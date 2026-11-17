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Την διάθεσή του να αναλάβει ξανά τη διοίκηση της Nvidia, εφόσον το ζητήσει το διοικητικό συμβούλιο, εξέφρασε ο Τζένσεν Χουάνγκ, λίγες ημέρες μετά την αποχώρησή του από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου. Σε δημόσια τοποθέτησή του την Τρίτη, 17/11, ο πρώην επικεφαλής του αμερικανικού τεχνολογικού κολοσσού παραδέχτηκε ότι υπέπεσε σε σοβαρά λάθη και δήλωσε πρόθυμος να συνεργαστεί με την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η παραίτησή του ήρθε στη σκιά σκανδάλου που αφορά εξωσυζυγικές σχέσεις, ενώ μία από αυτές συνδέθηκε με έρευνα των αμερικανικών Αρχών για πιθανή κατασκοπεία υπέρ της Κίνας και παράνομη διοχέτευση προηγμένων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia στην κινεζική αγορά.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Χουάνγκ αναφέρθηκε τόσο στην προσωπική του ευθύνη, όσο και στις επιπτώσεις που είχαν οι ενέργειές του στην εταιρεία.

«Δεν ανταποκρίθηκα στα πρότυπα που αναμένονταν από όλους στη Nvidia και έχω κάνει σοβαρά λάθη στην προσωπική μου ζωή. Δημιούργησα προβλήματα στο διοικητικό συμβούλιο για τα οποία μετανιώνω βαθύτατα. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για τα λάθη μου και δεσμεύομαι να συνεργαστώ με την ανεξάρτητη έρευνα του Διοικητικού Συμβουλίου», έγραψε ο Χουάνγκ.

Οι πιέσεις για επιστροφή και η στάση Τραμπ

Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος υποστήριξε ότι μετά την αποχώρησή του δέχτηκε πολυάριθμα αιτήματα από ανθρώπους που συνδέονται με την Nvidia, προκειμένου να επιστρέψει στο τιμόνι της εταιρείας. Όπως ανέφερε, ανάμεσα σε όσους ζητούν την επιστροφή του βρίσκονται εργαζόμενοι, επενδυτές, συνεργάτες και πελάτες.

«Από τη στιγμή της αποχώρησής μου, έχω δει ένα κύμα εκκλήσεων από εργαζομένους, επενδυτές, επιχειρηματικούς συνεργάτες και πελάτες της Nvidia, οι οποίοι ζητούν να επιστρέψω ως διευθύνων σύμβουλος. (…) Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει ότι η επιστροφή μου είναι προς το συμφέρον των μετόχων μας, των υπαλλήλων μας, της εταιρείας και της Αμερικής, θα ήταν τιμή μου να απαντήσω σε αυτές τις εκκλήσεις και να επιστρέψω ως διευθύνων σύμβουλος», σημείωσε.

Over the past week, I’ve been overwhelmed by the love and support of friends, industry colleagues, and people I've never met. Thank you to everyone who has shown kindness to my family and me. It means the world to me.



I came to the United States 53 years ago, and becoming an… — Jensen Huang (@JensenHuang) November 17, 2026

Στο μεταξύ, η Nvidia προχώρησε στη σύσταση ειδικής επιτροπής σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου, η οποία θα έχει την εποπτεία ζητημάτων εθνικής ασφάλειας και ελέγχων στις εξαγωγές.

Υπέρ της επιστροφής του Χουάνγκ έχουν τοποθετηθεί και ισχυρά ονόματα της Σίλικον Βάλεϊ. Μεταξύ αυτών βρίσκονται ο Έλον Μασκ και ο ιδρυτής της Uber, Τράβις Κάλανικ, οι οποίοι συνυπέγραψαν ανοιχτή επιστολή ζητώντας να επιστρέψει ο πρώην επικεφαλής στη θέση του μέχρι «μια ανεξάρτητη έρευνα να διαπιστώσει τα γεγονότα».

Θετικός στο ενδεχόμενο επιστροφής του εμφανίστηκε και ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι δεν έχει αντίρρηση να αναλάβει ξανά ο Χουάνγκ την ηγεσία της Nvidia.

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