.

Άλλωστε η επιστολή του Δημοκρατικού βουλευτή Γκαρσία, με την οποία ζητά να μείνουν άγγιχτα τα αρχεία επικοινωνίας (sms και όχι μόνο) της Γκιλφόιλ, ώστε να ερευνηθούν σε βάθος οι κινήσεις της, είναι ενδεικτική των άγριων διαθέσεων στην Ουάσιγκτον.

Πάντως μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει κάποια στοχοποίηση των κινήσεων της Κίμπερλι στο αμιγώς επιχειρηματικό πεδίο στην Αθήνα, καθώς ενεργούσε προφανώς στο πλαίσιο πολιτικών επιλογών της κυβέρνησης Τραμπ – κάποιες προσωπικές βόλτες, ταξιδάκια, εκδρομές και τέτοια είναι στην προσοχή των αρχών.

Η «βελόνα» έφτασε στην Α΄ Αθήνας

Άκουσα τον Γιάννη Σγουρό να κάνει δύο επισημάνσεις που έχουν τη σημασία τους για το ΠΑΣΟΚ. Πρώτον, είπε ότι η δήλωση του Παύλου Γερουλάνου για τη «βελόνα» δεν έκανε καλό στο κόμμα. Δεύτερον, αναρωτήθηκε τι κάνει ο Γερουλάνος για να κουνηθεί αυτή η βελόνα.

Εκτιμώ βασίμως ότι το ερώτημα αφορούσε και άλλους κορυφαίους. Τι κάνουν για να πάει δυνατά προς τα πάνω η βελόνα; Διότι εδώ και κάποιον καιρό κάποια στελέχη έχουν αραιώσει τις εμφανίσεις τους και στα πάνελ τρέχουν οι ίδιοι και οι ίδιοι.

Πρόκειται για έλλειψη πίστης στην επίτευξη των δημοσκοπικών και εκλογικών στόχων; Κρατούν αποστάσεις επειδή βλέπουν να αποτυγχάνει η προσπάθεια για τη δεύτερη θέση; Κρατάνε όλοι πισινή μπροστά σε μια σύνθετη και δύσκολη κατάσταση, όπου οι επιλογές θα είναι επώδυνες; Ετοιμάζονται να ρίξουν όλες τις ευθύνες στον Νίκο Ανδρουλάκη; Θα σας γελάσω και δεν το θέλω. Αλλά τα γεγονότα είναι γεγονότα. Και ο Σγουρός απλώς τα υπονοεί… Το ότι είναι και ο Σγουρός και ο Γερουλάνος υποψήφιοι βουλευτές στην Α’ Αθήνας στις ερχόμενες εκλογές, βάζει ακόμα περισσότερο… πιπέρι στο όλο θέμα.

Eurobank: Ο Καραβίας αλλάζει τον τραπεζικό χάρτη στα Βαλκάνια

Δεν είναι απλώς μία ακόμη τραπεζική εξαγορά. Η κίνηση της Eurobank να αποκτήσει το 65% της βουλγαρικής Fibank, έναντι 650 εκατ., αλλάζει τις ισορροπίες στην τραπεζική αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και δείχνει ότι ο Φωκίων Καραβίας έχει αποφασίσει να ανεβάσει ακόμη περισσότερο τον πήχη. Το ενδιαφέρον, ωστόσο, βρίσκεται και στην επόμενη ημέρα.

Η σχεδιαζόμενη αύξηση κεφαλαίου των 750 εκατ. και η δημόσια δήλωση ότι εξετάζονται πρόσθετες εξαγορές δείχνουν πως η όρεξη δεν σταματά στη Βουλγαρία. Και εδώ προκύπτει ένα εύλογο ερώτημα: πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η συγκέντρωση τραπεζικής ισχύος σε έναν όμιλο που ήδη ενισχύει θεαματικά τη θέση του εκτός Ελλάδας; Γιατί, καλές οι επεκτάσεις και τα μεγάλα επιχειρηματικά σχέδια, αλλά το πραγματικό στοίχημα παραμένει εάν αυτή η ισχύς θα μεταφραστεί και σε καλύτερους όρους για τις επιχειρήσεις και τους πελάτες.

