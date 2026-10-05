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05.10.2026 12:23

Νέες αναμετρήσεις στη βραδινή ζώνη των καναλιών για την επικράτηση στην τηλεθέαση

05.10.2026 12:23
tileorasi

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Κλιμάκωση της έντασης στον ανταγωνισμό αναμένεται στις τηλεσυχνότητες ιδίως από το βραδάκι και ύστερα. Νέες προτάσεις μυθοπλασίας κάνουν πρεμιέρα και άλλες αλλάζουν ώρες μετάδοσης για καλύτερη απήχηση.

Μακριά (19.00) από το πεδίο της «μάχης των μαχών» – τη ζώνη υψηλής τηλεθέασης – θα αρχίσουν από σήμερα να μεταδίδονται τα επεισόδια της νέας καθημερινής πρότασης «Κουτσουπιές» της ΕΡΤ1.

Πλην όμως εκείνη την χρονική περίοδο θα αναμετράται κατά βάση με την καθημερινή απογευματινή σειρά «Αντώνιος και Κλεοπάτρα» του ΣΚΑΪ.

Κάποια από τα άλλα κανάλια εκείνη την ώρα έχουν στον «αέρα» δελτία ειδήσεων.

Πρεμιέρα επίσης, σήμερα, αλλά στις 22.00 έχει η δραματική κοινωνική σειρά «Οι κόρες της Αρετής» (Alpha»).

Ο ΑΝΤ1 στο μεταξύ κάνοντας τα κουμάντα του θα μεταδίδει από σήμερα τη σειρά «Κρίνο και αγκάθι» στις 21.00 (Δευτέρα έως Τετάρτη) και το «Ντέρτι» μετακινείται στις 22.30 και θα κοντράρεται επίσης με τη σειρά «Δυο μαύρα πουκάμισα» (Mega).
Την Τετάρτη (22.00) θα αρχίσει η μετάδοση επεισοδίων της σειράς «Μια γυναίκα» (Alpha).

Στις 21.00 κόντρες καταγράφονται ανάμεσα σε «Κάμπινκ» (Mega), «Το σόι σου» (Alpha) , «Κρίνο και αγκάθι» (ΑΝΤ1), «Μπλέ ώρες» (ΣΚΑΪ), τα ταινία στο Open και το ριάλιτι μοδας GNTM 7» (Star) τα Δευτερότριτα.

Την ίδια ώρα, τα Τεταρτόπεμπετα αναμετρώνται οι σειρές «Μπαμπά σ’ αγαπώ»(Alpha), «Κάμπινγκ»(Mega)- αυτήν την Τετάρτη θα έχει «Αλ Τσαντίρι νιούζ», το πρώτο της σεζόν- και κάθε Παρασκευή (στις 21.00) η σειρά «Φόνοι στο καμπαναριό» με ελληνική σειρά στο Mega που δεν έχει ανακοινωθεί, το τηλεπαιχνίδι «1% Club» στο Star και ξένη ταινία στο Open.

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