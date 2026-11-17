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Απίστευτο γολγοθά βιώνει 49χρονη, που την τύφλωσε με τα ίδια του τα χέρια ο 53χρονος αδελφός της. Η 49χρονη ζούσε με τον αδελφό της, που έχει ψυχιατρικό πρόβλημα, και την μητέρα τους στο Χαλάνδρι.

Στις 27 Ιανουαρίου του 2026 κατά τη διάρκεια κάποιας κρίσης ο 53χρονος άρχισε να την κυνηγάει στο διαμέρισμα. «Την ώρα που προσπαθούσα να βοηθήσω τη μητέρα μου, χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγο, μου επιτέθηκε. Ήταν ο ίδιος μέσα σε ένα θρησκευτικό παραλήρημα. Με κυνηγούσε από δωμάτιο σε δωμάτιο και μετά στη βεράντα, εκεί που υπήρχε το φως, όπως είπε, το απόλυτο φως», είπε η 49χρονη.

Κατάφερε να την εγκλωβίσει στο μπαλκόνι, την έριξε κάτω και της έβγαλε τα μάτια. «Μου έλεγε να επαναλάβω θρησκευτικές φράσεις τις οποίες εγώ κάποια στιγμή τις έλεγα, αλλά μου έλεγε “με κοροϊδεύεις;”. Δηλαδή προσπαθούσα κάπως να συμβαδίσω με αυτό που έλεγε για να σωθώ κιόλας, αλλά δυστυχώς είχε αυτή την κατάληξη και δεν ξέρω τι κατάληξη θα είχε αν δεν υπήρχαν οι γείτονες να φωνάξουν Αστυνομία και ΕΚΑΒ. Στην ουσία ήταν σαν να έκανε κάποια θυσία. Με ξάπλωσε κάτω στη βεράντα και με τα ίδια του τα χέρια μου πίεζε πάρα πολύ έντονα αρκετή ώρα τα μάτια μου, με αποτέλεσμα τώρα εγώ να μην βλέπω καθόλου. Είμαι 100% τυφλή».

Μία μέρα πριν την επίθεση ο 53χρονος είχε επισκεφτεί την ψυχιατρική κλινική του Αιγινήτειου Νοσοκομείου. Παρότι βρισκόταν σε κρίση οι γιατροί δεν τον έκαναν εισαγωγή, παρά μόνο του έδωσαν νέα αγωγή.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε ότι ο 53χρονος έλεγε στην αδελφή του πως θα την εξαγνίσει από το κακό. «Άκουσα τις φωνές και έτρεξα να δω τι συμβαίνει. Είδα αίματα στο κάγκελο του μπαλκονιού. Άκουσα τον αδερφό να φωνάζει ‘εγώ θα σε σώσω από το κακό, από τα μάτια βγαίνει η ψυχή, πρώτα θα σου βγάλω τα μάτια και μετά την ψυχή, τώρα θα σε κάνω άγγελο».

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