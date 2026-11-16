Ρόμπερτ Πάτινσον: Πώς ο αστέρας του Twilight έγινε o νέος 007

Takeaways by to pontiki AI Ο ηθοποιός Ρόμπερτ Πάτινσον επελέγη για τον ρόλο του νέου Τζέιμς Μποντ, καθώς αναγνωρίζεται ως ένας ικανός πρωταγωνιστής ταινιών δράσης.

Το στούντιο Amazon-MGM επέλεξε τον Πάτινσον για τον ρόλο του 007, λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή φήμη του και την εμπορική επιτυχία των πρόσφατων ταινιών του.

Ο ηθοποιός διαθέτει προηγούμενη εμπειρία συνεργασίας με τον σκηνοθέτη της νέας ταινίας «Bond 26», Ντενί Βιλνέβ, γεγονός που θεωρείται πλεονέκτημα για τη νέα παραγωγή.

Η καριέρα του Πάτινσον περιλαμβάνει συμμετοχές σε επιτυχημένες παραγωγές, όπως η σειρά «Twilight» και η ταινία «The Batman», που ενίσχυσαν το προφίλ του στον κινηματογράφο.

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Έχει ήδη καθιερωθεί ως πρωταγωνιστής, αστέρας ταινιών δράσης και ηθοποιός ικανός να ενσαρκώνει σύνθετους χαρακτήρες – γεγονός που εξηγεί σαφώς γιατί πρόκειται να υποδυθεί τον φινετσάτο Βρετανό μυστικό πράκτορα 007, γράφει το BBC σε αφιέρωμά του για τον Ρόμπερτ Πάτινσον, που επελέγη ως ο νέος Τζειμς Μποντ.

Robert Pattinson is James Bond pic.twitter.com/3GulkhblDp November 16, 2026

Στα 40 του, είναι ελαφρώς μεγαλύτερος από κάποιους άλλους ηθοποιούς που φέρονταν να διεκδικούν τον ρόλο, αλλά είναι και ο πιο διάσημος – κάτι που ενδεχομένως λήφθηκε υπόψη από την Amazon-MGM, το στούντιο που βρίσκεται πίσω από τον νέο Bond, με το βλέμμα στραμμένο στις εισπράξεις.

Robert Pattinson: How the Twilight star became 007 https://t.co/SvUEDzD9Z0 — BBC News (UK) (@BBCNews) November 16, 2026

Οι πρόσφατες δουλειές του έχουν σημειώσει επιτυχία τόσο στους κριτικούς όσο και στο box office, συμπεριλαμβανομένης της καλοκαιρινής υπερπαραγωγής του Κρίστοφερ Νόλαν, «Η Οδύσσεια» (The Odyssey), στην οποία υποδύθηκε τον κακό Αντίνοο.

Η εφημερίδα Independent χαρακτήρισε την ερμηνεία του στο «Primetime» –όπου υποδύθηκε τον πραγματικό παρουσιαστή της αμερικανικής τηλεοπτικής εκπομπής «To Catch a Predator»– ως «άξια για Όσκαρ», ενώ και οι Times τη χαρακτήρισαν «εξαιρετική».

Επίσης, πρωταγωνίστησε στην ταινία «The Batman» (2022), η οποία σημείωσε το δεύτερο μεγαλύτερο άνοιγμα στη Βόρεια Αμερική κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, πίσω μόνο από το «Spider-Man: No Way Home». Η εφημερίδα Guardian ανέφερε ότι απέδωσε τον «σκοτεινό και εσωστρεφή» ρόλο με μια «ελκυστική ευαλωτότητα».

Παράλληλα, στη σκοτεινή ρομαντική κομεντί «The Drama», τόσο ο ίδιος όσο και η συμπρωταγωνίστριά του έδωσαν ερμηνείες που αποτελούν «κορυφαία στιγμή στην καριέρα τους». Πρόκειται για μία από τις τρεις ταινίες στις οποίες εμφανίστηκε φέτος στο πλευρό της Zendaya, μαζί με το «Η Οδύσσεια» και το «Dune: Part Three».

Η πρώτη του επαφή με την υποκριτική

Ο Πάτινσον γεννήθηκε στο Μπαρνς, στο νοτιοδυτικό Λονδίνο. Μεγάλωσε με τον πατέρα του –έμπορο κλασικών αυτοκινήτων–, τη μητέρα του –η οποία εργαζόταν σε πρακτορείο μοντέλων– και τις δύο μεγαλύτερες αδελφές του.

Το ενδιαφέρον του για την υποκριτική εκδηλώθηκε από τα σχολικά του χρόνια, όταν έγινε μέλος του Barnes Theatre Club.

