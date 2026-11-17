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Σοβαρά προβλήματα λειτουργίας καταγράφονται τις τελευταίες ώρες σε κεντρικές ψηφιακές πλατφόρμες και υπηρεσίες παγκόσμιας εμβέλειας, όπως το Google, το Gmail, το Apple Pay, το iCloud και άλλες μεγάλες διαδικτυακές υπηρεσίες, τις οποίες χρησιμοποιούν καθημερινά εκατομμύρια χρήστες.

Σύμφωνα με τις μαζικές αναφορές των χρηστών, οι διακοπές επηρεάζουν άμεσα το Gmail, καθώς και το οικοσύστημα της Microsoft, με το Outlook και το Microsoft 365 να βρίσκονται εκτός λειτουργίας για πολλούς λογαριασμούς.

User reports indicate problems with Google since 10:48 AM EST.

How is it affecting you? #GoogleDownhttps://t.co/pwpxnQmYea — Downdetector (@downdetector) November 17, 2026

User reports indicate problems with Apple Store since 11:52 AM EST.

How is it affecting you? #AppleStoreDownhttps://t.co/eWGEkPBe6l — Downdetector (@downdetector) November 17, 2026

Το κύμα των προβλημάτων επηρεάζει καθοριστικά και την Apple. Οι καταγραφές δυσλειτουργιών αυξάνονται ραγδαία, μπλοκάροντας την πρόσβαση σε βασικές λειτουργίες. Όπως προκύπτει από τις αναφορές, το App Store, το iCloud, το Apple Pay, καθώς και η υπηρεσία υποστήριξης της εταιρείας (Apple Support) αντιμετωπίζουν εκτεταμένες αρρυθμίες.

Οι δυσλειτουργίες στις παραπάνω εφαρμογές και υπηρεσίες αφορούν, κυρίως, τις ΗΠΑ, ωστόσο αναφορές έχουν γίνει και την περιοχή της Ελλάδας.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα τέθηκε εκτός λειτουργίας το άκρως απόρρητο δίκτυο που χρησιμοποιεί η Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας (NSA) των ΗΠΑ για τις εσωτερικές της επικοινωνίες

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