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Μετά από ένα καλοκαίρι με διαδοχικά ρεκόρ εισπράξεων, η Sony Pictures ετοιμάζεται να εκτοξεύσει ακόμα ψηλότερα το «Spider-Man: Brand New Day», φέρνοντάς το ξανά στις κινηματογραφικές αίθουσες με νέες σκηνές.

Σύμφωνα με το στούντιο, η εκτεταμένη έκδοση της ταινίας θα φέρει τον τίτλο «Spider-Man: (Brand New) Brand New Day» και αναμένεται αποκλειστικά στη μεγάλη οθόνη την Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου. Το νέο υλικό θα έχει συνολική διάρκεια 10 λεπτών και θα περιλαμβάνει σκηνές, ανάμεσα στις οποίες ξεχωρίζει μια εμφάνιση της Ροζάριο Ντόσον (Rosario Dawson) στον ρόλο της Night Nurse.

Όπως αναφέρει το «Τhe Hollywood Reporter», το «Spider-Man: Brand New Day» έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 31 Ιουλίου, με τον Τομ Χόλαντ (Tom Holland) να επιστρέφει στον εμβληματικό ρόλο του Peter Parker υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Ντέστιν Ντάνιελ Κρέτον (Destin Daniel Cretton). Στο πρωταγωνιστικό καστ περιλαμβάνονται επίσης οι Ζεντάγια (Zendaya), Τζον Μπέρνθαλ (Jon Bernthal), Μαρκ Ράφαλο (Mark Ruffalo) και Σέιντι Σινκ (Sadie Sink).

Αυτή τη στιγμή, το φιλμ κατέχει τον τίτλο της πιο εμπορικής ταινίας όλων των εποχών στο αμερικανικό box office με 959 εκατομμύρια δολάρια, γεγονός που σημαίνει ότι η επερχόμενη επανακυκλοφορία ενδέχεται να το βοηθήσει να ξεπεράσει το ιστορικό ορόσημο του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων στη Βόρεια Αμερική. Παράλληλα, φιγουράρει στην 3η θέση της παγκόσμιας κατάταξης όλων των εποχών, με συνολικές εισπράξεις που αγγίζουν τα 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Στις 4 Δεκεμβρίου, ωστόσο, ο ανταγωνισμός θα είναι ισχυρός, καθώς στις αίθουσες κάνουν επίσης πρεμιέρα το σίκουελ «Violent Night 2» της Universal με πρωταγωνιστή τον Ντέιβιντ Χάρμπορ (David Harbour), η ταινία «Behemoth!» με τον Πέδρο Πασκάλ (Pedro Pascal), καθώς και η ταινία δράσης «Above the Below» της Lionsgate με πρωταγωνιστή τον Ίντρις Έλμπα (Idris Elba).

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