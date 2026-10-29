Basketgate: Αναδίπλωση για τις ηλεκτρονικές εκλογές από τα ορφανά του Λιόλιου – Η υποκρισία Παπανικολάου και οι κινήσεις Φασούλα για αλλαγή σελίδας

Takeaways by to pontiki AI Οι εκλογές της ΕΟΚ ορίστηκαν για τις...

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Εκλογές διά ζώσης, αποστάσεις από τον Βαγγέλη Λιόλιο και διαβεβαιώσεις περί θεσμικής σταθερότητας. Η σημερινή διοίκηση της ΕΟΚ επιχειρεί να εμφανιστεί ως εγγυητής της μετάβασης, παρότι αποτελεί συνέχεια του διοικητικού σχήματος που οδήγησε το ελληνικό μπάσκετ στη βαθύτερη κρίση αξιοπιστίας του. Το ερώτημα είναι συγκεκριμένο: Μπορούν εκείνοι που συνδιοικούσαν μέχρι χθες να εγγυηθούν την ανεμπόδιστη αλλαγή διοίκησης;

Οι αρχαιρεσίες ορίστηκαν για τις 20 Δεκεμβρίου, με φυσική παρουσία των εκπροσώπων των σωματείων. Ο Άγγελος Παπανικολάου επικαλείται την ανάγκη άμεσης επαφής μαζί τους, ενώ ο Γιάννης Βρούτσης επικροτεί την απόφαση. Ωστόσο, η επιλογή ανοίγει μια συζήτηση που η προηγούμενη διοίκηση απέφευγε: Γιατί εγκαταλείπεται τώρα η ηλεκτρονική διαδικασία που χρησιμοποιήθηκε το 2021 και το 2024;

Η αναδίπλωση και τα αναπάντητα ερωτήματα των προηγούμενων εκλογών

Η επιστροφή στην κάλπη με φυσική παρουσία συνιστά ουσιαστική διοικητική αναδίπλωση. Η προηγούμενη επιλογή προβαλλόταν ως σύγχρονη και επαρκής. Σήμερα, υπό το βάρος των εξελίξεων, οι εναπομείναντες της ίδιας διοίκησης αναζητούν αλλού τις εγγυήσεις εμπιστοσύνης.

Αυτό δεν αποτελεί αυτομάτως απόδειξη νοθείας ούτε τεχνικής παραβίασης του συστήματος. Αποδυναμώνει, όμως, πολιτικά την προηγούμενη βεβαιότητα ότι η ηλεκτρονική ψηφοφορία αρκούσε για να διασφαλίσει μια αδιαμφισβήτητη διαδικασία. Και καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την εξέταση των καταγγελιών.

Ο Παναγιώτης Φασούλας έχει ζητήσει να ερευνηθούν και οι δύο εκλογικές αναμετρήσεις, αμφισβητώντας τους συσχετισμούς που αποτυπώθηκαν και επισημαίνοντας την επιμονή Λιόλιου στην ηλεκτρονική ψηφοφορία. Οι καταγγελίες αυτές πρέπει να εξεταστούν με στοιχεία, χωρίς να υποκαθίσταται η έρευνα από προεξοφλημένα συμπεράσματα. Δεν μπορούν, όμως, να αντιμετωπίζονται πλέον ως ενοχλητική υποσημείωση.

Άλλωστε, το αδιάβλητο δεν εξαντλείται στην καταμέτρηση. Περιλαμβάνει την ελευθερία των σωματείων να αποφασίζουν χωρίς εξαρτήσεις, πιέσεις ή φόβο συνεπειών. Επομένως, η φυσική κάλπη είναι αναγκαία κίνηση αποκατάστασης εμπιστοσύνης, αλλά δεν απαντά από μόνη της στο ποιος ελέγχει τον μηχανισμό μέχρι να στηθεί.

Η υποκρισία Παπανικολάου, το «χάος» και η διοίκηση των ορφανών Λιόλιου που δεν παραδίδει τα κλειδιά

Ο μεταβατικός πρόεδρος δήλωσε στο ΕΡΤnews ότι «κάποιοι πούλησαν το μπάσκετ», παραπέμποντας την κρίση στη Δικαιοσύνη. Η αποστασιοποίηση είναι σαφής. Το ίδιο σαφές παραμένει, όμως, το ερώτημα για τη δική του διοικητική διαδρομή: Τι αντιλαμβανόταν, τι έλεγχε και πώς αξιολογεί σήμερα τη συνεργασία του με την προηγούμενη ηγεσία;

Δεν πρόκειται για απόδοση ποινικών ευθυνών. Αυτές κρίνονται εξατομικευμένα από τη Δικαιοσύνη. Πρόκειται για λογοδοσία διοικητικών παραγόντων, οι οποίοι δεν μπορούν να εμφανίζονται ως εξωτερικοί παρατηρητές της κατάρρευσης ενός σχήματος στο οποίο συμμετείχαν.