«Δεν θα ασχολούμουν με την υποκριτική αν δεν υπήρχε εκείνο το μικρό κλαμπ», δήλωσε στην εφημερίδα «Your Local Guardian» το 2008.

«Στην αρχή πήγα επειδή σύχναζαν εκεί πολλά όμορφα κορίτσια», παραδέχτηκε. «Δούλευα στα παρασκήνια και άρχισα να παίζω όταν έφυγαν όλοι οι ικανοί ηθοποιοί, κι εγώ ήμουν ο μόνος αρκετά ψηλός για να αναλάβω τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Κατά κάποιον περίεργο τρόπο, εκείνες οι δουλειές ήταν ίσως ό,τι καλύτερο έχω κάνει και εκείνες για τις οποίες νιώθω τη μεγαλύτερη περηφάνια».

Πήρε τον πρώτο του μεγάλο κινηματογραφικό ρόλο πριν από περισσότερες από δύο δεκαετίες, υποδυόμενος τον Σέντρικ Ντίγκορι στην ταινία του 2005 «Ο Χάρι Πότερ και το Κύπελλο της Φωτιάς». Ήταν ένας σχετικά δευτερεύων ρόλος, αλλά αρκετός για να τον κάνει γνωστό.

Το… είδωλο του «Twilight»

Τρία χρόνια αργότερα, πρωταγωνίστησε στην πρώτη από τις πέντε ταινίες της σειράς «Twilight», στο πλευρό της Κρίστεν Στιούαρτ. Οι δυο τους υποδύθηκαν ένα ζευγάρι με μοιραία αγάπη: τον βρικόλακα Έντουαρντ Κάλεν και την Κρίστεν Στιούαρτ, μια θνητή που μεταμορφώνεται σε βρικόλακα.

Βασισμένες στα εξαιρετικά δημοφιλή βιβλία της Στέφανι Μέγιερ για το νεανικό κοινό, οι ταινίες αυτές απέφεραν παγκοσμίως έσοδα άνω των 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2012, καθιερώνοντας τον Πάτινσον ως είδωλο για το νεανικό κοινό.

Στα πρώτα στάδια της καριέρας του, είχε δηλώσει ότι δυσκολευόταν να διαχειριστεί τους θαυμαστές του, οι οποίοι συχνά τον λάτρευαν με πάθος και ούρλιαζαν γι’ αυτόν.

«Αν και είναι μέρος της δουλειάς, μοιάζει σαν να τους έχουν πληρώσει για να έρθουν και να ουρλιάζουν μπροστά μου στις 7:30 το απόγευμα», ανέφερε.

«Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι που μπορεί να σε προετοιμάσει για τους θαυμαστές». «Δεν ξέρω γιατί δεν το συνηθίζω, αλλά κάθε φορά νιώθω εντελώς συγκλονισμένος».

Το 2010, το περιοδικό Time τον συμπεριέλαβε στη λίστα του με τους 100 ανθρώπους που «επηρεάζουν περισσότερο τον κόσμο μας», σημειώνοντας —ίσως προφητικά— ότι «δεν έχουμε δει ούτε το ένα δέκατο από όσα μπορεί να κάνει στην οθόνη».

Μετά από μια τόσο μεγάλη εμπορική επιτυχία, όπως αυτή της σειράς ταινιών «Twilight», ο Πάτινσον μπόρεσε να διευρύνει το φάσμα των επιλογών του.

Οι ταινίες μετά την επιτυχία των «Τwilight»

Στη συνέχεια, συνεργάστηκε με αρκετούς καταξιωμένους σκηνοθέτες του ανεξάρτητου κινηματογράφου, όπως ο Ντέιβιντ Κρόνεμπεργκ —πρωταγωνιστώντας στην ταινία του «Cosmopolis» το 2012—, ο Βέρνερ Χέρτζογκ στην ταινία «Η Βασίλισσα της Ερήμου» (2015), καθώς και στην ταινία «Ο Φάρος» (2019), σε σκηνοθεσία Ρόμπερτ Έγκερς.

Ο Πάτινσον εξήγησε στο «Screen Daily» τον λόγο που αποδέχτηκε τον ρόλο στην ταινία ψυχολογικού τρόμου «Ο Φάρος», αναφέροντας ότι είπε στον Έγκερς: «Απλώς θέλω να κάνω κάτι παράξενο».

