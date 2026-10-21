Οι μέτοχοι της ΕΡΤ αποφασίζουν για τον προσωρινό διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας

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Αποδεκτή αναμένεται να γίνει η παραίτηση του Κωνσταντίνου Παπαβασιλείου από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της ΕΡΤ, στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης των μετόχων της (συναρμόδιων υπουργών Οικονομικών, Πολιτισμού, υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και κυβερνητικού εκπροσώπου), αναφέρουν κύκλοι περί την κρατική ραδιοτηλεόραση που είναι σε θέση να γνωρίζουν, η οποία είναι προγραμματισμένη για την ερχόμενη Δευτέρα (26/1), εκτός απροόπτου.

Στην ίδια συνέλευση αναμένεται να εγκριθεί η πρόταση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη για την τοποθέτηση του Άρη Παναγιωτίδη στη θέση του Παπαβασιλείου προσωρινά και μέχρι την ανάδειξη νέου CEO, μέσω της προβλεπόμενης από τον νόμο σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας μέσω ΑΣΕΠ.

Η γενική συνέλευση είχε αρχικό προγραμματισμό για σήμερα, όμως οι εξελίξεις στην επικαιρότητα έπαιξαν ρόλο στη χρονική μετάθεσή της.

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