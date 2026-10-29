ΕΡΤ: Ανέλαβε και τυπικά ο νέος διευθύνων, Άρης Παναγιωτίδης – Νέα μέλη στο διευρυμένο ΔΣ

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Σήμερα στις 14.00 αναμένεται η συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΡΤ η πρώτη με τον νέο- προσωρινό – διευθύνοντα σύμβουλο, Άρη Παναγιωτίδη, έπειτα και από την δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ στην αρχή της εβδομάδας με τις αποφάσεις της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της ΕΡΤ.

Η σημερινή συνεδρίαση ενέχει και διάσταση «αλλαγής σελίδας» διότι στο ίδιο ΦΕΚ υπάρχει η εφαρμογή της απόφασης αύξησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε εννέα από επτά και με αφορμή την αντικατάσταση της Χρυσαυγής Ατσιδάκου που είχε παραιτηθεί στις αρχές του μήνα.

Το ΔΣ με τη νέα σύνθεση του αποτελείται από τους:

Γιάννη Παπαδόπουλου , πρόεδρο

, πρόεδρο Άρη Παναγιωτίδη , (προσωρινό) διευθύνοντα σύμβουλο

, (προσωρινό) διευθύνοντα σύμβουλο Γιάννη Τερζάκη του Μιχαήλ, οικονομολόγο (νέο μέλος)

του Μιχαήλ, οικονομολόγο (νέο μέλος) Μαριάνθη – Χριστίνα Καφετζή , οικονομολόγο (νέο μέλος)

– , οικονομολόγο (νέο μέλος) Στέλιος Παπαθανασόπουλος , καθηγητή Οργάνωσης και Πολιτικής των ΜΜΕ στη τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ (νέο μέλος)

, καθηγητή Οργάνωσης και Πολιτικής των ΜΜΕ στη τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ (νέο μέλος) Ελένη Πατεροπούλου , ιδιωτική υπάλληλο

, ιδιωτική υπάλληλο Ολυμπία Νικολοπούλου , δικηγόρο

, δικηγόρο Γιάννη Δάρρα, δημοσιογράφο και Μανώλη Παπανικήτα, σκηνοθέτη, μέλη και εκπρόσωποι εργαζομένων στην ΕΡΤ

Η θητεία των τριών νέων μελών (δηλαδή των Τερζάκη, Καφετζή, Παπαθανασόπουλου) έχει διάρκεια έως τις 10 Φεβρουαρίου 2029.

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