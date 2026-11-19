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Με εντυπωσιακή αντεπίθεση στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Μανρέσα, επικρατώντας με 88-80 για την 8η αγωνιστική του EuroCup. Παρότι βρέθηκε πίσω ακόμη και με 15 πόντους, ο «Δικέφαλος του Βορρά» γύρισε το παιχνίδι και πανηγύρισε την έκτη νίκη του στη διοργάνωση, ανεβάζοντας το ρεκόρ του στο 6-2.
Πρωταγωνιστές της ανατροπής ήταν ο Μπριν Ταϊρί με 25 πόντους και 4 ριμπάουντ και ο Τρέβορ Χάτζινς, ο οποίος σημείωσε 18 πόντους, με τους 16 από αυτούς να έρχονται στο δεύτερο ημίχρονο. Ο τελευταίος είχε ακόμη 4/9 τρίποντα και 5 ριμπάουντ.
Καθοριστική ήταν και η αμυντική παρουσία των «ασπρόμαυρων», που μάζεψαν 12 επιθετικά ριμπάουντ σε σύνολο 32. Για τους γηπεδούχους, ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ Τίμι Άλεν πέτυχε 24 πόντους, με 3/5 τρίποντα και 7/7 βολές, ενώ πρόσθεσε 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα.
Ο ΠΑΟΚ στρέφει πλέον την προσοχή του στην 9η αγωνιστική, όπου θα υποδεχθεί την Μπόσνα στην PAOK Sports Arena.
Το παιχνίδι θα διεξαχθεί την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου, με το τζάμπολ να έχει οριστεί για τις 20:00.
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