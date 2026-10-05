ΕΡΤ: Σε αναζήτηση νέου Διευθύνοντος Συμβούλου- Παραιτήθηκε ο Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Ο Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου επικαλούμενος προσωπικούς λόγους υπέβαλε παραίτηση από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της ΕΡΤ.
Ο Παπαβασιλείου αποχωρεί έχοντας -όπως λέγεται- ετοιμάσει το έδαφος για το επόμενο επαγγελματικό βήμα του. Πηγές κοντά στο περιβάλλον του πρώην ΕΡΤικού στελέχους κάνουν λόγο για τηλεοπτικό οργανισμό με χαρακτηριστικά εθνικής εμβέλειας και έντονο αποτύπωμα, εξέλιξη που ουσιαστικά σηματοδοτεί και το τέλος της πολυετούς διαδρομής του στο Ραδιομέγαρο.
Διαβάστε επίσης:
Έρευνα με τη συμμετοχή και ελληνικού ΜΜΕ υποψήφια ανάμεσα σε 10 για το περίβλεπτο βραβείο Daphne Caruana Galizia της Ε.Ε.
Νέες αναμετρήσεις στη βραδινή ζώνη των καναλιών για την επικράτηση στην τηλεθέαση
Νέο – ιστορικό – deal ανάμεσα σε Disney και Netflix
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.