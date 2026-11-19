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Το δεύτερο μισό του Νοέμβρη εξελίσσεται με ξεκάθαρη διάθεση… Απρίλη, καθώς ο καιρός παραμένει αισθητά πιο θερμός για την εποχή -έως και 5 με 8 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα κανονικά επίπεδα- δίνοντας την αίσθηση της άνοιξης μια ανάσα πριν μπει ο χειμώνας! Αιτία είναι οι ενισχυμένοι νοτιοδυτικοί άνεμοι και οι στάσιμες θερμές αέριες μάζες πάνω από τη χώρα μας, που μεταφέρουν συνεχώς υγρασία, λίγη αφρικανική σκόνη -κυρίως στη νότια χώρα- και φυσικά ζέστη, προϊδεάζοντάς μας για τα πάντα εκτός από… χειμώνα!

Πέμπτη: Αρκετή ηλιοφάνεια, πρωινές ομίχλες, τοπικές λασποβροχές στα δυτικά και 26άρια από τον λίβα

Για την Πέμπτη, καλός θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας με αρκετή ηλιοφάνεια, τοπικές νεφώσεις, αλλά και πρωινές ομίχλες στα ηπειρωτικά. Ξεκινώντας από τα βόρεια, δεν θα λείπουν κάποιες βροχές -χωρίς όμως μεγάλη ένταση και διάρκεια- κυρίως στα δυτικά (από την Ήπειρο μέχρι και την Αιτωλοακαρνανία), ενώ στα νησιά του Βορείου και Βορειοανατολικού Αιγαίου περιμένουμε ηλιοφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Νοτιότερα, λασποβροχές περιμένουμε στη Δυτική Πελοπόννησο, ενώ ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στην υπόλοιπη Στερεά, την Εύβοια, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες, με λίγες νεφώσεις αλλά και τοπικές ομίχλες. Ωστόσο, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου δεν αποκλείονται κάποιες λίγες ψιχάλες νωρίς το πρωί.

Στην Κρήτη αλλά και στα Δωδεκάνησα μουντή θα είναι η ατμόσφαιρα, με νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας, ενώ πιθανές είναι τοπικές ασθενείς ψιχάλες και φυσικά τοπικές ομίχλες κυρίως τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα ενισχύονται στο Αιγαίο όσο περνάει η μέρα και θα φτάσουν γενικά τα 5 με 7 μποφόρ από νοτιοδυτικές διευθύνσεις, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν μέτριας έντασης από τις ίδιες διευθύνσεις. Παράλληλα, το δυτικό ρεύμα έχει ενισχυθεί σημαντικά, φέρνοντας ισχυρούς ανέμους με ακόμα ισχυρότερες ριπές στα βουνά του ηπειρωτικού κορμού.

Η θερμοκρασία σημειώνει άνοδο, η οποία θα γίνει πιο αισθητή στα ανατολικά ηπειρωτικά, αφού ο λίβας καθώς θα κατεβαίνει την Πίνδο θα ανεβάσει τον υδράργυρο δίνοντας 25 με 26°C στα πεδινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερεάς. Την ίδια ώρα στη νότια χώρα θα φτάσουμε τους 24°C και στις υπόλοιπες περιοχές τους 20 με 22°C. Όταν πέφτει ο ήλιος, η ψύχρα θα διατηρείται στα πεδινά και το κρύο στα πιο ορεινά, αλλά με σαφώς πιο ήπιες θερμοκρασίες.

Στην Αττική καλός και ηλιόλουστος θα είναι ο καιρός καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας με μια σχετική μουντάδα. Ενισχυμένοι δυτικοί-νοτιοδυτικοί άνεμοι θα πνέουν στις γύρω θάλασσες μέχρι 5 μποφόρ και το θερμόμετρο σε άνοδο θα δείξει από 15 έως 25°C.

Ανεβαίνοντας στη Θεσσαλονίκη, καλός και αίθριος θα είναι ο καιρός και εκεί με λίγες τοπικές και πρόσκαιρες νεφώσεις. Αρχικά περιμένουμε σχεδόν άπνοια στον Θερμαϊκό, αργότερα οι άνεμοι θα πνέουν νοτιάδες μέτριας έντασης και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22°C το μεσημέρι.

Παρασκευή: Κορύφωση της ζέστης με 26άρια, δυτικό ρεύμα και τοπικές βροχές στα δυτικά

Την Παρασκευή ο Νοέμβρης εξακολουθεί να αρνείται να δείξει τον φθινοπωρινό του χαρακτήρα, με στάσιμες θερμές αέριες μάζες πάνω από τη χώρα μας. Καλός θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές με αρκετή ηλιοφάνεια, τοπικές νεφώσεις και πρωινές ομίχλες στα ηπειρωτικά. Ωστόσο, οι νεφώσεις θα πυκνώνουν στα δυτικά φέρνοντας βροχές από την Ήπειρο μέχρι και τη Βορειοδυτική Πελοπόννησο -χωρίς μεγάλη ένταση και διάρκεια- ενώ λίγες ψιχάλες δεν αποκλείονται στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Στο πεδίο των ανέμων η κατάσταση διατηρείται σχεδόν στάσιμη με το δυτικό ρεύμα να κυριαρχεί: στο Αιγαίο οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα πνέουν αρχικά ενισχυμένοι έως 6 και τοπικά 7 μποφόρ, κοπάζοντας ελαφρώς όσο περνάει η μέρα, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν δυτικοί έως 4 με 5 μποφόρ και στα βουνά του ηπειρωτικού κορμού θα διατηρηθούν ισχυροί με θυελλώδεις ριπές.

Η θερμοκρασία διατηρείται στην κορύφωσή της με αισθητή ζέστη για την εποχή: ο λίβας κατεβαίνοντας την Πίνδο θα δώσει 25 με 26°C στα πεδινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερεάς, εξίσου υψηλές θερμοκρασίες θα δούμε στην Ανατολική Πελοπόννησο, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 21 με 22°C, με ήπια ψύχρα το βράδυ.

Η προοπτική για το Σαββατοκύριακο

Το Σάββατο η άνοιξη παραμένει στη χώρα μας! Οι επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι δυτικοί, καθιστώντας τον ουρανό συννεφιασμένο στα δυτικά τμήματα και χαρίζοντας ηλιοφάνεια στην υπόλοιπη χώρα. Μετά την κορύφωση της ζέστης της Πέμπτης και της Παρασκευής, το Σάββατο η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ελαφρώς, αλλά και πάλι η ζέστη για την εποχή θα παραμείνει ιδιαίτερα αισθητή.

Με απλά λόγια… στασιμότητα στην ατμόσφαιρα αλλά και στη ντουλάπα μας, αφού ετοιμαζόμαστε για τον χειμώνα… με κοντομάνικα και τα βαριά χειμερινά δεν θα φορεθούν άμεσα τουλάχιστον!

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