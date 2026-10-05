ΕΡΤ: Σε αναζήτηση νέου Διευθύνοντος Συμβούλου- Παραιτήθηκε ο Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου

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Ο Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου επικαλούμενος προσωπικούς λόγους υπέβαλε παραίτηση από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της ΕΡΤ.

Ο Παπαβασιλείου αποχωρεί έχοντας -όπως λέγεται- ετοιμάσει το έδαφος για το επόμενο επαγγελματικό βήμα του. Πηγές κοντά στο περιβάλλον του πρώην ΕΡΤικού στελέχους κάνουν λόγο για τηλεοπτικό οργανισμό με χαρακτηριστικά εθνικής εμβέλειας και έντονο αποτύπωμα, εξέλιξη που ουσιαστικά σηματοδοτεί και το τέλος της πολυετούς διαδρομής του στο Ραδιομέγαρο.

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