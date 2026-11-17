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Έχοντας κατακτήσει πέντε πρωταθλήματα Αγγλίας ο Γουέιν Ρούνεϊ είναι ένας από τους κορυφαίους Άγγλους επιθετικούς όλων των εποχών. Ωστόσο, όπως αποκάλυψε, η περίοδος που μεσουρανούσε με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν μία από τις πιο δύσκολες στη ζωή του.

Σε ηλικία 24 ετών απέκτησε το πρώτο του παιδί με τον παιδικό του έρωτα την Κολίν Ρούνεϊ. «Η περίοδος που θα έπρεπε να είναι η πιο ευτυχισμένη της καριέρας μου ήταν πιθανότατα το χαμηλότερο σημείο εξαιτίας των εγωιστικών πράξεων στις οποίες προέβαινα», ανέφερε ο Ρούνεϊ στο podcast «Life at the Midpoint».

Ο Γουέιν Ρούνεϊ θυμήθηκε ότι κάποιες φορές περνούσε και δύο εικοσιτετράωρα σπίτι πίνοντας αλκοόλ. «Μπορώ να κοιτάξω πίσω και να πω ότι ήμουν εγωιστής, αλλά ήξερα ότι περνούσα κάτι το οποίο δυσκολευόμουν πραγματικά να διαχειριστώ. Δεν ήθελα να με βλέπει ο Κάι σε αυτή την κατάσταση, γι’ αυτό και κρυβόμουν κιόλας», πρόσθεσε.

Η ψυχολογία του ήταν τόσο χαμηλά που έφτασε στο σημείο να σκέφτεται την αυτοκτονία. «Έφτασα σε ένα σημείο όπου σκέφτεσαι την αυτοκτονία. Απλώς δεν ήθελα να βρίσκομαι κοντά σε κανέναν, δεν ήθελα να βλέπω κόσμο στους δρόμους, δεν ήθελα να μπαίνω σε καταστήματα. Ένιωθα πάντα άνετα σε ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο -στην προπόνηση ή στον αγώνα- αλλά με οτιδήποτε άλλο δυσκολευόμουν πραγματικά».

O σούπερσταρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σημείωσε ότι δυσκολευόταν να παραδεχτεί ότι ζοριζόταν. «Δεν θέλεις να δείξεις καμία αδυναμία, οπότε προσπαθείς να την κρύψεις. Παρόλο που ήξερα σε ποια θέση βρισκόμουν, ήταν δύσκολο να παραδεχτώ ότι βρισκόμουν σε αυτή τη θέση, γιατί ένιωθα ότι χάνεις από την ανδρική σου αξιοπρέπεια αν το κάνεις αυτό».

Τελικά, αναζήτησε τη βοήθεια ψυχοθεραπευτή. «Μιλούσα με έναν ψυχολόγο για να προσπαθήσω να καταλάβω τι μου συνέβαινε, γιατί όταν το σκέφτομαι τώρα, βρισκόμουν μάλλον στο αποκορύφωμα της καριέρας μου, είχα μόλις αποκτήσει ένα μικρό γιο, είχα μόλις παντρευτεί. Θα έπρεπε να ήταν η πιο ευτυχισμένη περίοδος της ζωής μου, αλλά δεν ήταν».

Πλέον έχει κόψει εντελώς το αλκοόλ, γιατί εργάζεται σαν σχολιαστής. «Τρέφομαι όσο πιο υγιεινά έχω τραφεί ποτέ και προσέχω τον εαυτό μου. Πάντα είχα ανασφάλεια και πάντα πρόσεχα το βάρος μου και την εμφάνισή μου. Όμως τώρα όλα μπαίνουν στη θέση τους, σε ένα σημείο όπου ξέρω ότι νιώθω καλύτερα και δείχνω καλύτερα από ό,τι ήμουν. Κοίταξα τον εαυτό μου πριν από περίπου έναν χρόνο και σκέφτηκα ότι έδειχνα γύρω στα 50 και ότι μάλλον έπρεπε να βάλω τη ζωή μου σε τάξη».

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