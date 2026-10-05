Νέο – ιστορικό – deal ανάμεσα σε Disney και Netflix

Takeaways by to pontiki AI Το Netflix και η Walt Disney υπέγραψαν συμφωνία...

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Ιστορική χαρακτηρίζεται η συμφωνία που έκαναν η πρωτοπορος OTT Netflix με την Χολιγουντιανή εμβληματική φίρμα οπτικοακουστικής ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια, Walt Disney Co.. Η συμφωνία αφορά σε αδειοδότηση περιεχομένου η οποία φέρνει μια μακρά λίστα με τίτλους ταινιών και σειρών της Disney στο Netflix.

Η συμφωνία-ορόσημο μεταξύ της Disney και του Netflix φέρνει μια πλούσια συλλογή από πρωτότυπες σειρές του Disney+, ταινίες της Pixar και τίτλους της 20th Century Studios στους συνδρομητές του Netflix παγκοσμίως, με τη διαθεσιμότητα και το χρονοδιάγραμμα κυκλοφορίας να διαφοροποιούνται ανάλογα με την εκάστοτε αγορά.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση των εταιρειών, το ντιλ περιλαμβάνει τις εξής βασικές κυκλοφορίες:

«Percy Jackson and the Olympians»: Οι δύο πρώτες σεζόν της πρωτότυπης σειράς του Disney+ είναι ήδη διαθέσιμες στο Netflix από χθες (4/10) για διάστημα τριών μηνών. Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος προωθητικής καμπάνιας ενόψει της πρεμιέρας της τρίτης σεζόν στο Disney+ στις 20 Νοεμβρίου.

Η σειρά ταινιών «Ice Age» (Η Εποχή των Παγετώνων): Και οι πέντε ταινίες του franchise είναι προσβάσιμες παγκοσμίως στο Netflix από χθες (4/1). Η συγκεκριμένη ενέργεια γίνεται στο πλαίσιο της προώθησης της έκτης ταινίας, με τίτλο «Ice Age: Boiling Point», η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 5 Φεβρουαρίου 2027.

Ταινίες κινουμένων σχεδίων (Disney & Pixar): Στις αρχές του επόμενου έτους, επιλεγμένες παραγωγές των Walt Disney Animation Studios και Pixar, όπως το βραβευμένο με Όσκαρ «Soul», το «Elio» και το «Raya and the Last Dragon», θα ενταχθούν επίσης στην πλατφόρμα του Netflix σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τρεις σειρές από την 20th Television έρχονται επίσης στο Netflix: Το αστυνομικό δράμα “Will Trent” (τέσσερις σεζόν) και η κωμική σειρά «Shifting Gears» (δύο σεζόν) θα είναι διαθέσιμες στο Netflix παγκοσμίως, ενώ το δράμα δράσης «Tracker» (τρείς σεζόν) θα είναι διαθέσιμο διεθνώς εκτός ΗΠΑ, στο πλαίσιο μιας πολυετούς θητείας.

Τονίζεται ότι το ντιλ δεν αποτελεί συγχώνευση, ούτε σημαίνει ότι η Disney εγκαταλείπει τη δική της πλατφόρμα. Τα περισσότερα αποκλειστικά προϊόντα της θα παραμείνουν στο Disney+, ενώ τα αδειοδοτημένα προγράμματα θα προβάλλονται παράλληλα και στις δύο πλατφόρμες.

Η συμφωνία στο μεταξύ αξιολογείται ως μια στρατηγική κίνηση που σηματοδοτεί την πλήρη ανατροπή των δεδομένων στον «πόλεμο του streaming», σε κάποιο βαθμό.

Αποτελεί μια ενδιαφέρουσα αναδίπλωση σε σχέση με το 2017, όταν η Disney είχε ανακοινώσει τη λήξη της συνεργασίας της με το Netflix για τις νέες κινηματογραφικές κυκλοφορίες, προετοιμάζοντας το έδαφος για το λανσάρισμα της δικής της πλατφόρμας.

Σήμερα, η βιομηχανία του θεάματος δείχνει να επιστρέφει στην «κανονικότητα» της παραχώρησης περιεχομένου σε ανταγωνιστικές πλατφόρμες για τη μεγιστοποίηση των εσόδων.

Οι τίτλοι που παραχωρούνται θα συνεχίσουν να είναι διαθέσιμοι στο Disney+ ή στο Hulu (όπου υποστηρίζεται), μετατρέποντας το Netflix σε ένα επιπλέον κανάλι διανομής και όχι σε αντικαταστάτη της streaming δραστηριότητας της Disney.

Αναλυτές στις ΗΠΑ θεωρούν πως η κίνηση αυτή δεν αποτελεί κάποιου είδους αντίδραση στο μεγκα ντιλ Paramount Skydance– Warner Bros Discovery. Μιλούν όμως για μια win- win συμφωνία καθώς η Disney χρησιμοποιεί το Netflix με τα 325 εκατομμύρια συνδρομητές του ως ένα συμπληρωματικό «παράθυρο» προβολής. Στόχος της είναι να λειτουργήσει το Netflix ως διαφημιστικό εργαλείο για το περιεχόμενο της.

Το Netflix αποκτά πρόσβαση σε παγκοσμίως αναγνωρίσιμα brands κ αι blockbusters, τα οποία έχουν τεράστια απήχηση στο οικογενειακό κοινό και στις νεότερες ηλικίες. Η συνεχής ροή δημοφιλών τίτλων κρατά τους υφιστάμενους συνδρομητές «δεμένους» στην πλατφόρμα, μειώνοντας τις πιθανότητες να ακυρώσουν τη συνδρομή τους.

Στην ουσία, το Netflix λειτουργεί ως το «παγκόσμιο εμπορικό κέντρο» του streaming.

Πάντως ένα «μήνυμα» το έχει η συμφωνία. Καθώς οδεύει προς ολοκλήρωση η γιγάντωση της Paramount (μέσω της εξαγοράς της Warner Bros. Discovery), το Netflix τονίζει ότι παραμένει ο «βασιλιάς» της διανομής, αφού ακόμη και μεγάλοι ανταγωνιστές όπως η Disney αναγκάζονται να στραφούν στη δική του τεράστια συνδρομητική βάση για να αυξήσουν τα έσοδά τους.

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