ΔΕΗ και Amazon: Το μεγάλο στοίχημα πίσω από τα data centers

Πολλή συζήτηση γίνεται για τη νέα εποχή της ΔΕΗ, αλλά η πραγματική δοκιμασία του επιχειρηματικού σχεδίου του Γιώργου Στάσση ενδέχεται να βρίσκεται πολύ πέρα από την παραγωγή και την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας. Οι διεργασίες για το μεγάλο data center στην Κοζάνη, με την Amazon στο κάδρο, αποτυπώνουν τη φιλοδοξία να μετατραπούν οι ενεργειακές υποδομές σε μοχλό τεχνολογικών επενδύσεων.

Το ερώτημα είναι εάν η Δυτική Μακεδονία θα αποκτήσει πραγματικά μια νέα παραγωγική ταυτότητα ή εάν θα περιοριστεί στον ρόλο του προμηθευτή φθηνής και άφθονης ενέργειας για τις ανάγκες των τεχνολογικών κολοσσών. Γιατί η μεγάλη πρόκληση δεν είναι μόνο να έρθουν οι επενδύσεις, αλλά να δημιουργήσουν μόνιμες θέσεις εργασίας και ουσιαστική προστιθέμενη αξία στην τοπική οικονομία. Και αυτά δεν εξασφαλίζονται με τις μεγάλες ανακοινώσεις, αλλά με συγκεκριμένες δεσμεύσεις και αποτελέσματα.

Θα έχει απορίες να λύσει ο Φέσσας στο conference call του ομίλου Quest

Αρκετές απορίες θα κληθεί να λύσει, λογικά, ο Θεόδωρος Φέσσας στους αναλυτές στο σημερινό conference call για τα αποτελέσματα εννεαμήνου του ομίλου Quest.

Κι αυτό καθώς, ο Όμιλος Quest που κατέγραψε ενοποιημένες πωλήσεις €1.128 εκ., κέρδη EBITDA €78 εκ., κέρδη προ φόρων €54 εκ. και κέρδη μετά από φόρους €42,2 εκ., προχώρησε πολύ πρόσφατα σε δύο πολύ σημαντικές επιχειρηματικές κινήσεις που έκαναν αίσθηση στο επενδυτικό κοινό. Η μία ήταν η επαναγορά του 20% της ACS από τη Γερμανική GLS, καθώς η τελευταία δεν άσκησε το δικαίωμα εξαγοράς του υπόλοιπου 80% της εταιρίας ταχυμεταφορών, και η δεύτερη η απόφαση να μπει στο χρηματιστήριο η κατά 100% θυγατρική της Quest, Uni Systems, κάτι που μερικούς μήνες πριν ο κ. Φέσσας είχε περιγράψει ως «έσχατη λύση».

Πρόκειται για ένα από τα πιο ενδιαφέροντα call που θα πραγματοποιηθούν από εισηγμένες αυτές τις μέρες με αφορμή τα αποτελέσματα εννεαμήνου.

Μέσω σούπερ μάρκετ το 60% των πωλήσεων τροφίμων στην Ελλάδα

Μέσω σούπερ μάρκετ γίνεται το 60% των πωλήσεων τροφίμων στην Ελλάδα, ποσοστό που αντιστοιχεί σε τζίρο 15,7 δις ευρώ στα συνολικά 26,1 δις ευρώ που ξοδεύτηκαν το 2025 από τους καταναλωτές για τρόφιμα. Το υπόλοιπο 40% οι καταναλωτές το ψωνίζουν μέσω άλλων καταστημάτων τροφίμων, όπως λαϊκές, μανάβικα, κρεοπωλεία, φούρνοι, τυροκομεία κλπ.

Αυτό ανέφεραν τα στελέχη της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος (ΕΣΕ) σε παρουσίαση των αποτελεσμάτων του κλάδου για του 2025.

Ο τζίρος των πωλήσεων χωρίς το ΦΠΑ, από τις 40 περίπου αλυσίδες που δραστηριοποιούνται στη χώρα έφτασε τα 13,6 δις ευρώ, το μικτό περιθώριο τα 3,6 δις (26,7% επί του τζίρου), και τα κέρδη προ φόρων στα 189 εκατ. ευρώ δηλαδή στο 1,39% επί του τζίρου. Το καθαρό περιθώριο κέρδους στο 1,39% είναι σύμφωνα με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, το χαμηλότερο στην Ευρώπη και αν συνεχίσει σε αυτά τα επίπεδα πολλές επιχειρήσεις δεν θα επιβιώσουν, καθώς το ελάχιστο ποσοστό για να θεωρείται ένας όμιλος βιώσιμος, αγγίζει το 3%.

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