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Μήνυμα προς τους παίκτες του NBA έστειλε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, τονίζοντας ότι πολλοί από αυτούς δεν εκτιμούν όσο θα έπρεπε τις ευκαιρίες και τα προνόμια που τους προσφέρει η καριέρα τους στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου.

Σε συνέντευξή του στη South Florida Sun Sentinel, ο Έλληνας διεθνής επισήμανε ότι οι επαγγελματίες μπασκετμπολίστες συχνά παραπονιούνται για τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν, ξεχνώντας πως εκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν αντίστοιχες εμπειρίες.

«Λυπάμαι που το λέω με αυτόν τον τρόπο, αλλά όταν βρίσκεσαι στο NBA, μερικές φορές είσαι κακομαθημένος, αν παραπονιέσαι για πράγματα, λέγοντας “αυτό δεν είναι αρκετά καλό, εκείνο δεν είναι αρκετά καλό και δεν είναι έτσι όπως το θέλω”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Greek Freak εξήγησε το σκεπτικό του, εστιάζοντας στις μοναδικές δυνατότητες που προσφέρει το επαγγελματικό μπάσκετ.

«Είσαι κακομαθημένος, γιατί πολλοί άνθρωποι δεν έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν και να γνωρίσουν τον κόσμο, να αγωνιστούν σε όλα αυτά τα διαφορετικά γήπεδα. Υπάρχουν τόσοι πολλοί που δεν μπορούν να απολαύσουν και να ζήσουν τη ζωή που ζούμε εμείς», πρόσθεσε.

Η επιστροφή στις υψηλές επιδόσεις με το Μαϊάμι

Σε αγωνιστικό επίπεδο, ο Αντετοκούνμπο αποτελεί βασικό παράγοντα της ανάκαμψης των Μαϊάμι Χιτ, οι οποίοι, μετά τις τέσσερις διαδοχικές ήττες στο ξεκίνημα της σεζόν, έχουν βελτιώσει το ρεκόρ τους σε 8 νίκες και 6 ήττες.

Στα πρώτα 14 παιχνίδια του φετινού πρωταθλήματος, ο Έλληνας φόργουορντ καταγράφει κατά μέσο όρο 28,3 πόντους, 12,5 ριμπάουντ και 5,2 ασίστ, επιβεβαιώνοντας ότι έχει επιστρέψει στα υψηλά επίπεδα απόδοσης που τον καθιέρωσαν στο NBA.

Την προηγούμενη σεζόν, οι τραυματισμοί είχαν περιορίσει τη συμμετοχή του σε μόλις 36 αγώνες, επηρεάζοντας και τις επιδόσεις του. Φέτος, ωστόσο, εμφανίζεται ξανά σε φόρμα ανάλογη με εκείνη που είχε παρουσιάσει φορώντας τη φανέλα των Μιλγουόκι Μπακς.

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