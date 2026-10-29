James Bond: Οι επικρατέστεροι στις τελικές οντισιόν των Bray Studios και οι προτιμήσεις του κοινού για τον νέο 007 (videos)

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Η αναζήτηση του νέου Τζέιμς Μποντ (James Bond) βρίσκεται στην τελική της ευθεία, με τους υπεύθυνους της παραγωγής να φαίνεται ότι έχουν περιορίσει τις επιλογές τους σε μια μικρή ομάδα φιναλίστ.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δημοσιεύματα, οι επικρατέστεροι ηθοποιοί που πέρασαν από το νέο κύκλο δοκιμαστικών που ξεκίνησε την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στα Bray Studios, είναι ο Τζακ Λόουντεν (Jack Lowden), ο Κάλουμ Τέρνερ (Callum Turner), ο Τζος Ο’Κόνορ (Josh O’Connor), καθώς και ένας ακόμη άγνωστος σταρ.

Στο πλαίσιο αυτό, το ScreenRant έθεσε το ερώτημα στο κοινό για τον ιδανικότερο πρωταγωνιστή. Ο Λόουντεν προηγήθηκε με διαφορά συγκεντρώνοντας το 49,8% των ψήφων, ο Τέρνερ ακολούθησε με 13,3%, ενώ ο Ο’Κόνορ βρέθηκε στην τελευταία θέση με 7,1%. Για όσους δεν βρήκαν τον ιδανικό μεταξύ των τριών, η επιλογή «Άλλος» κατέγραψε 29,8%, παραμένοντας ωστόσο, πολύ πίσω από το εντυπωσιακό προβάδισμα του Σκωτσέζου ηθοποιού.

Παράλληλα, άλλα ονόματα που ακούγονταν έντονα απουσιάζουν από τα τελευταία ρεπορτάζ του κάστινγκ ανάμεσα στους οποίους ο Τζέικομπ Ελόρντι (Jacob Elordi) και ο Ρίτσαρντ Μάντεν (Richard Madden).

Τα βρετανικά πρακτορεία στοιχημάτων φαίνεται επίσης να θεωρούν τον Λόουντεν ως τον επικρατέστερο υποψήφιο. Οι τελευταίες αποδόσεις φέρουν τον πρωταγωνιστή του «Slow Horses» ως το αδιαμφισβήτητο φαβορί.

Ο συμπρωταγωνιστής του, Γκάρι Όλντμαν (Gary Oldman), έχει δηλώσει την υποστήριξή του στον ηθοποιό ενώ αρκετοί θαυμαστές της σειράς υποστηρίζουν ότι η ερμηνεία του στο «Slow Horses» αποδεικνύει πως είναι ιδανικός για τον 007.

Εκπρόσωποι της εταιρείας στοιχημάτων Ladbrokes δήλωσαν στην εφημερίδα The Sun: «Η κούρσα για τη διαδοχή του Μποντ φαίνεται πως φτάνει στην πιο κρίσιμη καμπή της και οι παίκτες στηρίζουν δυναμικά τον Τζακ Λόουντεν για να πάρει τον ρόλο».

Η Νίνα Γκολντ (Nina Gold) επιστρατεύτηκε για να βοηθήσει στη διαδικασία του κάστινγκ για το 26ο φιλμ με την τελική απόφαση να αναμένεται από την Amazon MGM Studios. Ο σκηνοθέτης του «Dune», Ντενί Βιλνέβ (Denis Villeneuve) έχει αναλάβει τη σκηνοθεσία σε σενάριο του Στίβεν Νάιτ (Steven Knight).

Παράλληλα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι θεωρίες δίνουν και παίρνουν για τον άγνωστο ηθοποιό των δοκιμαστικών, με το όνομα του Τζο Άλγουιν (Joe Alwyn) να ξεχωρίζει, σύμφωνα με την Daily Mail. Ένας χρήστης έγραψε: «Η Νίνα Γκολντ γνωρίζει πολύ καλά τον Τζο από τα χρόνια της δραματικής σχολής. Τον επέλεξε για την πρώτη του ταινία, όπως κάνει και τώρα».

Σημειώνεται ότι ο Ντάνιελ Κρεγκ (Daniel Craig) ήταν ο πιο πρόσφατος ηθοποιός που ενσάρκωσε τον εμβληματικό πράκτορα κλείνοντας έναν κύκλο πέντε ταινιών το 2021 με το «No Time to Die».

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