Ο Παπανικολάου απέρριψε, με περίσσια υποκρισία, την προοπτική διοίκησης Πρωτοδικείου, επικαλούμενος κίνδυνο αβεβαιότητας και χάους. Υποστήριξε ότι μια δικαστική μετάβαση θα προκαλούσε οικονομική αδράνεια επί 45 ημέρες, προβάλλοντας παράλληλα την απρόσκοπτη διεξαγωγή εκατοντάδων αγώνων ως επιχείρημα συνέχειας. Ο ισχυρισμός για το οικονομικό μπλοκάρισμα χρειάζεται συγκεκριμένη τεκμηρίωση.

Υπάρχει όμως ένα προηγούμενο που καθιστά προβληματική την παρουσίαση της δικαστικά ορισμένης διοίκησης ως συνταγής καταστροφής: Στις 31 Μαρτίου 2021 το Πρωτοδικείο Αθηνών είχε ορίσει προσωρινή διοίκηση στην ΕΟΚ, στην οποία συμμετείχε ο ίδιος ο Άγγελος Παπανικολάου, μαζί με τον Γιώργο Βασιλακόπουλο, τον Φασούλα και άλλους παράγοντες. Ο θεσμός, συνεπώς, ούτε άγνωστος είναι ούτε συνεπάγεται αυτοδικαίως παύση λειτουργίας της Ομοσπονδίας.

Η επίκληση της ομαλής διεξαγωγής των πρωταθλημάτων δεν αρκεί για να δικαιολογήσει την παραμονή των ίδιων προσώπων στις θέσεις ισχύος. Η αγωνιστική συνέχεια και η ανεξάρτητη εκλογική προετοιμασία μπορούν να υπηρετηθούν ταυτόχρονα. Διαφορετικά, η «σταθερότητα» κινδυνεύει να λειτουργήσει ως πρόσχημα διατήρησης των καρεκλών.

Η εικόνα μιας διοίκησης «Φρανκενστάιν», συναρμολογημένης από τα υπολείμματα του προηγούμενου σχήματος, δεν αλλάζει με δηλώσεις αποκήρυξης. Χρειάζονται δημοσιοποιημένοι κανόνες για τις αποφάσεις, τις παροχές και τις επαφές με τα σωματεία, ισότιμη ενημέρωση των υποψηφίων και ουσιαστικός έλεγχος κάθε ενέργειας που μπορεί να επηρεάσει την εκλογική κρίση.

Οι κυβερνητικές εγγυήσεις και το «παρών» του Φασούλα

Ο Γιάννης Βρούτσης χαρακτηρίζει τις διά ζώσης εκλογές κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση, επικαλείται τον έλεγχο νομιμότητας σωματείων και εκπροσώπων μέσω του e-Κούρος και υπόσχεται στενή παρακολούθηση. Επισημαίνει επίσης ότι η συμμετοχή σε συλλογικό όργανο δεν συνεπάγεται συλλογική ποινική ενοχή, αν και εδώ μιλάμε πρωτίστως για πολιτική/διοικητική ευθύνη.

Η διάκριση είναι ορθή, αλλά δεν απαλλάσσει την κυβέρνηση από την υποχρέωση να απαιτήσει διοικητική λογοδοσία. Ο έλεγχος του εκλογικού καταλόγου δεν απαντά στο ποιος διαχειρίζεται καθημερινά τις σχέσεις της Ομοσπονδίας με τους ψηφοφόρους της.

Στον αντίποδα, ο Φασούλας δηλώνει διαθέσιμος να συμβάλει στην επόμενη ημέρα. Στο OPEN επανέφερε τις παλιότερες προειδοποιήσεις του, ενώ έχει υποστηρίξει δημόσια ότι η μεταβατική περίοδος δεν μπορεί να αφήνει τους προηγούμενους διοικούντες να οργανώνουν τις εκλογές από θέση ισχύος. Η παρέμβασή του αγγίζει το κεντρικό πρόβλημα της μετάβασης.

Ο Παναγιώτης Φασούλας δήλωσε πως, όλοι όσοι αγαπούν το άθλημα επιθυμούν την εξυγίανση του εληνικού μπάσκετ και δηλώνει πρόθυμος να είναι μέλος της Ομοσπονδίας Μπάσκετ.#opentv #OPEN #10pantou pic.twitter.com/CZyuqRjwMK — OPEN News (@OpenNewsGr) October 28, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες του ρεπορτάζ, διατηρεί επαφή και με τον Παναγιώτη Γιαννάκη, ο οποίος εμφανίζεται απρόθυμος να διεκδικήσει την προεδρία. Παράλληλα, καλά ενημερωμένες πηγές εκτιμούν ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν νέες αποκαλύψεις για την περίοδο Λιόλιου — εξέλιξη που, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα αυξήσει την πίεση και προς την κυβέρνηση.

Η 20ή Δεκεμβρίου δεν μπορεί να γίνει ημερομηνία αναπαραγωγής του ίδιου μηχανισμού με διαφορετική ταμπέλα. Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης απαιτεί ανεξαρτησία στη μετάβαση, έλεγχο και καθαρές απαντήσεις.

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