Την επόμενη χρονιά, ωστόσο, επέστρεψε στον χώρο των μεγάλων στούντιο, συνεργαζόμενος με τον σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν στο θρίλερ επιστημονικής φαντασίας «Tenet», ενώ το 2022 πρωταγωνίστησε στο «The Batman», σε σκηνοθεσία Ματ Ριβς, με συμπρωταγωνιστές τη Ζόι Κράβιτς και τον Πολ Ντάνο.

Μιλώντας στο «Screen Daily» για την επιστροφή του σε ταινίες μεγάλου προϋπολογισμού, ο Πάτινσον εξήγησε: «Υποθέτω ότι προσπαθούσα να κάνω το αντίθετο από αυτό που έκανα μέχρι τότε. Άρχισα να σκέφτομαι: “Θέλω πραγματικά να κάνω κάτι μεγάλο”».

«Είχα καιρό να συμμετάσχω σε παραγωγή με τεράστιο προϋπολογισμό. Αλλά την προσεγγίζεις με τον ίδιο ακριβώς τρόπο».

Η ταινία «The Batman» έλαβε κατά βάση θετικές κριτικές, επανασυστήνοντας τον Πάτινσον σε ένα ευρύτερο κοινό.

Η προσωπική του ζωή

Το 2025, περπατώντας στο κόκκινο χαλί για την ταινία επιστημονικής φαντασίας και μαύρης κωμωδίας «Mickey 17» —σε σκηνοθεσία του Μπονγκ Τζουν-χο, δημιουργού του «Παράσιτου»—, ο ηθοποιός σχολίασε ότι του φαινόταν «αρκετά παράξενο» το γεγονός ότι η βάση των θαυμαστών του αποτελούνταν πλέον κυρίως από άνδρες.

«Υπάρχει ένα μεγάλο πλήθος ανδρών, κάτι που είναι καινούργιο για μένα!» δήλωσε στο Associated Press. Η προσωπική ζωή του Πάτινσον έχει συχνά κεντρίσει το ενδιαφέρον του Τύπου, ιδίως όσον αφορά τις προηγούμενες σχέσεις του με τη Στιούαρτ και, στη συνέχεια, με την τραγουδίστρια FKA Twigs.

Από το 2018, διατηρεί σχέση με το μοντέλο Σούκι Γουότερχαους. Αρραβωνιάστηκαν τον Δεκέμβριο του 2023 και τον Μάρτιο απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, μια κόρη.

Με τον πρόσφατο ρόλο του ως Τζέιμς Μποντ, ο Πάτινσον θα είναι εξαιρετικά απασχολημένος, καθώς –μεταξύ άλλων– η επερχόμενη συνέχεια του «Batman» φέρεται να αναμένεται το 2028.

Έχει συνεργαστεί ξανά με τον σκηνοθέτη του 007

Ωστόσο, ο ηθοποιός θα έχει ένα πλεονέκτημα στον ρόλο του 007, καθώς έχει ήδη συνεργαστεί με τον σκηνοθέτη της ταινίας «Bond 26», Ντενί Βιλνέβ, ο οποίος σκηνοθέτησε επίσης το «Dune: Part Three».

Ο Πάτινσον μίλησε με τα καλύτερα λόγια για εκείνον κατά τη διάρκεια της πιο πρόσφατης συνεργασίας τους, παρά την εξαντλητική πίεση που προκαλούσε η αφόρητη ζέστη της ερήμου.

«Η κλίμακα όλου αυτού είναι απλώς απίστευτη. Είναι σαν να έχεις το δικό σου θεματικό πάρκο “Dune”, όπου η πλατφόρμα κίνησης (gimbal) αναποδογυρίζει και “πετάει” – όλο αυτό δεν μοιάζει καθόλου με δουλειά», δήλωσε στους New York Times.

«Δεν υπάρχουν αρνητικά σημεία. Εκτός ίσως από το ότι ο ιδρώτας βγαίνει από την κορυφή του κεφαλιού σου, σχηματίζοντας κάτι σαν μεγάλες φούσκες ιδρώτα. Αλλά ακόμα κι αυτό, ούτε που το πρόσεχα ιδιαίτερα».

«Είναι τόσο εύκολο να συνεργαστείς με τον Ντενί· δεν νιώθεις ποτέ πραγματικό άγχος».

Φαίνεται πως ο Πάτινσον διαθέτει την ψυχραιμία που χρειάζεται για να διαχειριστεί τους επερχόμενους ρόλους του – συμπεριλαμβανομένου αυτού του Τζέιμς Μποντ. Θα μπορούσε μάλιστα να πει κανείς ότι, στο τέλος, ίσως καταλήξει να είναι «shaken, not stirred», σαν το αγαπημένο μαρτίνι του 007.

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